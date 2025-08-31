जयपुर: वोट चोरी के आरोपों को लेकर अब हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान भी सामने आया है. रविवार को जयपुर आए हुड्डा ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा पूरे देश में उठाया है. हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में वोट कैसे चोरी हुआ? उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने ईवीएम की बजाय बैलट पेपर से चुनाव कराने की मांग की है. साथ ही उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत का दावा भी किया.

बिहार में जीत का किया दावा: भूपेंद्र हुड्डा ने दावा किया कि बिहार में इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहा है. जदयू-भाजपा गठबंधन की सरकार चुनाव हार रही है. उन्होंने यह भी दावा किया कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है और इलेक्शन कमिशन उसका आज तक संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया है. हमारा चुनाव आयोग निष्पक्ष और स्वतंत्र होना चाहिए.

गहलोत से की लंबी मंत्रणा: इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास पर पहुंचे भूपेंद्र हुड्डा और उनके पुत्र सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने गहलोत से लंबी सियासी मंत्रणा की. इसके बाद दोनों पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत के साथ पूर्व विधायक और ओलंपिक खिलाड़ी रही कृष्णा पूनिया के आवास पर पहुंचे और उनके दिवंगत देवर के निधन पर शोक व्यक्त किया. इस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, विधायक और प्रदेश कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रोहित बोहरा भी मौजूद रहे.