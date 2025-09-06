ETV Bharat / state

झारखंड में हर थाने की लगती है बोली! जानें किस नेता कही ये बात

जमशेदपुर: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी में की गई कटौती की सराहना करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के इस फैसले से आम जनता और व्यापारियों को काफी राहत मिली है. इससे न केवल महंगाई में कमी आएगी, बल्कि बाजार में मांग बढ़ेगी, जिससे उत्पादन और रोजगार में भी इजाफा होगा.

झारखंड सरकार पर रघुवर दास ने साधा निशाना

जमशेदपुर के बिस्टुपुर स्थित सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास एक तरफ केंद्र सरकार की सराहना की, वहीं दूसरी तरफ झारखंड सरकार पर जमकर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि भाजपा एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभा रही है. उन्होंने जनता से आह्वान किया कि वे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएं और जरूरत पड़ने पर सड़क पर उतरें.

जमशेदपुर में बयान देते पूर्व सीएम रघुवर दास. (वीडियो-ईटीवी भारत)

"राज्य सरकार का सिस्टम पूरी तरह फेल"

रघुवर दास ने कहा कि जमशेदपुर के साथ-साथ पूरे झारखंड में अपराध का ग्राफ काफी बढ़ा हुआ है. यहां केवल ट्रांसफर-पोस्टिंग का खेल चल रहा है, अपराधियों का हौसले बढ़े हुए हैं, राज्य के हर जिले में आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का सिस्टम पूरी तरह फेल हो गया है.

राज्य के हर जिले के थाने की लगती है बोलीः रघुवर