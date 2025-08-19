ETV Bharat / state

बक्सर में भाजपा की नई चाल, पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा की एंट्री से BJP में घमासान

बक्सर विधानसभा सीट 2025 चुनाव में सियासी चर्चा का केंद्र बनी है. भाजपा ने पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा को शामिल कर समीकरण बदल दिए हैं.

पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा
पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा (ETV Bharat)
पटना: 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में बक्सर विधानसभा सीट सियासी सरगर्मियों का केंद्र बनती जा रही है. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) इस सीट को कांग्रेस से छीनने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है. इसी रणनीति के तहत पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा को भाजपा में शामिल कराया गया है, जिससे सियासी समीकरण तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं.

भाजपा में आनंद मिश्रा की एंट्री: भाजपा में आनंद मिश्रा की एंट्री से बक्सर विधानसभा सीट पर दावेदारी पेश कर रहे कई नेताओं की बेचैनी बढ़ गई है. मिश्रा ने हाल ही में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और कहा है कि वे पार्टी के सच्चे सिपाही की भूमिका निभाएंगे. हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वे टिकट के दावेदार नहीं हैं.

पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा (ETV Bharat)

बक्सर में मची खींचतान: बक्सर विधानसभा सीट पर भाजपा में टिकट को लेकर मची खींचतान अब खुलकर सामने आ रही है. आनंद मिश्रा के आते ही मुकाबला और दिलचस्प हो गया है. ऐसी बात सामने आ रही है कि पार्टी में कई वरिष्ठ नेता पहले से ही इस सीट पर अपनी दावेदारी जता चुके हैं.

आनंद मिश्रा को भाजपा दे सकती है मौका: आनंद मिश्रा ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है और पार्टी ने भी आनंद मिश्रा को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने की बात कही गई है. प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने संकेत दिए हैं कि आनंद मिश्रा को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी और आनंद मिश्रा जैसे नेताओं को एक जिले तक नहीं पूरे बिहार में काम में लगाया जाएगा.

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से मिलते पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से मिलते पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा (ETV Bharat)

'शाहाबाद में बीजेपी को करूंगा मजबूत': ईटीवी भारत से बात करते हुए आनंद मिश्रा ने कहा कि शाहाबाद क्षेत्र के लिए मैं काम करूंगा और पिछले चुनाव में जो नतीजे आए थे वैसे नतीजे भविष्य में देखने को नहीं मिलेंगे. मैं शाहाबाद क्षेत्र में पार्टी को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभाऊंगा.

"हम बीजेपी के सच्चे सिपाही हैं, टिकट की लालसा नहीं रखते. पार्टी जो आदेश देगी उसका पालन करूंगा. वे शाहाबाद क्षेत्र में संगठन को मजबूत करने पर फोकस करेंगे." -आनंद मिश्रा, पूर्व आईपीएस

बीजेपी में शामिल हुए पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा
बीजेपी में शामिल हुए पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा (ETV Bharat)

2025 में बीजेपी की बनेगी सरकार: ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा ने कहा कि हम पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और पार्टी के लिए हम काम करना चाहते हैं. नरेंद्र मोदी देश का निर्माण कर रहे हैं और उनके बताएं सिद्धांतों पर हम चलना चाहते हैं. बिहार का विकास तभी हो सकता है जब बिहार में डबल इंजन की सरकार होगी. हमारा मानना है कि 2025 में भी एनडीए की सरकार बनने जा रही है.

प्रशांत किशोर के साथ पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा
प्रशांत किशोर के साथ पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा (ETV Bharat)

ब्राह्मण कार्ड और नया चेहरा: बक्सर सीट का जातीय समीकरण भाजपा के लिए अहम है. ब्राह्मण बहुल इलाके में अगर नया और प्रभावशाली चेहरा उतारा जाता है, तो कांग्रेस की राह मुश्किल हो सकती है. आनंद मिश्रा, मिथिलेश तिवारी और मंगल पांडे तीनों इस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिससे भाजपा के पास विकल्पों की भरमार है.

समर्थकों के साथ आनंद मिश्रा
समर्थकों के साथ आनंद मिश्रा (ETV Bharat)

मिथिलेश तिवारी की मजबूत दावेदारी: भाजपा के प्रदेश महामंत्री मिथिलेश तिवारी इस सीट से सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं. वे पिछले लोकसभा चुनाव में भी बक्सर से उम्मीदवार थे और अब विधानसभा चुनाव में भी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं. जातीय समीकरणों की बात करें तो बक्सर ब्राह्मण बहुल इलाका है और मिथिलेश तिवारी ब्राह्मण समुदाय से आते हैं.

पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा
पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा (ETV Bharat)

मंगल पांडे का नाम भी चर्चा में: स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी बक्सर विधानसभा सीट पर नजर गड़ाए हुए हैं. हालांकि वे सिवान से भी चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं. लेकिन, पार्टी की रणनीति और क्षेत्रीय समीकरण तय करेंगे कि वे कहां से मैदान में उतरेंगे.

बीजेपी नेताओं के साथ पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा
बीजेपी नेताओं के साथ पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा (ETV Bharat)

प्रदीप दुबे और विनोद ओझा भी लाइन में: पूर्व में विधानसभा चुनाव लड़ चुके प्रदीप दुबे भी बक्सर से एक और मौका चाहते हैं. वहीं विनोद कुमार ओझा ने भी पार्टी नेतृत्व के समक्ष अपनी उम्मीदवारी रखने की बात कही है. दोनों नेताओं की क्षेत्र में अच्छी पकड़ मानी जाती है.

प्रशांत किशोर के साथ पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा
प्रशांत किशोर के साथ पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा (ETV Bharat)

अर्जित शाश्वत की भी चर्चा: पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के पुत्र अर्जित शाश्वत चौबे का नाम भी संभावित उम्मीदवारों की सूची में है. भाजपा का एक वर्ग चाहता है कि युवा चेहरों को मौका दिया जाए और अर्जित उस पैमाने पर खरे उतरते हैं.

कांग्रेस के मुन्ना तिवारी को घेरने की तैयारी: वर्तमान विधायक मुन्ना तिवारी कांग्रेस पार्टी से लगातार दो बार यह सीट जीत चुके हैं. ऐसे में भाजपा के लिए यह सीट प्रतिष्ठा का विषय बन गई है. पार्टी किसी भी सूरत में इस बार बक्सर सीट अपने खाते में लाना चाहती है.

बक्सर में समर्थकों के साथ पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा
बक्सर में समर्थकों के साथ पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा (ETV Bharat)

मुन्ना तिवारी से कड़ी टक्कर: लोकसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आनंद मिश्रा ने 47,000 वोट हासिल किए थे. यह प्रदर्शन भाजपा के लिए संकेत है कि मिश्रा में जन समर्थन जुटाने की क्षमता है. अगर पार्टी को लगता है कि वे मुन्ना तिवारी को कड़ी टक्कर दे सकते हैं तो उन्हें उम्मीदवार बनाया जा सकता है.

पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा
पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा (ETV Bharat)

अंतिम फैसला भाजपा नेतृत्व के हाथ में: फिलहाल टिकट को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन बक्सर में भाजपा की जंग दिलचस्प मोड़ पर है. एक तरफ अनुभवी नेता हैं तो दूसरी ओर नया चेहरा आनंद मिश्रा. अब देखना होगा कि पार्टी किस पर दांव लगाती है.

पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा
पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा (ETV Bharat)

पूर्व IPS आनंद मिश्रा: पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा ने 2024 में नौकरी छोड़ दी थी. आनंद मिश्रा 2011 बैच के आईपीएस रहे. वे बीजेपी से टिकट चाहते थे. लेकिन, जब टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय ही बक्सर सीट से मैदान में उतर गए. हालांकि उनको हार का सामना करना पड़ा. हार के बाद आनंद मिश्रा प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी में शामिल हो गए. बिहार चुनाव से पहले आनंद मिश्रा बीजेपी में शामिल हो गए हैं.

