ETV Bharat / state

मां भवानी के दरबार में लगता था बागियों का मेला.. जंगल में दौड़ते-भागते होता था व्रत

थोड़े थोड़े समय में 'जय भवानी' का जयघोष भी सुनाई देता था. लेकिन क्या वाक़ई ऐसा होता था? असल डकैत अपने जमाने में इसी तरह माता की पूजा-अर्चना के लिए पहुंचते थे.. ? जी नहीं ये सिर्फ उस दौर की फ़िल्मों की कल्पना थी. लेकिन उस ज़माने में बाग़ी रहे डकैत वाकई माता के भक्त हुआ करते थे और उनकी नवरात्रि अलग हुआ करती थी.

चंबल अंचल की बात हो और जहां में चंबल के बागी- डकैत ना आएं ऐसा शायद हो नहीं सकता. और जब बात डकैतों की होती है तो माता रानी के प्रति उनकी आस्था की वे तस्वीरें भी जहन में आ जाती हैं जो 80-90 के दशक में आई डकैत पृष्ठभूमि पर बनी फिल्मों में दिखाई जाती थीं. वो पहाड़ी का मंदिर, जिस पर डकैत अपने घोड़ों से पहुंचते. काले कपड़े, कंधे पर बंदूक टांगे गैंग का सरदार मंदिर में दाखिल होता, फिर माता की नमन करता.

ग्वालियर: नवरात्र यानी माता की आराधना के नौ दिन... और ये दिन ना सिर्फ़ आम लोगों के लिए बल्कि उनके लिए भी ख़ास होते थे जिनकी वजह से चंबल में लंबे समय तक दहशत और ख़ौफ़ का माहौल रहा. डकैत जिनकी माता रानी आराध्य हुआ करती थी. आइए जानते हैं कि कैसी होती थी चंबल के डकैतों की नवरात्रि.

आखिर बागी डकैतों की नवरात्रि कैसी होती थी यह बात खुद ईटीवी भारत ने पता लगाई. अपने जमाने में खूंख़ार डकैत रहे पूर्व दस्यु दद्दा मलखान सिंह ने इसको लेकर अपने अनुभव बताए. असल में नवरात्रि में माता के लिए श्रद्धा और भक्ति-भाव सभी में एक जैसा होता है.. फिर चाहे कोई आम आदमी हो या एक जमाने में रहे डकैत. वही पूजा-पाठ नवरात्रि के व्रत तब भी थे और आज भी.

डकैतों की नवरात्रि (ETV Bharat)

इस तरह मनती थी डकैतों की नवरात्रि

ईटीवी भारत से बातचीत में पूर्व दस्यु दद्दा मलखान सिंह कहते हैं, "माता की भक्ति हर व्यक्ति के लिए एक जैसी होती है. उस जमाने में जब हम बागी थे, हम भी सभी लोगों की तरह ही माता की पूजा करते थे.. व्रत रखते थे. लेकिन फर्क इतना होता था कि उस दौर में मंदिर जाना आसान नहीं होता था. मंदिर गए और कहीं से कोई सूचना आ गई तो जंगलों में दौड़ते भागते व्रत होता था. कभी पूजा का सामान उपलब्ध होता तो ठीक से पूजा हो जाती, नहीं तो मन की श्रद्धा से पूजन कर लेते.

व्रत का भी ऐसा ही था, यहां वहां आते-जाते कई बार व्रत हो जाता तो किसी दिन व्रत नहीं कर पाते थे. लेकिन माता पर आस्था तब भी वैसी ही थी आज भी वैसी ही है. नवरात्रों में तब भी पूजा और व्रत करते थे और आज भी वैसे ही माता रानी की सेवा करते हैं.

बीहड़ों में बने मंदिर में दर्शन, पुलिस से कम होता था खतरा

80 के दशक में डकैत और बागी मंदिरों में भी जाया करते थे. हालांकि वे मंदिर आज की तरह तब भव्य नहीं थे. चंबल के बीहड़ी क्षेत्रों में माता रानी के दर्शन को पहुंचते थे, जहां पुलिस के आने का ख़तरा कम होता था. आस्था के अनुसार जब मन्नत पूरी होती तो डकैत चढ़ावा भी चढ़ाते थे. चंबल के भिंड में स्थित पावई वाली माता का मंदिर भी ऐसा ही है. यहां नवरात्रों में डकैत जरूर जाते थे. अटेर क्षेत्र के कुछ गांव में नवरात्रों में अपने हथियारों की पूजा भी करते थे.

मंदिरों में दर्शन और घंटे चढ़ाने की थी परम्परा

ग्वालियर के पास स्थित शीतला माता मंदिर भी ऐसी ही एक जगह है जो कुछ वर्षों पहले तक घने जंगलों के बीच था. कहा जाता है यहां कई डकैत माता रानी के दर्शन के लिए पहुंचते थे. खुद मलखान सिंह, मोहर सिंह, निर्भय गुर्जर, लवली पांडे जैसे डकैत यहां पहुंचते और चढ़ावा चढ़ाते थे. दतिया स्थित रतनगढ़ वाली माता मंदिर की भी ऐसी ही मान्यता है कि यहां डकैत मन्नत पूरी होने पर नवरात्रि में घंटे चढ़ाते थे.

ना सिर्फ़ चंबल का वह हिस्सा जो मध्य प्रदेश में आता है बल्कि माता रानी की आस्था डकैतों के लिए सीमाओं से परे रही. चंबल के उत्तर प्रदेश से लगने वाले ओरैया में फूलन देवी, दद्दा मलखान सिंह जैसे जाने-माने डकैत भी बीहड़ में यमुना और चंबल नदी के पास बने जालौन वाली माता के मंदिर में भी जाते थे और दर्शन के साथ घंटे भी चढ़ाते थे.