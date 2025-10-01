ETV Bharat / state

जमशेदपुर में पूर्व सीएम रघुवर दास ने परिवार समेत की पूजा, शीतला मां से लिया आशीर्वाद

महानवमी के मौके पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने परिवार के साथ मां शीतला मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया.

Durga puja 2025
परिवार के साथ हवन करते हुए पूर्व सीएम रघुवर दास (Etv Bharat)
जमशेदपुर: महानवमी के दिन पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मां शीतला मंदिर में पूजा अर्चना की. इसके साथ ही उन्होंने कन्याओं की पूजा की. इस दौरान पूर्व सीएम के साथ उनका परिवार भी मौजूद था. दरअसल शारदीय नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है. पूजा कमेटी द्वारा बनाये गए पूजा पंडालों में सामान्य लोगों ने भी कन्या पूजन किया.

पूर्व सीएम ने लिया कन्याओं से आशीर्वाद

पूर्व सीएम रघुवर दास हर साल की तरह इस वर्ष भी जमशेदपुर में मां शीतला मंदिर पहुंचे और परिवार के साथ पूजा अर्चना की. इस दौरान उनकी पत्नी रुक्मणी देवी, बेटा ललित दास और पुत्रवधू सह विधायक पूर्णिमा साहू भी मौजूद रहीं.

जानकारी देते पूर्व सीएम रघुवर दास (Etv Bharat)

हवन और मां दुर्गा की आरती बाद रघुवर दास ने सबसे पहले नौ कन्याओं के पैर धोए, उन्हें तिलक लगाया और पूजन कर उन्हें प्रसाद खिलाया. जिसके बाद मंदिर परिसर स्थित भवन में 108 कन्याओं को रघुवर दास अपने हाथों से प्रसाद खिलाया और उनका आशीर्वाद लिया.

बचपन से करता रहा हूं शीतला मां की पूजा: रघुवर दास

इस दौरान बीजेपी नेता रघुवर दास ने कहा कि "बचपन से ही मैं, मां शीतला के मंदिर में पूजा करते आ रहा हूं और आज मुझे जो भी ख्याति मिली है वो मां के आशीर्वाद से ही मिली है. हर साल में नवरात्रि में कन्या पूजन कर उनका आशीर्वाद लेता हूं, क्योंकि कन्या में ही मां की शक्ति होती है और शक्ति के आशीर्वाद के बिना कुछ भी संभव नहीं है. मैं माता रानी से झारखंड और जनता की सुख शांति और खुशहाली की कामना करता हूं."

