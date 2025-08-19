ETV Bharat / state

रिम्स-2 की प्रस्तावित जमीन पर पूर्व सीएम चंपाई सोरेन चलाएंगे हल, आदिवासियों के अस्तित्व पर संकट के लिए सरकार पर साधा निशाना - RIMS 2 LAND CONTROVERSY

रिम्स-2 की प्रस्तावित जमीन को लेकर विवाद बरकरार है. पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने 24 अगस्त को वहां हल चलाने की घोषणा की है.

RIMS 2 Land controversy
पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 19, 2025 at 8:30 PM IST

Updated : August 19, 2025 at 8:35 PM IST

4 Min Read

रांचीः नगड़ी में प्रस्तावित रिम्स-2 का निर्माण राज्य सरकार के लिए गले की हड्डी बन गई है. अपनों के साथ-साथ विरोधी भी इसे आदिवासी अस्मिता को मानकर प्रस्तावित रिम्स-2 की जमीन को बचाने के लिए कूद पड़े हैं. पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने प्रस्तावित जमीन को बचाने के लिए आगामी 24 अगस्त को उस जमीन पर हल चलाने की घोषणा की है.

मैं राजनीति नहीं कर रहा हूंः चंपाई सोरेन

राजधानी रांची में अपने आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए चंपाई सोरेन ने आदिवासी जमीन की लूट और उनके अस्मिता पर आ रहे संकट पर चिंता जताते हुए इसके लिए राज्य सरकार को दोषी ठहराया. उन्होंने कहा कि रिम्स 2 की प्रस्तावित जमीन पर ग्रामीणों ने पिछले साल तक खेती की लेकिन बिना नोटिस दिए इस बार घेराबंदी कर खेती करने से रोक दिया गया.

मीडिया से बात करते पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन (Etv Bharat)

उन्होंने कहा कि मैं रिम्स-2 का विरोधी नहीं हूं लेकिन इसके लिए रांची में स्मार्टसिटी सहित कई स्थानों पर जमीन है, जिसपर इसका निर्माण कराया जा सकता है. उन्होंने कहा कि 24 अगस्त को सैकड़ों ग्रामीणों के साथ रिम्स-2 के लिए प्रस्तावित जमीन पर हल चलाएंगे. उन्होंने कहा कि कोई कहता है कि राजनीति कर रहा है चंपाई सोरेन, कोई कहता है अपना खेत जोतो यहां क्यों आ रहे हो. चंपाई सोरेन ने कहा कि यदि थोड़ी भी दिल में आदिवासी के लिए जगह है या दर्द है तो वह इस बात को नहीं बोलेगा.

झारखंड को हमारी जरूरत हैः चंपाई सोरेन

उन्होंने कहा कि कोई कहता है कि आदिवासी की बात भारतीय जनता पार्टी चंपाई सोरेन से बोलवा रही है, मगर यह तो हकीकत है कि कोई भी राजनीतिक दल इसी तरह के मुद्दे के लिए बना हुआ है. मुझे इस बात का गौरव है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमें इस बात की इजाजत दी है कि या तो डेमोग्राफी चेंज या आदिवासी के मुद्दे पर खुलकर बोलें नहीं तो हम संन्यास लेने वाले थे. लेकिन हमने सोचा कि आज भी चंपाई सोरेन की आवाज की इस झारखंड की धरती को जरूरत है और हमने इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी को चुना.

यह गांव के अस्तित्व की बात है

नगड़ी जमीन बचाओ संघर्ष समिति ने हमें आमंत्रित किया है. इससे पहले भी मेरी इच्छा थी कि हम वहां जाएं लेकिन मुझे आमंत्रित किया गया है और वहां के लोग अपनी जमीन बचाने के लिए गांव-गांव जाकर सहायता मांग रहे हैं. इसमें कोई पक्ष और विपक्ष नहीं है. सभी को आमंत्रित किया जा रहा है. इस आंदोलन में साथ देने के लिए सामाजिक मुद्दा है. इसमें गांव के अस्तित्व की बात है.

सूर्या हांसदा एनकाउंटर की हो सीबीआई जांच-चंपाई

सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि जिस तरह से आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं वह बेहद ही चिंताजनक है. आदिवासी होने की वजह से एनकाउंटर कर देना बेहद ही गंभीर विषय है. इसलिए हमने पूरे जोर से सीबीआई जांच की मांग उठाई है. सीबीआई के अलावा कोई दूसरी एजेंसी से जांच हमें स्वीकार नहीं है. उन्होंने कहा कि हमने झारखंड आंदोलन में बड़ा उतार चढ़ाव होते देखा है और यहां तक पहुंचा हूं.

रिम्स-2 के लिए नगड़ी में प्रस्तावित जमीन पर है विवाद

रिम्स-2 पर छाया संकट का बादल छंटने का नाम नहीं ले रहा है. राज्य सरकार ने इसके लिए सबसे पहले कांके के सुकुरहुटू में 102 एकड़ जमीन को चिन्हित किया था जिसपर विवाद होने के बाद सरकार ने कांके के नगड़ी में जमीन चिन्हित की है. सरकार द्वारा चिन्हित इस जमीन पर भी विवाद बढ़ने लगा है.

ग्रामीणों के विरोध के बीच इस पर सियासत भी शुरू हो गई है. इन सबके बीच राज्य सरकार द्वारा बार-बार एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स-2 बनाने की बात कही जा रही है, जिसमें मरीजों के लिए 700 बेड की सुविधा होगी. इसके अलावा यूजी की 100 और पीजी की 50 सीटों के लिए पढ़ाई भी होगी. मगर रिम्स-2 के निर्माण को लेकर जिस तरह से विवाद हो रहा है उससे लगता नहीं है कि जल्द इसका निर्माण शुरू हो पाएगा.

ये भी पढ़ें-

रिम्स-2 निर्माण को लेकर कांग्रेस में उलझन, बंधु तिर्की के बाद राजेश कच्छप आए सामने, जमीन देने का दिया ऑफर

रांची में रिम्स-2 निर्माण को लेकर गहराया विवाद, मामले में हुई समाजसेवी दयामनी बारला की इंट्री

निर्माण शुरू होने से पहले रिम्स-2 की जमीन को लेकर गहराया विवाद, बाबूलाल मरांडी ने दी आंदोलन की चेतावनी

रांचीः नगड़ी में प्रस्तावित रिम्स-2 का निर्माण राज्य सरकार के लिए गले की हड्डी बन गई है. अपनों के साथ-साथ विरोधी भी इसे आदिवासी अस्मिता को मानकर प्रस्तावित रिम्स-2 की जमीन को बचाने के लिए कूद पड़े हैं. पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने प्रस्तावित जमीन को बचाने के लिए आगामी 24 अगस्त को उस जमीन पर हल चलाने की घोषणा की है.

मैं राजनीति नहीं कर रहा हूंः चंपाई सोरेन

राजधानी रांची में अपने आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए चंपाई सोरेन ने आदिवासी जमीन की लूट और उनके अस्मिता पर आ रहे संकट पर चिंता जताते हुए इसके लिए राज्य सरकार को दोषी ठहराया. उन्होंने कहा कि रिम्स 2 की प्रस्तावित जमीन पर ग्रामीणों ने पिछले साल तक खेती की लेकिन बिना नोटिस दिए इस बार घेराबंदी कर खेती करने से रोक दिया गया.

मीडिया से बात करते पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन (Etv Bharat)

उन्होंने कहा कि मैं रिम्स-2 का विरोधी नहीं हूं लेकिन इसके लिए रांची में स्मार्टसिटी सहित कई स्थानों पर जमीन है, जिसपर इसका निर्माण कराया जा सकता है. उन्होंने कहा कि 24 अगस्त को सैकड़ों ग्रामीणों के साथ रिम्स-2 के लिए प्रस्तावित जमीन पर हल चलाएंगे. उन्होंने कहा कि कोई कहता है कि राजनीति कर रहा है चंपाई सोरेन, कोई कहता है अपना खेत जोतो यहां क्यों आ रहे हो. चंपाई सोरेन ने कहा कि यदि थोड़ी भी दिल में आदिवासी के लिए जगह है या दर्द है तो वह इस बात को नहीं बोलेगा.

झारखंड को हमारी जरूरत हैः चंपाई सोरेन

उन्होंने कहा कि कोई कहता है कि आदिवासी की बात भारतीय जनता पार्टी चंपाई सोरेन से बोलवा रही है, मगर यह तो हकीकत है कि कोई भी राजनीतिक दल इसी तरह के मुद्दे के लिए बना हुआ है. मुझे इस बात का गौरव है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमें इस बात की इजाजत दी है कि या तो डेमोग्राफी चेंज या आदिवासी के मुद्दे पर खुलकर बोलें नहीं तो हम संन्यास लेने वाले थे. लेकिन हमने सोचा कि आज भी चंपाई सोरेन की आवाज की इस झारखंड की धरती को जरूरत है और हमने इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी को चुना.

यह गांव के अस्तित्व की बात है

नगड़ी जमीन बचाओ संघर्ष समिति ने हमें आमंत्रित किया है. इससे पहले भी मेरी इच्छा थी कि हम वहां जाएं लेकिन मुझे आमंत्रित किया गया है और वहां के लोग अपनी जमीन बचाने के लिए गांव-गांव जाकर सहायता मांग रहे हैं. इसमें कोई पक्ष और विपक्ष नहीं है. सभी को आमंत्रित किया जा रहा है. इस आंदोलन में साथ देने के लिए सामाजिक मुद्दा है. इसमें गांव के अस्तित्व की बात है.

सूर्या हांसदा एनकाउंटर की हो सीबीआई जांच-चंपाई

सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि जिस तरह से आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं वह बेहद ही चिंताजनक है. आदिवासी होने की वजह से एनकाउंटर कर देना बेहद ही गंभीर विषय है. इसलिए हमने पूरे जोर से सीबीआई जांच की मांग उठाई है. सीबीआई के अलावा कोई दूसरी एजेंसी से जांच हमें स्वीकार नहीं है. उन्होंने कहा कि हमने झारखंड आंदोलन में बड़ा उतार चढ़ाव होते देखा है और यहां तक पहुंचा हूं.

रिम्स-2 के लिए नगड़ी में प्रस्तावित जमीन पर है विवाद

रिम्स-2 पर छाया संकट का बादल छंटने का नाम नहीं ले रहा है. राज्य सरकार ने इसके लिए सबसे पहले कांके के सुकुरहुटू में 102 एकड़ जमीन को चिन्हित किया था जिसपर विवाद होने के बाद सरकार ने कांके के नगड़ी में जमीन चिन्हित की है. सरकार द्वारा चिन्हित इस जमीन पर भी विवाद बढ़ने लगा है.

ग्रामीणों के विरोध के बीच इस पर सियासत भी शुरू हो गई है. इन सबके बीच राज्य सरकार द्वारा बार-बार एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स-2 बनाने की बात कही जा रही है, जिसमें मरीजों के लिए 700 बेड की सुविधा होगी. इसके अलावा यूजी की 100 और पीजी की 50 सीटों के लिए पढ़ाई भी होगी. मगर रिम्स-2 के निर्माण को लेकर जिस तरह से विवाद हो रहा है उससे लगता नहीं है कि जल्द इसका निर्माण शुरू हो पाएगा.

ये भी पढ़ें-

रिम्स-2 निर्माण को लेकर कांग्रेस में उलझन, बंधु तिर्की के बाद राजेश कच्छप आए सामने, जमीन देने का दिया ऑफर

रांची में रिम्स-2 निर्माण को लेकर गहराया विवाद, मामले में हुई समाजसेवी दयामनी बारला की इंट्री

निर्माण शुरू होने से पहले रिम्स-2 की जमीन को लेकर गहराया विवाद, बाबूलाल मरांडी ने दी आंदोलन की चेतावनी

Last Updated : August 19, 2025 at 8:35 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

SURYA HANSDA ENCOUNTERआदिवासी अस्मिताचंपाई सोरेननगड़ी जमीन बचाओ संघर्ष समितिRIMS 2 LAND CONTROVERSY

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

हफ्ते में एक दिन का आराम और मनोरंजन का पूरा इंतजाम! जानें, मवेशियों के प्रति किसानों की ये अनोखी परंपरा

ऐसा गांव जहां आज तक नहीं बनी सड़क, ग्रामीणों का आरोप- नक्शे में रोड पर जमीन पर नहीं!

वीर सपूतों की कुर्बानी की याद दिलाता है रांची का शहीद स्थल, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में थी अहम भूमिका

चेरो साम्राज्यः राजा से मजदूर तक की कहानी!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.