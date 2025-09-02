शिमला: हिमाचल प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक (DGP) आईडी भंडारी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया. उन्हें हार्ट अटैक होने पर दोपहर 3.30 बजे आईजीएमसी शिमला में भर्ती कराया गया. जहां इलाज के दौरान उनका निधन हो गया. पूर्व डीजीपी का बुधवार को उनके पैतृक गांव बिलासपुर में अंतिम संस्कार होगा. आईडी भंडारी मूल रूप से बिलासपुर के रहने वाले थे. वह शिमला के कसुम्पटी में ही रहते थे. आईडी भंडारी अपने पीछे पत्नी और दो बच्चों को छोड़ गए हैं.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है. सीएम सुक्खू ने इसको लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया है. इस पोस्ट में सीएम ने लिखा, "हिमाचल प्रदेश पुलिस के पूर्व महानिदेशक आईडी भंडारी के निधन का समाचार अत्यंत दु:खद है. आईडी भंडारी कुशल प्रशासक होने के साथ-साथ कर्तव्यनिष्ठ पुलिस सेवक रहे. उन्होंने राज्य में कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई. ईश्वर दिवंगत की आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और शोक-संतप्त परिवार को इस दु:ख की घड़ी में धैर्य एवं संबल प्रदान करें".

2013 में बने हिमाचल पुलिस महानिदेशक

साल 1982 बैच के आईपीस आईडी भंडारी साल 2013 में हिमाचल पुलिस के महानिदेशक बने और 2014 में रिटायर हुए. उनकी पहचान एक धाकड़ अधिकारी की रही है. आईडी भंडारी जब हिमाचल के डीजीपी थे, तब उन पर फोन टेपिंग का आरोप लगा था. लेकिन बाद में उन्हें क्लींन चिट दे दी गयी थी.

आईडी भंडारी पर लगे थे फोन टैपिंग करने के आरोप

गौरतलब है कि पूर्व डीजीपी पर पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की चंडीगढ़ में जासूसी किए जाने संबंधी आरोप लगे थे. कांग्रेस की तरफ से भाजपा की प्रेम कुमार धूमल सरकार के समय सौंपी गई चार्जशीट में फोन टैपिंग व जासूसी के आरोप लगाए गए थे.

कांग्रेस चार्जशीट में आरोप लगाया गया था कि उस समय राजनीतिक विरोधियों के फोन टैप किए गए, जिसके लिए आधुनिक यंत्र भी खरीदे गए. इसकी कांग्रेस सरकार के समय विजिलेंस जांच भी करवाई गई. कांग्रेस ने 2012 में सत्ता में आते ही पहली रात सीआईडी मुख्यालय में रेड करवाई थी. उस समय आईडी भंडारी सीआईडी के मुखिया थे.

