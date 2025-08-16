ETV Bharat / state

अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी को स्थानांतरित करने पर जयराम ने जताई आपत्ति, कहा: ये सरकार की संकीर्ण सोच

सीएम ने स्वतंत्रता दिवस पर अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी को स्थानांतरित करने की घोषणा की थी. इस पर जयराम ठाकुर ने आपत्ति जताई है.

पूर्व सीएम जयराम ठाकुर
पूर्व सीएम जयराम ठाकुर (ETV Bharat)
Published : August 16, 2025

मंडी: स्वतंत्रता दिवस पर सीएम सुक्खू ने नेरचौक स्थित अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी को बदलने की घोषणा की थी. इस पर बीजेपी हमलावर हो गई है. पूर्व सीएम ने इसके पीछे राजनीतिक लाभ लेने का आरोप लगाया है. उन्होंने अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी को बदलने पर आपत्ति जताई है.

पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में संस्थानों को बदलना और उन्हें बंद करना प्रदेश सरकार की संकीर्ण मानसिकता का जीता जागता उदाहरण है. प्रदेश सरकार ने अपने अब तक के कार्यकाल में या तो संस्थानों को बंद किया है या फिर राजनीतिक लाभ से उन्हें बदला है. अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी को बदलना भी उसी का एक उदाहरण है.

संस्थानों को बार बार बदलने की क्या जरूरत: जयराम

जयराम ठाकुर ने कहा कि 'प्रदेश सरकार ने अपने कार्यकाल में इस यूनिवर्सिटी को तीन बार बदलने की घोषणा कर दी. पहले कहा कि ये नेरचौक में ही रहेगी. उसके बाद इसे सुंदरनगर ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन वहां जमीन उपयुक्त नहीं मिली. बाद में इसे मंडी में खोलने की बात भी चली. एक दौर ऐसा आया जब इसके लिए हमीरपुर में भी जमीन तलाशने के प्रयास हुए. अब इसे सरकाघाट शिफ्ट करने की घोषणा की गई है, जो संस्थान एक स्थान पर चल रहा है उसे बार-बार बदलने की जरूरत ही क्या है. ये प्रदेश सरकार की अस्थिरता को दर्शाता है. बेहतर होता कि सीएम सरकाघाट के लिए कुछ नई सौगातें देकर जाते तो लोग भी उनका आभार जताते, लेकिन संस्थानों को बदलना और बंद करना ही उनके हर कार्यक्रम का मकसद रह गया है.'

'नए संस्थान खोले सरकार'

पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि 'सुक्खू सरकार ने संस्थानों को अपाहिज किया है. ये सरकार संस्थानों को यहां से वहां घुमा रही है. ये सोच प्रदेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण हैं. सरकार नए और बड़े संस्थान खोले उसपर हमें टिप्पणी करने की जरूरत नहीं, ये सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन संस्थानों को इस प्रकार से बार बार खोलना और बंद करना किसी भी तरीके से उचित नहीं है.'

