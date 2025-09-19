ETV Bharat / state

पूर्व आईएएस डॉ. राजेश्वर सिंह ने संभाला राज्य निर्वाचन आयुक्त का पदभार

पूर्व आईएएस डॉ. राजेश्वर सिंह ने राजस्थान के नए राज्य निर्वाचन आयुक्त का पदभार संभाला. उन्होंने पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव कराने का संकल्प जताया.

राजस्थान के नए राज्य निर्वाचन आयुक्त
डॉ. राजेश्वर सिंह ने संभाला राज्य निर्वाचन आयुक्त का पदभार (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 19, 2025 at 6:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजस्थान को नया राज्य निर्वाचन आयुक्त मिल गया है. पूर्व आईएएस अधिकारी डॉ. राजेश्वर सिंह ने शुक्रवार को राज्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया. उन्होंने यह जिम्मेदारी पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता का कार्यकाल समाप्त होने के बाद संभाली.

पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव पर जोर: पदभार संभालते ही डॉ. राजेश्वर सिंह ने कहा कि निकाय और पंचायती राज चुनाव समय पर कराना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी होगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह तटस्थ, पारदर्शी और निष्पक्ष होगी, ताकि किसी को कोई परेशानी न हो. उनका कहना है कि समय पर चुनाव होने से कामकाज की रफ्तार भी तेज होती है और लोकतांत्रिक व्यवस्था और मजबूत बनती है.

निर्वाचन आयुक्त डॉ. राजेश्वर सिंह (ETV Bharat Jaipur)

इसे भी पढ़ें- राजेश्वर सिंह बने नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त, 'वन स्टेट वन इलेक्शन' लागू करना रहेगा चुनौती

अनुभव और कार्यकुशलता: डॉ. राजेश्वर सिंह प्रशासनिक सेवाओं में लंबे अनुभव और कार्यकुशलता के लिए जाने जाते हैं. वह इससे पहले राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, जयपुर कलेक्टर और संभागीय आयुक्त जैसे कई अहम पदों पर काम कर चुके हैं. उनके नेतृत्व और अनुभव से उम्मीद जताई जा रही है कि पंचायत और नगर निकाय चुनावों की प्रक्रिया और भी पारदर्शी और प्रभावी होगी.

आयोग की कार्यप्रणाली होगी मजबूत: राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाने के बाद पदभार संभालते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि उनकी प्राथमिकता निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली को और अधिक मजबूत व पारदर्शी बनाना होगा. उन्होंने भरोसा दिलाया कि लोकतांत्रिक प्रणाली की मजबूती और निष्पक्षता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी.

For All Latest Updates

TAGGED:

राजेश्वर सिंहPANCHAYAT ELECTIONSMUNICIPAL ELECTIONSनए राज्य निर्वाचन आयुक्तRAJASTHAN ELECTION COMMISSIONER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

21 सितंबर को लगेगा साल का अंतिम सूर्य ग्रहण, इस राशि वालों को हो सकता है आर्थिक नुकसान, कामकाज पर दिखेगा असर!

राजस्थान के प्रथम नेत्रहीन महाविद्यालय का शिलान्यास करेंगे गृह मंत्री अमित शाह, सीएम भजनलाल भी करेंगे शिरकत

Explained : मंदिर बोर्ड के समर्थन में वाम सरकार ! भाजपा और कांग्रेस भी हैरान, समझें पूरा विवाद

पीएम मोदी का बांसवाड़ा दौरा : देश को 1 लाख 21 हजार करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं की मिलेगी सौगात

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.