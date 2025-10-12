ETV Bharat / state

आठ साल बाद पूर्व विधायक संजीव सिंह की वापसी, कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत

धनबाद: झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह की वापसी को लेकर कार्यकर्ताओं में खुशी देखी गयी. अपने चचेरे भाई नीरज सिंह व चार अन्य की हत्या के आरोप से बरी होने के बाद पूर्व डिप्टी मेयर सह संजीव सिंह पहली बार कार्यकर्ताओं के सामने सार्वजनिक रूप से आये.

अगस्त में धनबाद की विशेष एमएलए व एमपी कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में संजीव सिंह समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया था. आठ साल तक जेल में रहने के कारण संजीव सिंह डिप्रेशन और अन्य बीमारियों से पीड़ित थे.

संजीव सिंह का कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत (Etv Bharat)

बरी होने के बाद उन्होंने लंबी मेडिकल प्रक्रिया पूरी की और अब डॉक्टरों ने उन्हें पूरी तरह से फिट घोषित कर दिया है. जिसके बाद वह रविवार को हवाई मार्ग से दिल्ली से दुर्गापुर एयरपोर्ट पर उतरे और सड़क मार्ग से धनबाद के लिए रवाना हुए.