आठ साल बाद पूर्व विधायक संजीव सिंह की वापसी, कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत

पूर्व विधायक संजीव सिंह धनबाद लौट आये हैं. दिल्ली में लंबे इलाज के बाद वह स्वस्थ होकर लौटे हैं.

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 12, 2025 at 8:19 PM IST

धनबाद: झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह की वापसी को लेकर कार्यकर्ताओं में खुशी देखी गयी. अपने चचेरे भाई नीरज सिंह व चार अन्य की हत्या के आरोप से बरी होने के बाद पूर्व डिप्टी मेयर सह संजीव सिंह पहली बार कार्यकर्ताओं के सामने सार्वजनिक रूप से आये.

अगस्त में धनबाद की विशेष एमएलए व एमपी कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में संजीव सिंह समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया था. आठ साल तक जेल में रहने के कारण संजीव सिंह डिप्रेशन और अन्य बीमारियों से पीड़ित थे.

बरी होने के बाद उन्होंने लंबी मेडिकल प्रक्रिया पूरी की और अब डॉक्टरों ने उन्हें पूरी तरह से फिट घोषित कर दिया है. जिसके बाद वह रविवार को हवाई मार्ग से दिल्ली से दुर्गापुर एयरपोर्ट पर उतरे और सड़क मार्ग से धनबाद के लिए रवाना हुए.

हर जगह उनके समर्थकों में काफी उत्साह देखा गया. झारखंड सीमा मैथन टोल के पास संजीव सिंह की वापसी को लेकर उनके समर्थकों में उत्साह देखा गया, जहां कार्यकर्ता अपने नेता संजीव के स्वागत के लिए घंटों इंतजार करते रहे. संजीव सिंह दर्जनों गाड़ियों के काफिले के साथ मैथन पहुंचे और अपने समर्थकों का अभिवादन स्वीकार किया. कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं, बुके और अंगवस्त्र से उनका स्वागत किया. उसके बाद उनका काफिला धनबाद के लिए रवाना हो गया.

