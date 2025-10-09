पूर्व आयकर अधिकारी को आय से अधिक संपत्ति मामले में 4 साल की सजा, 27 लाख का अर्थदंड
विशिष्ठ न्यायालय ने पूर्व आयकर अधिकारी शैलेन्द्र भंडारी को आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार मामले में दोषी मानते हुए 4 साल की सजा सुनाई.
जोधपुर: विशिष्ठ न्यायालय CBI केसेज अदालत ने आयकर विभाग के पूर्व आयकर अधिकारी शैलेन्द्र भंडारी को आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी मानते हुए 4 साल की सजा और 27 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है. विशिष्ठ न्यायाधीश भूपेन्द्र कुमार सनाढ्य ने पहले भ्रष्टाचार मामले में 4 साल की सजा देने के साथ आय से अधिक संपत्ति के मामले में भी 4 साल की सजा का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि शैलेन्द्र भंडारी की कमाई 61.25 लाख रुपए थी, लेकिन उनके पास 1.57 करोड़ रुपए की संपत्ति मिली, जिसमें से 26,60,927.50 रुपए अवैध तरीके से अर्जित थे. यह उनकी कुल संपत्ति का 26.46% था.
आय से अधिक संपत्ति का मामला: CBI ने 2015 में आयकर विभाग के मुख्य आयकर आयुक्त पीके शर्मा और आयकर अधिकारी शैलेन्द्र भंडारी को ज्वेलर से रिश्वत लेते हुए पकड़ा था. जांच में सामने आया कि दोनों अधिकारियों ने अपनी आय से अधिक संपत्ति अर्जित की थी. CBI केसेज अदालत ने कहा कि भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में फैल गया है और यह देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में कड़े प्रावधान होने के बावजूद सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार से नहीं रुक रहे हैं. अदालत ने कहा कि अभियुक्त के प्रति नरमी अन्य भ्रष्ट कर्मचारियों को प्रोत्साहित कर सकती है.
शैलेन्द्र भंडारी का करियर और कार्रवाई: CBI के विशिष्ठ लोक अभियोजक भगवानसिंह भंवरिया के अनुसार शैलेन्द्र भंडारी ने 2 जनवरी 1978 को आयकर विभाग में नौकरी शुरू की थी. उन्होंने एलडीसी, यूडीसी, टैक्स असिस्टेंट, इंस्पेक्टर और फिर आयकर अधिकारी के पदों पर काम किया. वे 2001 से 2009 तक आयकर निरीक्षक और 2009 से 2015 तक आयकर अधिकारी रहे. वे 31 मार्च 2015 को ज्वेलर से रिश्वत लेते पकड़े गए थे.
आय और खर्च का विवरण: CBI के अनुसार 1 अप्रैल 2006 से 31 मार्च 2015 तक शैलेन्द्र भंडारी और उनके परिवार को कुल 1 करोड़ 57 हजार 206 रुपए और 50 पैसे मिले. इस दौरान उन्होंने 57 लाख 9 हजार 91 रुपए खर्च किए. कोर्ट ने पाया कि 26 लाख 60 हजार 927 रुपए अवैध तरीके से कमाए गए, जो उनकी कुल आय का 26.46% था. कोर्ट ने शैलेन्द्र भंडारी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 के तहत दोषी पाया और 4 साल की सजा का आदेश दिया.