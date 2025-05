ETV Bharat / state

मजदूर दिवस पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने खाई बोरे बासी, कार्यकर्ताओं से तस्वीरें साझा करने की अपील - BORE BAASI ON LABOR DAY

मजदूर दिवस पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने खाई बोरे बासी ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : May 1, 2025 at 2:14 PM IST | Updated : May 1, 2025 at 2:25 PM IST 2 Min Read

दुर्ग : छत्तीसगढ़ में 1 मई 2025 को मजदूर दिवस के अवसर पर कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर बोरे-बासी दिवस मनाने का ऐलान किया था. जिसके मद्देनजर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बोरे बासी खाकर मजदूर दिवस मनाया. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ भिलाई नगर निगम के महापौर नीरज पाल और जिलाध्यक्ष मुकेश चंद्राकर समेत कांग्रेस के कई नेताओं ने बोरे बासी खाया. कार्यकर्ताओं से तस्वीरें साझा करने की अपील (ETV BHARAT CHHATTISGARH) कार्यकर्ताओं से तस्वीरें साझा करने की अपील (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

Last Updated : May 1, 2025 at 2:25 PM IST