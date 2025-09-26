ETV Bharat / state

'कल ही SP से लगायी थी सुरक्षा की गुहार' आज अंधाधुंध फायरिंग कर ब्रह्मर्षि सेना के पूर्व जिलाध्यक्ष की हत्या

बिहार के सीतामढ़ी में ब्रह्मर्षि सेना के पूर्व जिला अध्यक्ष की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी. नाराज लोगों ने पुलिस को खदेड़ दिया.

MURDER IN SITAMARHI
ब्रह्मर्षि सेना के पूर्व जिलाध्यक्ष की हत्या (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 26, 2025 at 1:03 PM IST

सीतामढ़ी: बिहार के सीतामढ़ी में हत्या का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है. लगातार अपराधियों के द्वारा आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है. ताजा मामला सीतामढ़ी के डुमरा थाना क्षेत्र के लगमा गांव का है, जहां सुबह अपराधियों ने ब्रह्मर्षि सेना के पूर्व जिलाध्यक्ष गणेश सिंह उर्फ मनोहर सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी.

सीतामढ़ी में हत्या के बाद हंगामा: घटना से आक्रोशित लोगों ने नेशनल हाईवे 77 को जाम कर दिया है और शव के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं. वहीं स्थानीय लोगों ने कहा कि लगातार जिले में गोलीबारी की घटना हो रही है, लेकिन पुलिस निष्क्रिय बनी हुई है. पुलिस के द्वारा हत्या होने के महीने बीत जाने के बाद भी कई मामलों में अब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है. वही मौके पर पहुंची पुलिस को लोगों ने खदेड़ दिया.

ब्रह्मर्षि सेना के पूर्व जिलाध्यक्ष की गोली मारकर हत्या (ETV Bharat)

ब्रह्मर्षि सेना के जिलाध्यक्ष अवनीश कुमार ने बताया कि मनोहर सिंह ने एसपी को कल ही आवेदन देते हुए जान का खतरा बताया था और सुरक्षा की गुहार लगाई थी. अपराधी लोगों को घर में घुसकर गोली मार रहे हैं. लोग दहशत में हैं

"आज से 10 दिन पहले मनोहर सिंह ने थाने में आवेदन दिया था. एक-दो अपराधी पकड़े गए थे. अपराधियों ने पुलिस के सामने उन्हें धमकी देते हुए कहा था कि पुलिस को पैसा देकर जेल से निकलेंगे और तुम्हारी हत्या कर देंगे."-अवनीश कुमार , जिलाध्यक्ष, ब्रह्मर्षि सेना

सदर डीएसपी के वाहन को किया क्षतिग्रस्त: मौके पर पहुंचे सदर डीएसपी राजीव कुमार सिंह के वाहन को आक्रोशित लोगों ने क्षतिग्रस्त कर दिया है. वहीं कई पुलिसकर्मियों की पिटाई करने की भी सूचना है. लोगों का आरोप है कि मृतक ने अपनी जान पर खतरा बताकर कई बार पुलिस से प्राण रक्षा की गुहार लगायी थी. लेकिन पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की.

"घटना के बाद तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है. पूछताछ की जा रही है. हत्यारों को चिह्नित कर लिया गया है. जल्द से जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी."- राजीव कुमार सिंह, डीएसपी सदर 1

