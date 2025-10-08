ETV Bharat / state

सचिन पायलट बोले- CJI पर हमला देश की सभ्यता और संस्कृति के विरुद्ध

पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि राज्य की भाजपा सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है. सरकार का इकबाल खत्म हो गया. कफ सिरप से बच्चों की मौतें हो रही है. एसएमएस अस्पताल में आग सरकारी लापरवाही का नतीजा है. सरकार की कार्यशैली का बड़ा नमूना है. सरकार को हादसे की जांच के बाद जवाबदेही तय करनी होगी. जिस आस के साथ पौने दो साल पहले सरकार बनी, वह पूरी नहीं हुई.

अजमेर: कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (CJI) पर कोर्ट में हमले को आक्रमण की राजनीति बताया. पायलट ने कहा कि किसी मुद्दे को लेकर असहमति और अनबन भी है तो ऐसा रवैया देश की सभ्यता और संस्कृति के विपरीत है. ऐसी घटनाओं की लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है. मुल्क की स्वस्थ परंपराओं का निर्वहन जरूरी है. उम्मीद है, ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी. मंगलवार रात सर्किट हाउस पंहुचे पायलट का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया.

डबल इंजन फेल: पायलट ने कहा कि राज्य में अत्याचार, उत्पीड़न, हत्या, दुष्कर्म की घटनाएं लगातार बढ़ रही है. सरकार में कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है. दुर्भाग्य से अफसरशाही हावी है. कैबिनेट विस्तार नहीं हो पा रहा. सरकार में आपसी खींचतान है. भाजपा की डबल इंजन सरकार का इंजन पूरी तरह फेल हो चुका. विकास कार्य ठप हैं. जनता का गुस्सा झेलना पड़ेगा इसलिए सरकार निकाय और पंचायत चुनाव टाल रही है.

कुशासन से बिहार के लोग ऊबे: पायलट ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार 20 साल से कुर्सी से चिपके हैं. राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा में देखा कि बिहार में अब बदलाव की सुगबुगाहट है. लोग नीतीश के कुशासन से ऊब चुके हैं. उम्मीद है कि बिहार में पारदर्शिता से चुनाव होंगे. वहां के लोग कांग्रेस गठबंधन को जिताने का मन बना चुके हैं.

6 साल से जनता की जेब पर डाका: सचिन ने कहा कि केंद्र सरकार अपनी हर कमी का ठीकरा पंडित जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी पर फोड़ती है. केंद्र में 11 साल से भाजपा शासन है. भाजपा सरकार ने देश में बेरोजगारी बढ़ाई. जीएसटी को लेकर इतने साल बाद सरकार को गलती का एहसास हुआ जबकि उसे 6 साल जेब पर डाका डालने के लिए जनता से माफी मांगनी चाहिए. दुनिया में घटती कीमत के बावजूद सरकार भारत में पेट्रो उत्पादों के दाम क्यों नहीं घटा रही? सरकार संसद में जवाब नहीं देती. राहुल गांधी निडरता से सवाल पूछते हैं. राहुल डरने वाले नहीं हैं. अजमेर में कांग्रेस एकजुट व मजबूत है. एकजुटता के दम पर हर चुनौती का सामना करेंगे. भाजपा टकराव और विभाजन की राजनीति करती है, जिसका जवाब कांग्रेस कार्यकर्ता मजबूती से देंगे.