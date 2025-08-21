ETV Bharat / state

काशीपुर में दिनदहाड़े पूर्व ग्राम प्रधान को मारी गई गोलियां, बदमाश फरार, दहशत में लोग - FORMER GRAM PRADHAN SHOT

काशीपुर में दिनदहाड़े पूर्व ग्राम प्रधान को जान से मारने की कोशिश की गई है. बदमाशों ने पूर्व ग्राम प्रधान को दो गोलियां मारी हैं.

kashipur
काशीपुर में पूर्व ग्राम प्रधान को मारी गई गोलियां (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 21, 2025 at 5:35 PM IST

2 Min Read

काशीपुर: उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में शायद बदमाशों के अंदर पुलिस का खौफ खत्म हो गया है. तभी एक के बाद एक वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है. ताजा मामला उधम सिंह नगर के काशीपुर शहर का है. यहां कुंडेश्वरी पुलिस चौकी इलाके में ढकिया गांव के पूर्व प्रधान को आज 21 अगस्त सुबह अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी.

गोली मारने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए थे. गोली लगने से पूर्व प्रधान गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें पास के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, लेकिन पूर्व प्रधान की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया. फिलहाल पूर्व प्रधान की हालात गंभीर बनी हुई है.

जानकारी के मुताबिक ढकिया गांव के पूर्व प्रधान श्याम सिंह पुत्र रामचंद्र अपनी सबसे छोटी बेटी की दवाई लेने गांव में ही डॉक्टर के पास गए थे. बताया जा रहा है कि तभी वहां पहले से बाग में बैठे अज्ञात व्यक्ति ने श्याम सिंह को गोली मार दी. एक के बाद एक लगातार दो गोलियां चलने से इलाके में अफरा-तफरी सी मच गई थी.

आनन फानन में स्थानीय लोग और परिजन श्याम सिंह को काशीपुर के निजी हॉस्पिटल में लेकर गए. निजी हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने श्याम सिंह को प्राथमिक उपचार दिया और उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया. वहीं मामले की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पहुंची.

घटना सुबह करीब 10 बजे के आसपास की है, जो पुलिस को सूचना मिली थी. ढकिया गांव के पूर्व प्रधान श्याम सिंह पर अज्ञात हमलावरों के द्वारा फायर किया गया था. आरोपियों का पता लगाने और गिरफ्तारी के लिए तत्काल पुलिस की टीमें लगाई गई है. पुलिस के हाथ कुछ महत्वपूर्ण सुराग भी लगे है. पुलिस इस मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी.

-अभय सिंह, एसपी काशीपुर-

वहीं श्री कृष्णा हॉस्पिटल काशीपुर के डॉक्टर मयंक अग्रवाल ने बताया कि श्याम सिंह नाम के मरीज सुबह 10.30 बजे के करीब आए थे. श्याम सिंह की पीठ पर गोलियां लगी थी. श्याम सिंह को दो गोलियां लगी है. श्याम सिंह की स्थिति काफी नाजुक थी, इसीलिए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया.

पढ़ें---

काशीपुर: उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में शायद बदमाशों के अंदर पुलिस का खौफ खत्म हो गया है. तभी एक के बाद एक वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है. ताजा मामला उधम सिंह नगर के काशीपुर शहर का है. यहां कुंडेश्वरी पुलिस चौकी इलाके में ढकिया गांव के पूर्व प्रधान को आज 21 अगस्त सुबह अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी.

गोली मारने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए थे. गोली लगने से पूर्व प्रधान गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें पास के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, लेकिन पूर्व प्रधान की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया. फिलहाल पूर्व प्रधान की हालात गंभीर बनी हुई है.

जानकारी के मुताबिक ढकिया गांव के पूर्व प्रधान श्याम सिंह पुत्र रामचंद्र अपनी सबसे छोटी बेटी की दवाई लेने गांव में ही डॉक्टर के पास गए थे. बताया जा रहा है कि तभी वहां पहले से बाग में बैठे अज्ञात व्यक्ति ने श्याम सिंह को गोली मार दी. एक के बाद एक लगातार दो गोलियां चलने से इलाके में अफरा-तफरी सी मच गई थी.

आनन फानन में स्थानीय लोग और परिजन श्याम सिंह को काशीपुर के निजी हॉस्पिटल में लेकर गए. निजी हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने श्याम सिंह को प्राथमिक उपचार दिया और उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया. वहीं मामले की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पहुंची.

घटना सुबह करीब 10 बजे के आसपास की है, जो पुलिस को सूचना मिली थी. ढकिया गांव के पूर्व प्रधान श्याम सिंह पर अज्ञात हमलावरों के द्वारा फायर किया गया था. आरोपियों का पता लगाने और गिरफ्तारी के लिए तत्काल पुलिस की टीमें लगाई गई है. पुलिस के हाथ कुछ महत्वपूर्ण सुराग भी लगे है. पुलिस इस मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी.

-अभय सिंह, एसपी काशीपुर-

वहीं श्री कृष्णा हॉस्पिटल काशीपुर के डॉक्टर मयंक अग्रवाल ने बताया कि श्याम सिंह नाम के मरीज सुबह 10.30 बजे के करीब आए थे. श्याम सिंह की पीठ पर गोलियां लगी थी. श्याम सिंह को दो गोलियां लगी है. श्याम सिंह की स्थिति काफी नाजुक थी, इसीलिए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया.

पढ़ें---

For All Latest Updates

TAGGED:

FIRING IN KASHIPURATTACK ON VILLAGE HEAD KASHIPURKASHIPUR CRIME NEWSपूर्व ग्राम प्रधान को मारी गोलीFORMER GRAM PRADHAN SHOT

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

क्या आप जानते हैं कौन थे महारानी लक्ष्मीबाई के वकील जॉन लैंग? मसूरी में रस्किन बॉन्ड ने खोजी थी इनकी कब्र

37 किमी पैदल सफर कर धराली पहुंचा ईटीवी भारत, यहां जारी है जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद

''मैं मलबे में आधे से ज्यादा दबा हूं, मुझे बचा ले बेटा'', सुशील के कानों में गूंज रहे पिता के आखिरी शब्द

'ब्लास्ट जैसी आवाज आई, सब खत्म हो गया', चिल्लाते रहे धराली के जय भगवान, आंखों के सामने तबाह हुआ 2 मंजिला होटल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.