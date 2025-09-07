ETV Bharat / state

विस्थापन आयोग पर चंपाई सोरेन ने उठाए सवाल, बोले- विस्थापितों की आवाज रोकने के लिए हुआ है गठन

पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने विस्थापन आयोग को लेकर राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोला है.

Former CM Champai Soren
मीडिया से बीतचात करते पूर्व सीएम चंपाई सोरेन (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 7, 2025 at 2:30 PM IST

2 Min Read

धनबाद: विस्थापन आयोग पर पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने इसे लेकर राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला है. इसे सिर्फ आईवाश बताया है. चंपाई सोरेन ने केंद्र सरकार द्वारा किए गए जीएसटी संशोधन की सराहना करते हुए कहा कि इससे देश की अर्थव्यवस्था में तेजी और जनता को सीधा लाभ मिलेगा.

दरअसल उन्होंने सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि विस्थापन आयोग की बात महज एक आईवाश है. सरकार चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि आयोग बनाकर अच्छा काम किया है, इससे विस्थापित परिवारों को फायदा मिलेगा. ऐसे आयोग का क्या मतलब? जिसकी सिफारिश सरकार ही नहीं मानेगी. आयोग के संकल्प में यह खुले रूप से कहा गया है कि सरकार, आयोग की सिफारिश मानने के लिए बाध्य नहीं है. ऐसे आयोग का कोई मतलब नहीं बनता है.

मीडिया से बातचीत करते पूर्व सीएम चंपाई सोरेन (Etv Bharat)

आयोग के पास क्या है अधिकार?

1947 से कांग्रेस के शासन काल में मैथन, पंचेत और मसानजोर जैसे कई डैमों का निर्माण हुआ है. इसमें किस तरह का दायित्व आयोग सरकार दे रही है? आयोग के पास एक इंच भी जमीन देने तक अधिकार नहीं है. आयोग की सिफारिश को भी सरकार नहीं मानेगी. उन्होंने कहा कि झुनझुने में थोड़ी आवाज होती है लेकिन उन्होंने ऐसा झुनझुना बनाया है, जिसमें आवाज ही नहीं है. हम इसे झुनझुना भी नहीं कह सकते हैं.

विस्थापितों की आवाज रोकने के लिए आयोग का गठन

सरकार विस्थापितों से कहती है कि तीन साल तक कुछ मत बोलों क्योंकि हमने आयोग बना दिया है. 2028 में इस सरकार को तीन साल हो जाएंगे. उसके बाद एक दो साल और बढ़ा देंगे, फिर कहेंगे चुनाव आ गया है. विस्थापितों की कुछ योजनाएं रनिंग कंडीशन में हैं, सरकार को वैसी योजनाओं का लाभ विस्थापित को देना चाहिए था. विस्थापित की पूरी सूची सरकार के पास है लेकिन सरकार स्थिति स्पष्ट नहीं करना चाहती है. बीजेपी नेता चंपाई सोरेन ने आरोप लगाते हुए कहा कि सिर्फ विस्थापितों की आवाज रोकने के लिए इस आयोग का गठन किया गया है.

ये भी पढ़ें: नगड़ी में रिम्स-2 निर्माण को लेकर पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के तेवर गर्म, कहा- विवादास्पद जमीन को लेकर लगाएंगे जनता दरबार

चंपाई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन को घंटों पुलिस ने रोके रखा, रिम्स 2 के विरोध में नगड़ी जाने की कर रहे थे कोशिश

हल चलाओ अभियान में समर्थन जुटाने खूंटी पहुंचे चंपाई सोरेन, पूछा- उपजाऊ जमीन पर ही क्यों बनना है रिम्स 2

For All Latest Updates

TAGGED:

विस्थापन आयोग पर बोले चंपाई सोरेनFORMER CM CHAMPAI SORENCHAMPAI SOREN GIVEN STATEMENTDISPLACEMENT COMMISSION JHARKHANDCHAMPAI ON DISPLACEMENT COMMISSION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.