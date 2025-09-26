ETV Bharat / state

'कल ही SP से लगायी थी सुरक्षा की गुहार' आज अंधाधुंध फायरिंग कर ब्रह्मर्षि सेना के पूर्व जिलाध्यक्ष की हत्या

सीतामढ़ी: बिहार के सीतामढ़ी में हत्या का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है. लगातार अपराधियों के द्वारा आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है. ताजा मामला सीतामढ़ी के डुमरा थाना क्षेत्र के लगमा गांव का है, जहां सुबह अपराधियों ने ब्रह्मर्षि सेना के पूर्व जिलाध्यक्ष गणेश सिंह उर्फ मनोहर सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी.

सीतामढ़ी में हत्या के बाद हंगामा: घटना से आक्रोशित लोगों ने नेशनल हाईवे 77 को जाम कर दिया है और शव के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं. वहीं स्थानीय लोगों ने कहा कि लगातार जिले में गोलीबारी की घटना हो रही है, लेकिन पुलिस निष्क्रिय बनी हुई है. पुलिस के द्वारा हत्या होने के महीने बीत जाने के बाद भी कई मामलों में अब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है. वही मौके पर पहुंची पुलिस को लोगों ने खदेड़ दिया.

ब्रह्मर्षि सेना के पूर्व जिलाध्यक्ष की गोली मारकर हत्या (ETV Bharat)

ब्रह्मर्षि सेना के जिलाध्यक्ष अवनीश कुमार ने बताया कि मनोहर सिंह ने एसपी को कल ही आवेदन देते हुए जान का खतरा बताया था और सुरक्षा की गुहार लगाई थी. अपराधी लोगों को घर में घुसकर गोली मार रहे हैं. लोग दहशत में हैं

"आज से 10 दिन पहले मनोहर सिंह ने थाने में आवेदन दिया था. एक-दो अपराधी पकड़े गए थे. अपराधियों ने पुलिस के सामने उन्हें धमकी देते हुए कहा था कि पुलिस को पैसा देकर जेल से निकलेंगे और तुम्हारी हत्या कर देंगे."-अवनीश कुमार , जिलाध्यक्ष, ब्रह्मर्षि सेना