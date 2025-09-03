जोधपुर : पूर्व सीएम वसुंधरा राजे अपने दो दिवसीय दोरे के बाद बुधवार को जोधपुर से पुष्कर के ​लिए रवाना हो गईं. इससे पहले बुधवार को वह सुबह 8 बजे संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिलने के लिए लालसागर पहुंचीं. यहां उनकी करीब 20 मिनट तक उनसे मुलाकात हुई. हालांकि, मुलाकात का कोई ब्यौरा नहीं मिला. राजे की मुलाकात को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं. इसके बाद पूर्व सीएम जोधपुर में जुगल जोड़ी मंदिर गईं, जहां पर उन्होंने यज्ञ में आहुतियां दी.

उन्होंने अजीत भवन में एसआई भर्ती में चयनित लोगों से मिलकर कहा कि जो बेगुनाह हैं, उनको इंसाफ मिले और जो गुनाहगार हों उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. भागवत और राजे की इस मुलाकात के साथ ही राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं. समन्वय बैठक से पहले इस मुलाकात को बेहद खास माना जा रहा है.

जोधपुर में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे (ETV Bharat Jodhpur)

पढे़ं. पूर्व सीएम राजे और पायलट ने दी दिवंगत पूर्व सांसद सोनाराम को श्रद्धांजलि, किया याद

समन्वय बैठक में भाजपा के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे. ऐसे में भाजपा में शक्ति संतुलन को लेकर कई कयास लग रहे हैं. हालांकि, भागवत खुद कुछ दिनों पहले कह चुके हैं कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनते तो इतनी देर नहीं लगती, लेकिन इसके बावजूद यह माना जाता है कि संघ की मुहर लगती ही है. दो दिन के राजे के दौरे के दौरान राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, राजसिको के पूर्व अध्यक्ष मेघराज लोहिया, जेडीए के पूर्व अध्यक्ष महेंद्र सिंह, भोपालसिंह बडला, जिलाध्यक्ष राजेंद्र पालीवार सहित अन्य साथ नजर आए.

बाबूसिंह जिंदाबाद, लेकिन हैं कहां ? : राजे मंगलवार शाम को जब जैसलमेर से वापस आ रही थीं तो शेरगढ़ के पास कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं के एकत्र होने पर वह रुकी. कार्यकर्ता राजे और बाबूसिंह के नारे लगा रहे थे. इस पर राजे ने पूछा कि बाबूसिंह जिंदाबाद, लेकिन वह हैं कहां? कार्यकर्ताओं ने कहा कि वह जयपुर गए हैं. इस पर राजे ने कहा कि आज तो छुट्टी है. कार्यकर्ता चुप्पी साध गए और बोले कि हम तो आपके कार्यकर्ता हैं. उल्लेखनीय है कि गत सरकार में बाबूसिंह राजे के काफी निकटस्थ थे. जोधपुर दौरे पर वह हमेशा उनके साथ नजर आते थे, लेकिन इस बार बाबूसिंह राजे के दो दिनों के दौरे में एक बार साथ नहीं दिखे, जबकि राजे समर्थक बाकी नेता उनके साथ नजर आए थे.