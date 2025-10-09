ETV Bharat / state

पूर्व आयकर अधिकारी को आय से अधिक संपत्ति मामले में 4 साल की सजा, 27 लाख का अर्थदंड

जोधपुर: विशिष्ठ न्यायालय CBI केसेज अदालत ने आयकर विभाग के पूर्व आयकर अधिकारी शैलेन्द्र भंडारी को आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी मानते हुए 4 साल की सजा और 27 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है. विशिष्ठ न्यायाधीश भूपेन्द्र कुमार सनाढ्य ने पहले भ्रष्टाचार मामले में 4 साल की सजा देने के साथ आय से अधिक संपत्ति के मामले में भी 4 साल की सजा का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि शैलेन्द्र भंडारी की कमाई 61.25 लाख रुपए थी, लेकिन उनके पास 1.57 करोड़ रुपए की संपत्ति मिली, जिसमें से 26,60,927.50 रुपए अवैध तरीके से अर्जित थे. यह उनकी कुल संपत्ति का 26.46% था.

आय से अधिक संपत्ति का मामला: CBI ने 2015 में आयकर विभाग के मुख्य आयकर आयुक्त पीके शर्मा और आयकर अधिकारी शैलेन्द्र भंडारी को ज्वेलर से रिश्वत लेते हुए पकड़ा था. जांच में सामने आया कि दोनों अधिकारियों ने अपनी आय से अधिक संपत्ति अर्जित की थी. CBI केसेज अदालत ने कहा कि भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में फैल गया है और यह देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में कड़े प्रावधान होने के बावजूद सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार से नहीं रुक रहे हैं. अदालत ने कहा कि अभियुक्त के प्रति नरमी अन्य भ्रष्ट कर्मचारियों को प्रोत्साहित कर सकती है.

