एसएमएस अग्निकांड में लीपापोती के लिए बनाई कमेटी, न्यायिक जांच करवाए सरकार: पूर्व सीएम गहलोत

गहलोत का स्वागत करते कार्यकर्ता ( ETV Bharat Chittorgarh )

चित्तौड़गढ़: पूर्व सीएम अशोक गहलोत का कहना है कि एसएमएस अस्पताल में अग्निकांड को लेकर सरकार ने लीपापोती करने के लिए 4-5 लोगों की कमेटी बना दी है. इस मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए. साथ ही उन्होंने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर कहा कि विपक्ष की पार्टियों को विश्वास में लेकर यह काम करना चाहिए था, तो इश्यू नहीं बनता. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना जरूरी है. इन्होंने यह बात मंगलवार को चित्तौड़गढ़ में मीडिया से बातचीत में कही. उदयपुर जाने के दौरान हाइवे पर कांग्रेस कार्यकताओं एवं पदाधिकारियों ने गहलोत का स्वागत किया. तय समय से करीब दो घंटे देरी से चित्तौड़गढ़ पहुंचे गहलोत ने मीडिया से बातचीत में प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला. जयपुर के एसएमएस अस्पताल में लगी आग की घटना को लेकर उन्होंने कहा कि इस सरकार में त्रासदी के सिवाय और हो क्या रहा है? सरकार पूरी तरह नाकाम है. प्रदेश की जनता परेशान है. सरकारी सिस्टम चरमराया हुआ है और ब्यूरोक्रेसी सुन नहीं रही है. पढ़ें: टीकाराम जूली का आरोप, एसएमएस आग हादसे के सबूत धुलवा दिए, पीड़ितों को भगा दिया