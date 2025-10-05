ETV Bharat / state

Flipkart के पूर्व कर्मचारी ने वेयरहाउस से चुराए थे 4.29 लाख रुपये, सीसीटीवी फुटेज से पकड़ा गया

बस्ती: छावनी पुलिस और सर्विलांस टीम ने फ्लिपकार्ट एजेंसी वेयरहाउस में हुई चोरी का छह दिन में खुलासा कर दिया. बस्ती एएसपी श्यामकांत ने बताया कि इस मामले में फ्लिपकार्ट के पूर्व कर्मचारी विपुल सिंह (उम्र 23 वर्ष) को गिरफ्तार किया गया है. उसके पास से 4.29 लाख रुपये कैश बरामद किया गया. अंदरूनी जानकारी का फायदा उठाकर उसने वारदात को अंजाम दिया था.

फ्लिपकार्ट के वेयरहाउस में हुई थी चोरी: यह चोरी 29 सितंबर की रात में हुई थी. खतमसराय स्थित एनटेक्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस लिमिटेड (फ्लिपकार्ट एजेंसी वेयरहाउस) में कैश चोरी हुआ था. विपुल सिंह पहले इसी फ्लिपकार्ट ऑफिस में काम करता था. उसने चोरी का सटीक प्लान बनाया था. नौकरी छोड़ने के बाद भी उसके पास कंपनी की चाबी और उसे लॉकर की भी जानकारी थी.