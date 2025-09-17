अमित शाह के बिहार दौरा से पहले BJP के इस नेता ने दिया इस्तीफा
जहानाबाद बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष शशि रंजन ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है. नेता 28 साल तक पार्टी से जुड़े थे.
Published : September 17, 2025 at 6:37 PM IST
पटना/जहानाबाद: बिहार चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार आ रहे हैं. 18 सितंबर को शाहाबाद क्षेत्र का दौरा करेंगे. इससे पहले जहानाबाद जिला के पूर्व बीजेपी जिलाध्यक्ष ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है. पूर्व बीजेपी जिलाध्यक्ष शशि रंजन पार्टी कार्यकारिणी सदस्य से इस्तीफा दिया है. शशि रंजन ने कहा कि वे 28 वर्षों तक संगठन के लिए काम किया.
"पार्टी के लिए 28 वर्षों तक काम किया. जो सम्मान दिया गया, इसके लिए आभारी हैं. भारतीय जनता पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देता हूं." -शशि रंजन, पूर्व बीजेपी अध्यक्ष, जहानाबाद जिला
