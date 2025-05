ETV Bharat / state

प्रशांत किशोर को झटका, जन सुराज का टूटा एक और 'तारा', आनंद मिश्रा बोले- 'मेरे खून का रंग है गेरुआ' - ANAND MISHRA

पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा ( ETV Bharat )

पटना : ''मैंने नौकरी भी भाजपा की वजह से छोड़ी थी. मैं बचपन से बाल स्वयंसेवक हूं. मेरे डीएनए में भाजपा है. मैं तो यह भी कहना चाहूंगा कि मेरे खून का रंग भी गेरुआ है.'' यह कहना है पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा का. यह कहना अपने आप में राजनीति में बहुत कुछ कह जाता है. आनंद मिश्रा का जन सुराज से मोह भंग : मतलब साफ है कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को एक और झटका लगा है. मोनाजिर हसन के और देवेंद्र प्रसाद यादव जैसे कद्दावर नेता के बाद आनंद मिश्रा का भी जन सुराज से मोह भंग हो गया है. प्रशांत किशोर को झटके पर झटका, मोनाजिर हसन के बाद देवेंद्र प्रसाद यादव ने भी दिया इस्तीफा जन सुराज पार्टी के संस्थापक सदस्य और पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में अपना अलग रुख स्पष्ट कर दिया. कहा जा रहा है कि आनंद मिश्रा अब चौंका देने वाला फैसला लेने की तैयारी में हैं. आनंद मिश्रा अपने राजनीतिक कैरियर को लेकर बड़ा फैसला ले सकते हैं. पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा से खास बातचीत (ETV Bharat) आनंद मिश्रा ने पार्टी के तमाम पदों से दिया इस्तीफा : आनंद मिश्रा ने कोर कमेटी और युवा के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है. आनंद मिश्रा ने कहा कि मैं जब शुरुआती दौर में प्रशांत किशोर के साथ जुड़ा था तब वह पार्टी नहीं थी. मैं अभियान का हिस्सा था. प्रशांत किशोर बिहार के बेहतर तरीके के लिए सोच रहे थे. इस वजह से मैं उनके साथ काम कर रहा था.

