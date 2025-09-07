विस्थापन आयोग पर चंपाई सोरेन ने उठाए सवाल, बोले- विस्थापितों की आवाज रोकने के लिए हुआ है गठन
पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने विस्थापन आयोग को लेकर राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोला है.
Published : September 7, 2025 at 2:30 PM IST
धनबाद: विस्थापन आयोग पर पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने इसे लेकर राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला है. इसे सिर्फ आईवाश बताया है. चंपाई सोरेन ने केंद्र सरकार द्वारा किए गए जीएसटी संशोधन की सराहना करते हुए कहा कि इससे देश की अर्थव्यवस्था में तेजी और जनता को सीधा लाभ मिलेगा.
दरअसल उन्होंने सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि विस्थापन आयोग की बात महज एक आईवाश है. सरकार चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि आयोग बनाकर अच्छा काम किया है, इससे विस्थापित परिवारों को फायदा मिलेगा. ऐसे आयोग का क्या मतलब? जिसकी सिफारिश सरकार ही नहीं मानेगी. आयोग के संकल्प में यह खुले रूप से कहा गया है कि सरकार, आयोग की सिफारिश मानने के लिए बाध्य नहीं है. ऐसे आयोग का कोई मतलब नहीं बनता है.
आयोग के पास क्या है अधिकार?
1947 से कांग्रेस के शासन काल में मैथन, पंचेत और मसानजोर जैसे कई डैमों का निर्माण हुआ है. इसमें किस तरह का दायित्व आयोग सरकार दे रही है? आयोग के पास एक इंच भी जमीन देने तक अधिकार नहीं है. आयोग की सिफारिश को भी सरकार नहीं मानेगी. उन्होंने कहा कि झुनझुने में थोड़ी आवाज होती है लेकिन उन्होंने ऐसा झुनझुना बनाया है, जिसमें आवाज ही नहीं है. हम इसे झुनझुना भी नहीं कह सकते हैं.
आज धनबाद में GST 2.0 पर प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित किया। #GSTReforms से सस्ते होने वाले सामानों का सीधा कनेक्शन आम आदमी और गरीब तबके से जुड़ता है।— Champai Soren (@ChampaiSoren) September 6, 2025
15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश के लिए " दिवाली गिफ्ट" का वादा किया था, और टैक्स… pic.twitter.com/2tqzjqAUaF
विस्थापितों की आवाज रोकने के लिए आयोग का गठन
सरकार विस्थापितों से कहती है कि तीन साल तक कुछ मत बोलों क्योंकि हमने आयोग बना दिया है. 2028 में इस सरकार को तीन साल हो जाएंगे. उसके बाद एक दो साल और बढ़ा देंगे, फिर कहेंगे चुनाव आ गया है. विस्थापितों की कुछ योजनाएं रनिंग कंडीशन में हैं, सरकार को वैसी योजनाओं का लाभ विस्थापित को देना चाहिए था. विस्थापित की पूरी सूची सरकार के पास है लेकिन सरकार स्थिति स्पष्ट नहीं करना चाहती है. बीजेपी नेता चंपाई सोरेन ने आरोप लगाते हुए कहा कि सिर्फ विस्थापितों की आवाज रोकने के लिए इस आयोग का गठन किया गया है.
