काशीपुर: उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में शायद बदमाशों के अंदर पुलिस का खौफ खत्म हो गया है. तभी एक के बाद एक वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है. ताजा मामला उधम सिंह नगर के काशीपुर शहर का है. यहां कुंडेश्वरी पुलिस चौकी इलाके में ढकिया गांव के पूर्व प्रधान को आज 21 अगस्त सुबह अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी.

गोली मारने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए थे. गोली लगने से पूर्व प्रधान गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें पास के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, लेकिन पूर्व प्रधान की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया. फिलहाल पूर्व प्रधान की हालात गंभीर बनी हुई है.

जानकारी के मुताबिक ढकिया गांव के पूर्व प्रधान श्याम सिंह पुत्र रामचंद्र अपनी सबसे छोटी बेटी की दवाई लेने गांव में ही डॉक्टर के पास गए थे. बताया जा रहा है कि तभी वहां पहले से बाग में बैठे अज्ञात व्यक्ति ने श्याम सिंह को गोली मार दी. एक के बाद एक लगातार दो गोलियां चलने से इलाके में अफरा-तफरी सी मच गई थी.

आनन फानन में स्थानीय लोग और परिजन श्याम सिंह को काशीपुर के निजी हॉस्पिटल में लेकर गए. निजी हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने श्याम सिंह को प्राथमिक उपचार दिया और उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया. वहीं मामले की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पहुंची.

घटना सुबह करीब 10 बजे के आसपास की है, जो पुलिस को सूचना मिली थी. ढकिया गांव के पूर्व प्रधान श्याम सिंह पर अज्ञात हमलावरों के द्वारा फायर किया गया था. आरोपियों का पता लगाने और गिरफ्तारी के लिए तत्काल पुलिस की टीमें लगाई गई है. पुलिस के हाथ कुछ महत्वपूर्ण सुराग भी लगे है. पुलिस इस मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी. -अभय सिंह, एसपी काशीपुर-

वहीं श्री कृष्णा हॉस्पिटल काशीपुर के डॉक्टर मयंक अग्रवाल ने बताया कि श्याम सिंह नाम के मरीज सुबह 10.30 बजे के करीब आए थे. श्याम सिंह की पीठ पर गोलियां लगी थी. श्याम सिंह को दो गोलियां लगी है. श्याम सिंह की स्थिति काफी नाजुक थी, इसीलिए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया.

