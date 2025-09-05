नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में बाढ़ का कहर जारी है. इससे तटवर्ती इलाकों में रह रहे लोग बाढ़ राहत कैंप में रहने को मजबूर हैं. इन कैंपों में लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. शुक्रवार को बाढ़ आने के चार दिन बाद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी बाढ़ राहत कैंप का दौरा करने शास्त्री पार्क पहुंचे. इस दौरान केजरीवाल ने बाढ़ पीड़ितों से बातचीत की. लोगों ने केजरीवाल को अपनी समस्याएं बताई.

लोगों से मिलने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में बाढ़ आई हुई है. ऐसे में यमुना किनारे जो गरीब लोग रहते हैं इन्हें सरकार के द्वारा बनाए गए बाढ़ राहत कैंपों में शरण लेनी पड़ी है. पूरा उत्तर भारत बाढ़ की त्रासदी से जूझ रहा है. दिल्ली में भी यमुना का जलस्तर बढ़ने से तटवर्ती इलाकों में रहने वाले परिवार बेहद मुश्किल हालात में हैं.

केजरीवाल ने किया शास्त्री पार्क के बाढ़ राहत कैंप का दौरा (ETV Bharat)

''आज शास्त्री पार्क में प्रभावित लोगों से मिला. लोगों ने बताया कि राहत शिविरों में न खाने की व्यवस्था है, न पानी की सुविधा. हालात इतने बदतर हैं कि लोग बारिश के नीचे रात गुजारने को मजबूर हैं. दिल्ली सरकार से अपील करता हूँ कि तुरंत प्रभावितों को राहत की सुविधाएं मुहैया कराएं और केंद्र सरकार से निवेदन है कि पूरे उत्तर भारत के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए तुरंत कदम उठाएं.''- अरविंद केजरीवाल, पूर्व मुख्यमंत्री, दिल्ली

अरविंद केजरीवाल ने कहा; ''दिल्ली सरकार से अपील करता हूं कि तुरंत प्रभावितों को राहत की सुविधाएँ मुहैया कराएँ और केंद्र सरकार से निवेदन है कि पूरे उत्तर भारत के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए तुरंत कदम उठाएं.'' वहीं, आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर लिखा है केजरीवाल जी दिल्ली के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों से मिलने पहुंचे.

लोग केजरीवाल की सरकार को याद कर रहे हैं. उनके समय में सभी सुविधा मिलती थी. इस बार भाजपा की चार इंजन की सरकार के बावजूद लोग परेशान हैं. मच्छर और बीमारियां बढ़ रही हैं. बिजली नहीं है. टेंट भी कल ही लगाया है. जब हमारे विधायक कुलदीप कुमार ने कैम्प की वीडियो सोशल मीडिया पर डाला. मगर सुविधा कोई नहीं है खाना भी नहीं आता, लोग परेशान हैं.

