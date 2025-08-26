प्रयागराज : कौड़िहार ब्लॉक निवासी पूर्व जिला पंचायत सदस्य रणधीर यादव और उनके दो दोस्त पिछले 4 दिनों से रहस्यमय ढंग से लापता हैं. चित्रकूट के बहिलपुरवा क्षेत्र में देवांगना घाटी के पास सोमवार शाम रणधीर की स्कॉर्पियो लावारिस हालत में मिली. कार के अंदर जिला पंचायत सदस्य पत्नी बबली यादव और रणधीर के लेटरपैड मिले. इसी के जरिए चित्रकूट पुलिस को रणधीर के बारे में जानकारी हुई. गाड़ी बिना नंबर की है और नंबर प्लेट भी टूटी है.

दो दिन से लावारिश पड़ा था वाहन, लेटर पैड से घर तक पहुंची पुलिस : रणधीर सिंह यादव की स्कॉर्पियो रविवार से ही घाटी के पास खड़ी थी. पहले लोगों ने समझा कि मेला देखने आए किसी यात्री की गाड़ी होगी, लेकिन सोमवार को भी सूनसान स्थान पर सकॉर्पियो खड़ी मिलने पर शक हुआ. जांच की गई तो स्कॉर्पियो में कोई नहीं मिला. मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने गाड़ी को थाने भिजवाया और आसपास सघन कांबिंग कराई.

23 अगस्त को दो मित्रों के साथ घर से निकले थे रणधीर: प्रयागराज के गंगापार डीसीपी कुलदीप सिंह गुनावत ने बताया कि रणधीर यादव 23 अगस्त को किसी विवाद के बाद अपने मित्र रामसिंह और एक अन्य साथी को लेकर प्रयागराज से स्कॉर्पियो में निकले थे. जैसे ही वह चित्रकूट जिले में प्रवेश किए, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया. थोड़ी देर बाद उनके दोनों दोस्तों के फोन भी बंद हो गए. इसके बाद से तीनों का कोई सुराग नहीं है.

पत्नी भी जिला पंचायत सदस्य: एसपी चित्रकूट अरुण कुमार सिंह ने बताया कि स्कॉर्पियो देवांगना घाटी हवाई पट्टी से कुछ दूरी पर मुख्य मार्ग पर मिली. यह कार रविवार से घाटी के पास खड़ी थी. सोमवार को भी जब गाड़ी वहां से नहीं हटी तो स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी. इसके बाद गाड़ी की जांच की गई तो गेट खुला मिला. सफेद रंग की स्कॉर्पियो में कौड़िहार ब्लॉक, प्रयागराज की वर्तमान जिला पंचायत सदस्य बबली यादव व उनके पति सदस्य रणधीर यादव के लेटर पैड मिले. इस लेटर पैड के आधार पर प्रयागराज पुलिस से संपर्क किया गया. प्रयागराज की पुलिस ने जानकारी दी कि 23 अगस्त को ही नवाबगंज थाने में रणधीर सिंह यादव की गुमशुदगी दर्ज है.

दोनों जिले की पुलिस कर रही सर्च: एसपी चित्रकूट अरुण कुमार सिंह ने बताया कि प्रयागराज पुलिस सोमवार को आई है और चित्रकूट पुलिस के साथ मिलकर सर्च कर रही है. रणधीर सिंह यादव का मोबाइल प्रयागराज में ही स्चिच ऑफ हुआ है, जबकि उनके दो दोस्तों का मोबाइल चित्रकूट में आकर बंद हुआ है. इस केस की गहनता से जांच की जा रही है. प्रयागराज पुलिस के साथ मिलकर सर्च ऑपरेशन जारी है.

ड्रोन से ली जा रही मदद: डीसीपी कुलदीप सिंह गुनावत ने बताया कि 23 अगस्त को रणधीर यादव अपने दो दोस्तों के साथ प्रयागराज से निकले थे. तब से घर नहीं लौटे. इस सिलसिले में धूमनगंज थाने में 23 अगस्त को गुमशुदगी दर्ज है. तभी से रणधीर और उनके दोनों दोस्तों का मोबाइल स्विच ऑफ है. घाटी के आसपास सर्च ऑपरेशन चलाया गया है. ड्रोन की भी मदद ली गई है, लेकिन लेकिन अभी तक पता नहीं चला है.

एसीपी सोरांव, वरुण कुमार ने बताया कि बताया कि पूर्व जिला पंचायत सदस्य रणधीर यादव और उनके दो दोस्तों की गुमशुदगी दर्ज हुई है. उनकी खोजबीन की जा रही है. सूचना मिली है कि चित्रकूट में उनकी स्कार्पियो लावारिस हालत में चित्रकूट के देवांगना घाटी के पास मिली है. चित्रकूट पुलिस के साथ मिलकर सर्च ऑपेरशन चलाया जा रहा है. फिलहाल, अभी कुछ भी पता नहीं चला है. लावारिस कार, लेटरपैड और कार में मिला सामान कब्जे में ले लिया गया है. तलाश जारी है.

