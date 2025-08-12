ETV Bharat / state

कुरकुरे हत्याकांडः जेल से बाहर निकलते ही असलम हुआ फिर से गिरफ्तार

हिंदपीढ़ी साहिल गद्दी उर्फ कुरकुरे हत्याकांड में एक बार फिर असलम को गिरफ्तार किया गया है.

former-councilor-aslam-arrested-in-hindpiri-sahil-gaddi-murder-case-in-ranchi
प्रतीकात्मक तस्वीर (Etv Bharat)
ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 12, 2025 at 11:25 PM IST

3 Min Read

रांची: साहिल गिद्दी उर्फ कुरकुरे हत्या मामले में रांची पुलिस ने पूर्व पार्षद असलम को एक बार फिर से गिरफ्तार किया है. जमानत पर असलम रांची जेल से बाहर निकला ही था कि तभी उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया. असलम पर जेल में रहते हुए साहिल गद्दी उर्फ कुरकुरे की हत्या की साजिश रचने का आरोप है.

क्या है पूरा मामला

रांची के हिंदपीढ़ी भट्टी चौक के पास रविवार को साहिल गद्दी उर्फ कुरकुरे की गोली मारकर हत्या मामले में पूर्व पार्षद मो असलम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार असलम से पुलिस पूछताछ कर रही है. कुछ माह पहले हिंदपीढ़ी के अप्पू उर्फ इरशाद को बुरी तरह से पीटने के मामले में पूर्व पार्षद समेत उसके सभी भाई आरोपी बनाए गए थे. पुलिस की दबिश के बाद आरोपी असलम ने 26 जून को न्यायालय में सरेंडर किया था. जहां से उसे जेल भेज दिया गया था.

इस मामले में आठ अगस्त को हाईकोर्ट ने असलम को जमानत दी थी. मंगलवार को रीलिज ऑर्डर पहुंचने के बाद असलम जेल से बाहर निकला था. जिसकी जानकारी हिंदपीढ़ी पुलिस को मिल गई थी. कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय के नेतृत्व में पुलिस टीम पहले से ही जेल के बाहर मौजूद थी. जैसे ही असलम जेल से निकला, मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़ लिया. बता दें कि पूर्व पार्षद के भाई मो आसिफ को पुलिस ने सोमवार को ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

भट्टी चौक के पास हुई थी कुरकुरे की हत्या

हिंदपीढ़ी भट्टी चौक के पास बाइक सवार अपराधियों ने साहिल गद्दी उर्फ कुरकुरे की रविवार को दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी थी. हत्या के बाद स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया था. इस दौरान पूर्व पार्षद मो असलम का अमन कम्युनिटी हॉल और मुख्य आरोपी अरमान के घर पर हमला किया गया था.

दोनों जगहों पर आक्रोशित भीड़ ने न सिर्फ तोड़फोड़ की बल्कि बुलेट बाइक समेत कई सामानों को आग के हवाले कर दिया था. आरोप है कि पूर्व परिषद असलम के इशारे पर ही कुरकुरे की हत्या करवायी गई है. रांची के कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय ने बताया कि असलम को गिरफ्तार किया गया है. असलम का कुरकुरे हत्याकांड में क्या संलिप्ता है, इसकी जांच जारी है.

