ETV Bharat / state

दुर्गा पूजा 2025: चार धाम की थीम पर बनाए गए पूजा पंडाल पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, कहा- एक जगह चार धाम का दर्शन अलौकिक

जमशेदपुर: पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जमशेदपुर के सिदगोड़ा स्थित चार धाम के तर्ज बने दुर्गा पूजा पंडाल पहुंचे. जहां उन्होंने मां दुर्गा के दर्शन किए और पूजा पंडाल में घुमे. इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि पूजा समिति द्वारा निर्मित चार धाम पंडाल अत्यंत अद्भुत है और गरीब व मजदूर वर्ग के लोग यहां आकर चारों धामों के दर्शन कर सकेंगे. त्योहार हमें एकता के सूत्र में पिरोते हैं.

जमशेदपुर में शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर पूजा समिति द्वारा निर्मित पूजा पंडाल के उद्घाटन के बाद भारी भीड़ उमड़ पड़ी. इस बीच, जमशेदपुर के सिदगोड़ा में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने चार धाम की तर्ज पर सिदगोड़ा दुर्गा एवं काली पूजा समिति द्वारा निर्मित पूजा पंडाल का उद्घाटन किया और पंडाल का भ्रमण किया.

पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का बयान (ईटीवी भारत)

आपको बता दें कि सिदगोड़ा दुर्गा एवं काली पूजा समिति हर साल अलग-अलग थीम पर पूजा पंडाल बनाती है. इस बार पूजा समिति ने एक विशाल पर्वत पर चार धाम का चित्रण किया है. जिसमें केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम को दर्शाया गया है, जो अपने आप में अलौकिक लगता है.

इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जमशेदपुर और पूरे झारखंडवासियों को दुर्गा पूजा की बधाई दी. उन्होंने कहा कि इस बार पूजा समिति द्वारा बनाए गए चार धाम अपने आप में अलौकिक हैं. पूजा पंडाल में श्रद्धालु एक साथ सभी चार धामों के दर्शन करेंगे. त्योहार हमें जोड़ने का काम करते हैं. उन्होंने कहा कि भारत एक आध्यात्मिक देश है. आज दुनिया भारत को आध्यात्मिक देश मानती है. हम अपने देश की हर पूजा से सीख लेते हैं और शक्ति की पूजा हमें नारी शक्ति का सम्मान करने का संदेश देती है.