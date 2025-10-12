ETV Bharat / state

देहरादून में तेज रफ्तार का कहर, हादसे में भाजपा नेता की मौत, कार चालक मौके से फरार

सड़क हादसे में डीएवी पीजी कॉलेज के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष जितेंद्र बिष्ट की मौत हुई है. जितेंद्र अभी भाजपा महानगर महामंत्री थे.

ROAD ACCIDENT IN DEHRADUN कहर (ETV Bharat)
देहरादून: कोतवाली पटेल नगर क्षेत्र में शिमला बाईपास रोड सेंट ज्यूड्स चौक के पास शनिवार रात बड़ा हादसा हो गया. यहां तेज रफ्तार कार ने पैदल चल रहे डीएवी पीजी कॉलेज के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष को कुचल दिया. साथ ही तेज रफ्तार कार ने सड़क पर चल रहे अन्य लोगों को भी टक्कर मारी. टक्कर लगने से डीएवी पीजी कॉलेज के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष की मौके पर मौत हो गई थी. स्थानीय लोगों ने अन्य लोगों को अस्पताल भिजवाया. घटना के बाद भाजपा के कई युवाओं ने मौके पर हंगामा किया.

जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची. पुलिस ने जानकारी जुटाई. युवाओं को शान्त करवाया. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए मोर्चरी भिजवाया. घटना के बाद वाहन चालक मौके से फरार है. जिसकी पुलिस तलाश कर रही है. दुर्घटना में शामिल कार वर्कशॉप में मरम्मत के लिए आई थी. वर्कशॉप के मालिक को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

बुड्ढी गांव निवासी मुजम्मिल ने गाड़ी वसीम के वर्कशॉप में दी थी. वाहन का रिपेयर कार्य चल रहा था. शनिवार रात को वर्कशॉप में कार्य करने वाले अब्बू नाम के व्यक्ति ने वाहन की मेंटेनेंस चेक करने के लिए गाड़ी वर्कशॉप से बाहर निकाली. उसी दौरान शनिवार को जितेंद्र के दोस्त वासु का जन्मदिन था. सभी दोस्त के काटने के लिए जितेंद्र बिष्ट के कार्यालय में इकट्ठा हुए थे. उनके साथ ऋतिक,ओमी सजवान और वैभव रावत भी थे. शनिवार रात करीब 8 बजे केक काटने के बाद सभी घर जाने के लिए कार्यालय से बाहर आ गए. तभी ज्यूड्स चौक से ट्रांसपोर्ट नगर की ओर आई तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी. जिसमें जितेंद्र कार के नीचे आ गए, जबकि ऋतिक भी चपेट में आ गया. घटना के बाद चालक घबराहट में वाहन को छोड़कर भाग. घटना में डीएवी पीजी कॉलेज के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष जितेंद्र सिंह बिष्ट की मौके पर मौत हो गई. रितिक राजपूत निवासी चंद्रबनी गंभीर रूप से घायल हो गये.

स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल भिजवाया. पुलिस को सूचना मिलते ही कोतवाली पटेल नगर पुलिस मौके पर पहुंची. उसी दौरान छात्र संघ के कई छात्र मौके पर पहुंच गए. सभी ने हंगामा करना शुरू कर दिया. पुलिस ने किसी तरह छात्रों को शान्त करवाया.

जितेंद्र सिंह बिष्ट एबीवीपी से साल 2018 में छात्रसंघ अध्यक्ष चुने गए थे. वर्तमान में भाजपा के महानगर महामंत्री पद पर थे.कोतवाली पटेल नगर प्रभारी चंद्रभान अधिकारी ने बताया वाहन को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है. वर्कशॉप के मलिक वसीम को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. फरार चालक की तलाश की जा रही है.

