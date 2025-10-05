Flipkart के पूर्व कर्मचारी ने वेयरहाउस से चुराए थे 4.29 लाख रुपये, सीसीटीवी फुटेज से पकड़ा गया
एएसपी श्यामकांत ने कहा कि फ्लिपकार्ट के पूर्व कर्मचारी विपुल सिंह ने 4.29 लाख रुपये कैश चोरी किया था. उसे गिरफ्तार कर लिया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 5, 2025 at 8:46 PM IST
बस्ती: छावनी पुलिस और सर्विलांस टीम ने फ्लिपकार्ट एजेंसी वेयरहाउस में हुई चोरी का छह दिन में खुलासा कर दिया. बस्ती एएसपी श्यामकांत ने बताया कि इस मामले में फ्लिपकार्ट के पूर्व कर्मचारी विपुल सिंह (उम्र 23 वर्ष) को गिरफ्तार किया गया है. उसके पास से 4.29 लाख रुपये कैश बरामद किया गया. अंदरूनी जानकारी का फायदा उठाकर उसने वारदात को अंजाम दिया था.
फ्लिपकार्ट के वेयरहाउस में हुई थी चोरी: यह चोरी 29 सितंबर की रात में हुई थी. खतमसराय स्थित एनटेक्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस लिमिटेड (फ्लिपकार्ट एजेंसी वेयरहाउस) में कैश चोरी हुआ था. विपुल सिंह पहले इसी फ्लिपकार्ट ऑफिस में काम करता था. उसने चोरी का सटीक प्लान बनाया था. नौकरी छोड़ने के बाद भी उसके पास कंपनी की चाबी और उसे लॉकर की भी जानकारी थी.
सीसीटीवी फुटेज से पकड़ा गया चोर: एएसपी श्यामकांत ने बताया कि सूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर, बस्ती पुलिस ने रविवार सुबह संदलपुर चकमार्ग पर आरोपी विपुल सिंह को गिरफ्तार कर लिया. उसके पास से पुलिस ने चोरी किये गए 4,29,850 रुपये बरामद कर लिये. आरोपी के पास से दो मोबाइल फोन भी मिले हैं. आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
खुलासा करने वाली टीम को 25 हजार इनाम: एएसपी श्यामकांत ने चोरी की वारदात का खुलासा करने वाली पुलिस टीम की सराहना की और पूरी टीम को 25,000 का इनाम देने की घोषणा की. उन्होंने बताया कि विपुल सिंह पहले फ्लिपकार्ट में ही नौकरी करता था. वहां की सीसीटीवी फुटेज मिलने की वजह से वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया.
यह भी पढ़ें- हाईकोर्ट ने कहा- महज एक मैसेज पोस्ट करना धारा 152 के तहत अपराध नहीं, पुलिस को दी नसीहत