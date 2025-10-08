एसएमएस अग्निकांड में लीपापोती के लिए बनाई कमेटी, न्यायिक जांच करवाए सरकार: पूर्व सीएम गहलोत
पूर्व सीएम अशोक गहलोत का कहना है कि अगर विपक्ष को लेकर एसआईआर का काम किया जाता, तो इस पर विरोध नहीं होता.
Published : October 8, 2025 at 5:31 PM IST
चित्तौड़गढ़: पूर्व सीएम अशोक गहलोत का कहना है कि एसएमएस अस्पताल में अग्निकांड को लेकर सरकार ने लीपापोती करने के लिए 4-5 लोगों की कमेटी बना दी है. इस मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए. साथ ही उन्होंने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर कहा कि विपक्ष की पार्टियों को विश्वास में लेकर यह काम करना चाहिए था, तो इश्यू नहीं बनता. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना जरूरी है. इन्होंने यह बात मंगलवार को चित्तौड़गढ़ में मीडिया से बातचीत में कही.
उदयपुर जाने के दौरान हाइवे पर कांग्रेस कार्यकताओं एवं पदाधिकारियों ने गहलोत का स्वागत किया. तय समय से करीब दो घंटे देरी से चित्तौड़गढ़ पहुंचे गहलोत ने मीडिया से बातचीत में प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला. जयपुर के एसएमएस अस्पताल में लगी आग की घटना को लेकर उन्होंने कहा कि इस सरकार में त्रासदी के सिवाय और हो क्या रहा है? सरकार पूरी तरह नाकाम है. प्रदेश की जनता परेशान है. सरकारी सिस्टम चरमराया हुआ है और ब्यूरोक्रेसी सुन नहीं रही है.
न्यायिक जांच करवाए सरकार: गहलोत ने प्रदेश में स्कूलों और अस्पताल में हुए हादसों को लेकर कहा कि ऐसे मामलों में न्यायिक कमीशन बनना चाहिए. एसएमएस अस्पताल में अग्निकांड को लेकर कहा कि सरकार ने लीपापोती करने के लिए 4-5 लोगों की कमेटी बना दी है. मुख्यमंत्री ज्यूडिशियल इंक्वायरी क्यों नही करवाने चाहते हैं? उन्होंने कहा कि एमएलए-एमपी की भी जिले में नही चलती है. उनकी सुनवाई नहीं हो रही है. जनता में हाहाकार मच गया है कि वे जाएं, तो कहां जाएं? मुख्यमंत्री सुन रहे हैं या नहीं, इस पर अभी मैं कमेंट नहीं करना चाहता.
राहुल गांधी की यात्रा के बाद बिहार में माहौल: गहलोत ने बिहार चुनाव में प्रभारी बनाए जाने पर कहा कि बिहार में राहुल गांधी की यात्रा के बाद माहौल बन गया है. उन्होंने एसआईआर को लेकर कहा कि विपक्ष की पार्टियों को विश्वास में लेते, तो इश्यू नहीं बनता. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना जरूरी है. इससे पहले गहलोत भीलवाड़ा से उदयपुर जाते समय चित्तौड़गढ़ में रिठौला चौराहा पर रुके. यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया. पूर्व राज्यमंत्री सुरेंद्रसिंह जाड़ावत के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जेसीबी से पुष्प वर्षा कर व 101 किलो की पुष्प माला पहना कर स्वागत किया.