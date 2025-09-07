ETV Bharat / state

विस्थापन आयोग पर चंपाई सोरेन ने उठाए सवाल, बोले- विस्थापितों की आवाज रोकने के लिए हुआ है गठन

धनबाद: विस्थापन आयोग पर पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने इसे लेकर राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला है. इसे सिर्फ आईवाश बताया है. चंपाई सोरेन ने केंद्र सरकार द्वारा किए गए जीएसटी संशोधन की सराहना करते हुए कहा कि इससे देश की अर्थव्यवस्था में तेजी और जनता को सीधा लाभ मिलेगा.

दरअसल उन्होंने सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि विस्थापन आयोग की बात महज एक आईवाश है. सरकार चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि आयोग बनाकर अच्छा काम किया है, इससे विस्थापित परिवारों को फायदा मिलेगा. ऐसे आयोग का क्या मतलब? जिसकी सिफारिश सरकार ही नहीं मानेगी. आयोग के संकल्प में यह खुले रूप से कहा गया है कि सरकार, आयोग की सिफारिश मानने के लिए बाध्य नहीं है. ऐसे आयोग का कोई मतलब नहीं बनता है.

मीडिया से बातचीत करते पूर्व सीएम चंपाई सोरेन (Etv Bharat)

आयोग के पास क्या है अधिकार?

1947 से कांग्रेस के शासन काल में मैथन, पंचेत और मसानजोर जैसे कई डैमों का निर्माण हुआ है. इसमें किस तरह का दायित्व आयोग सरकार दे रही है? आयोग के पास एक इंच भी जमीन देने तक अधिकार नहीं है. आयोग की सिफारिश को भी सरकार नहीं मानेगी. उन्होंने कहा कि झुनझुने में थोड़ी आवाज होती है लेकिन उन्होंने ऐसा झुनझुना बनाया है, जिसमें आवाज ही नहीं है. हम इसे झुनझुना भी नहीं कह सकते हैं.