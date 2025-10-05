वजन मेंटेन करने के लिए क्या करती हैं पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, खुद ने खोले राज
पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का कहना है कि लोगों को अपनी फिटनेस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह हर उम्र में आत्मविश्वास देती है.
Published : October 5, 2025 at 8:39 PM IST
जयपुर: कई लोग बाहर से पतले दिखते हैं, लेकिन उनके भीतर खतरनाक चर्बी पलती है. आज जरूरत है स्कूली छात्रों को भी खानपान की शिक्षा दी जाए. ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का. रविवार को जयपुर के निजी होटल में आयोजित प्रभा खेतान फाउंडेशन के 'किताब' कार्यक्रम में डॉ. अंबरीश मित्तल और शिवम विज की पुस्तक 'The Weight Loss Revolution' का लोकार्पण करते हुए उन्होंने ये बात कही. इस दौरान चर्चा में मोटापे को दुनिया भर में फैलती हुई महामारी बताया. जिससे निपटने के लिए राजनीति, समाज और चिकित्सा तीनों को मिलकर काम करने की जरूरत बताई.
'मोटापा कम करना मंजिल नहीं, स्वस्थ जीवन की शुरुआत': पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे रविवार को नए अंदाज में नजर आई. जयपुर के निजी होटल में मोटापे पर अपने विचार रखे और अपना रूटिन शेयर करते हुए हेयर टिप्स भी दिए. राजे ने मुस्कुराते हुए कहा कि 'मैं अपना वजन हरगिज नहीं बढ़ने देती, इसके लिए नियमित व्यायाम और कीटो, एटकिंस, डैश, इंटरमिटेंट फास्टिंग, जूस क्लेंज जैसी विधियां अपनाती हूं.' उन्होंने कहा कि मोटापा कम करना मंजिल नहीं, बल्कि स्वस्थ जीवन की शुरुआत है.
पढ़ें: वसुंधरा राजे निकली घूमने, रास्ते में मिला घायल ऊंट, डॉक्टर्स को बुला करवाया उपचार
हेल्दी ईटिंग एजुकेशन जरूरी: राजे ने चिंता जताई कि भारत में 40% वयस्क और करीब 15% बच्चे मोटापे से ग्रस्त हैं. स्कूलों में बच्चों को खानपान और शारीरिक गतिविधियों की शिक्षा देना उतना ही जरूरी है जितना गणित और विज्ञान की. जापान की तरह यहां भी हेल्दी ईटिंग एजुकेशन अपनानी चाहिए. आज का शहरी जीवन स्वास्थ्य के प्रति सबसे उदासीन हो चला है. देर रात तक काम करते हैं, व्यायाम नहीं करते और असंतुलित आहार लेते हैं. ये सब मिलकर शरीर के साथ दिमाग पर भी असर डालता है. उन्होंने कहा कि हमें अपने शरीर के संकेतों को सुनना सीखना होगा. क्योंकि फिटनेस हर उम्र में आत्मविश्वास देती है.
पढ़ें: वसुंधरा ने कहा- किसी का दिल तोड़ना भी हिंसा से कम नहीं, भगवान करे चूर-चूर हो जाए घमंड - Vasundhara Big Statement
मोटापा नई सदी की महामारी: इस दौरान एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉ. अंबरीश मित्तल ने बताया कि दुनिया में अब एक अरब से अधिक लोग मोटापे से जूझ रहे हैं. ये केवल सौंदर्य का नहीं, बल्कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर यानी चयापचय रोगों की जड़ है. मोटापा, मधुमेह, हृदय रोग और कैंसर जैसी बीमारियों का मुख्य कारण बनता जा रहा है. उन्होंने कहा कि भारत को पश्चिमी डाइट नहीं, बल्कि भारतीय शरीर और जीवनशैली के अनुसार समाधान चाहिए.