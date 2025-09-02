ETV Bharat / state

पूर्व सीएम राजे और पायलट ने दी दिवंगत पूर्व सांसद सोनाराम को श्रद्धांजलि, किया याद

पूर्व सीएम राजे व पूर्व डिप्टी सीएम पायलट ने मोहनगढ़ में दिवंगत पूर्व सांसद सोनाराम को श्रद्धांजलि दी.

Vasundhara Raje paying tribute to late Sona Ram
दिवंगत सोनाराम को श्रद्धांजलि देते वसुंधरा राजे (ETV Bharat Jaisalmer)
ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 2, 2025 at 7:35 PM IST

जैसलमेर: पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट मंगलवार को मोहनगढ़ पहुंचे और हाल में दिवंगत हुए पूर्व सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी को श्रद्धांजलि अर्पित की. राजे व पायलट ने दिवंगत नेता के बेटे डॉ. रमन चौधरी व अन्य परिजनों को सांत्वना दी.

इससे पहले राजे जोधपुर से सड़क मार्ग से मोहनगढ़ पहुंचीं, जहां भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया. वहीं, पायलट सुबह विमान से जैसलमेर पहुंचे. एयरपोर्ट पर कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया. मोहनगढ़ में श्रद्धांजलि सभा में राजे ने कर्नल सोनाराम के योगदान को जोधपुर संभाग में किए विकास कार्य याद किए. राजे ने कहा कि वे हमेशा क्षेत्रीय विकास के लिए बड़े नेताओं तक अपनी बात मजबूती से रखते थे और जिसका साथ दिया, आखिरी समय तक उसके साथ खड़े रहे. वे दिल के साफ नेता थे.

दिवंगत पूर्व सांसद को याद करते राजे और पायलट... (ETV Bharat jaisalmer)

पढ़ें: मोहनगढ़ में पूर्व सांसद कर्नल सोनाराम को मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि - CHIEF MINISTER BHAJAN LAL SHARMA

राजे ने युवाओं से अपील की कि वे उनके जीवन से प्रेरणा लें. सोनाराम की निष्ठा, समर्पण और संघर्षशीलता आगामी पीढ़ियों का मार्गदर्शन करेगी. पायलट ने कहा कि सोनाराम गरीब व किसान परिवार से निकलकर मेहनत और लगन से सेना में शामिल हुए और देश की सेवा की. वे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर 36 कौम के लिए काम करते रहे. यही कारण है कि आज विभिन्न विचारधाराओं और दलों से जुड़े लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं.

TAGGED:

