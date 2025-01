ETV Bharat / state

हनुमान यात्रा में गदा लेकर चले CO अनुज चौधरी राजनीतिक दलों के निशाने पर, पूर्व IPS ने भी खोला मोर्चा - SAMBHAL NEWS

संभल : किष्किंधा से आए स्वामी गोविंदा नंद सरस्वती की हनुमान रथ यात्रा में आगे-आगे गदा लेकर चलने पर सीओ अनुज चौधरी विवादों में घिर गए हैं. सपा समेत तमाम राजनीतिक दलों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. इस क्रम में पूर्व IPS अफसर एवं आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर भी CO अनुज चौधरी के खिलाफ मैदान में उतर आए हैं. उन्होंने UP के DGP को पत्र लिखकर CO पर शासनादेश का उल्लंघन करने का आरोप लगाते है. साथ ही उनके खिलाफ विभागीय जांच के साथ तबादले की मांग की है.

संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा को लेकर तमाम विपक्षी दल संभल CO अनुज चौधरी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं. इस घटना के बाद अनुज चौधरी लगातार सुर्खियों में हैं. संभल के क्षेमनाथ तीर्थ पर हुए जागरण में वर्दी पहनकर माइक पर भजन गाने, यूट्यूबर के खिलाफ कार्रवाई करने, 46 साल बाद कार्तिकेय महादेव मंदिर के कपाट खुलने पर मंदिर में साफ-सफाई और घंटा बजाने को लेकर CO अनुज चौधरी लगातार सुर्खियों में रहे. अनुज चौधरी का एक बयान भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पुलिस को भी आत्मरक्षा का अधिकार है. पुलिसकर्मी मरने के लिए पुलिसबल में भर्ती नहीं हुए. पुलिसकर्मियों के भी बच्चे और परिवार हैं. हालांकि इन सबके बीच उन्होंने बैठे-बिठाए विरोधियों को एक ओर मुद्दा दे दिया है.