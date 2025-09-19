ETV Bharat / state

पूर्व आईएएस डॉ. राजेश्वर सिंह ने संभाला राज्य निर्वाचन आयुक्त का पदभार

जयपुर: राजस्थान को नया राज्य निर्वाचन आयुक्त मिल गया है. पूर्व आईएएस अधिकारी डॉ. राजेश्वर सिंह ने शुक्रवार को राज्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया. उन्होंने यह जिम्मेदारी पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता का कार्यकाल समाप्त होने के बाद संभाली. पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव पर जोर: पदभार संभालते ही डॉ. राजेश्वर सिंह ने कहा कि निकाय और पंचायती राज चुनाव समय पर कराना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी होगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह तटस्थ, पारदर्शी और निष्पक्ष होगी, ताकि किसी को कोई परेशानी न हो. उनका कहना है कि समय पर चुनाव होने से कामकाज की रफ्तार भी तेज होती है और लोकतांत्रिक व्यवस्था और मजबूत बनती है. निर्वाचन आयुक्त डॉ. राजेश्वर सिंह (ETV Bharat Jaipur)