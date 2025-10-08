ETV Bharat / state

सचिन पायलट बोले- CJI पर हमला देश की सभ्यता और संस्कृति के विरुद्ध

पूर्व डिप्टी सीएम ने अजमेर दौरे पर केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा और बिहार में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनने का इशारा किया.

Sachin Pilot welcomed in Ajmer
अजमेर में सचिन पायलट का स्वागत (ETV Bharat Ajmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 8, 2025 at 8:24 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

अजमेर: कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (CJI) पर कोर्ट में हमले को आक्रमण की राजनीति बताया. पायलट ने कहा कि किसी मुद्दे को लेकर असहमति और अनबन भी है तो ऐसा रवैया देश की सभ्यता और संस्कृति के विपरीत है. ऐसी घटनाओं की लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है. मुल्क की स्वस्थ परंपराओं का निर्वहन जरूरी है. उम्मीद है, ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी. मंगलवार रात सर्किट हाउस पंहुचे पायलट का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया.

पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि राज्य की भाजपा सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है. सरकार का इकबाल खत्म हो गया. कफ सिरप से बच्चों की मौतें हो रही है. एसएमएस अस्पताल में आग सरकारी लापरवाही का नतीजा है. सरकार की कार्यशैली का बड़ा नमूना है. सरकार को हादसे की जांच के बाद जवाबदेही तय करनी होगी. जिस आस के साथ पौने दो साल पहले सरकार बनी, वह पूरी नहीं हुई.

पढ़ें: सचिन पायलट पहुंचे बीकानेर, डूडी के साथ बिताए समय को किया याद, एसएमएस हादसे पर कही यह बात

पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट (ETV Bharat Ajmer)

डबल इंजन फेल: पायलट ने कहा कि राज्य में अत्याचार, उत्पीड़न, हत्या, दुष्कर्म की घटनाएं लगातार बढ़ रही है. सरकार में कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है. दुर्भाग्य से अफसरशाही हावी है. कैबिनेट विस्तार नहीं हो पा रहा. सरकार में आपसी खींचतान है. भाजपा की डबल इंजन सरकार का इंजन पूरी तरह फेल हो चुका. विकास कार्य ठप हैं. जनता का गुस्सा झेलना पड़ेगा इसलिए सरकार निकाय और पंचायत चुनाव टाल रही है.

कुशासन से बिहार के लोग ऊबे: पायलट ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार 20 साल से कुर्सी से चिपके हैं. राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा में देखा कि बिहार में अब बदलाव की सुगबुगाहट है. लोग नीतीश के कुशासन से ऊब चुके हैं. उम्मीद है कि बिहार में पारदर्शिता से चुनाव होंगे. वहां के लोग कांग्रेस गठबंधन को जिताने का मन बना चुके हैं.

6 साल से जनता की जेब पर डाका: सचिन ने कहा कि केंद्र सरकार अपनी हर कमी का ठीकरा पंडित जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी पर फोड़ती है. केंद्र में 11 साल से भाजपा शासन है. भाजपा सरकार ने देश में बेरोजगारी बढ़ाई. जीएसटी को लेकर इतने साल बाद सरकार को गलती का एहसास हुआ जबकि उसे 6 साल जेब पर डाका डालने के लिए जनता से माफी मांगनी चाहिए. दुनिया में घटती कीमत के बावजूद सरकार भारत में पेट्रो उत्पादों के दाम क्यों नहीं घटा रही? सरकार संसद में जवाब नहीं देती. राहुल गांधी निडरता से सवाल पूछते हैं. राहुल डरने वाले नहीं हैं. अजमेर में कांग्रेस एकजुट व मजबूत है. एकजुटता के दम पर हर चुनौती का सामना करेंगे. भाजपा टकराव और विभाजन की राजनीति करती है, जिसका जवाब कांग्रेस कार्यकर्ता मजबूती से देंगे.

For All Latest Updates

TAGGED:

पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलटSACHIN PILOT AJMER VISITभाजपा ने खोया जनता का विश्वासCONGRESS WORKERS WELCOMED PILOTSACHIN PILOT LASHED OUT GOVERNMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

वायु सेना दिवस: CDS और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की

ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर दो दिवसीय भारत यात्रा पर मुंबई पहुंचे

कैलिफोर्निया में इस साल धूमधाम से मनेगी दिवाली, सरकार के छुट्टी के ऐलान से खुशियां होंगी दोगुनी

उत्तराखंड में नॉर्थ जॉन शूटिंग चैंपियनशिप, त्रिशूल रेंज में जुटे 7 हजार से अधिक निशानेबाज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.