घर के बरामदे में सो रहे पूर्व प्रधान की गोली मारकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस - Murder of former head in Azamgarh

Published : 1 minutes ago

पूर्व प्रधान की गोली मारकर हत्या ( Photo credit: ETV Bharat )