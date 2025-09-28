ETV Bharat / state

गंभीर बीमारी से जूझ रहे PCC के पूर्व कर्मचारी बोदूराम से मिलने पहुंचे गहलोत, नि:शुल्क इलाज और आर्थिक मदद का आश्वासन

जयपुर के एक निजी अस्पताल में पूर्व सीएम गहलोत पीसीसी मुख्यालय के पूर्व कर्मचारी बोदूराम दो देखने पहुंचे.

पीसीसी मुख्यालय पूर्व कर्मचारी से मिलने पहुंचे गहलोत
पीसीसी मुख्यालय पूर्व कर्मचारी से मिलने पहुंचे गहलोत (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 28, 2025 at 3:55 PM IST

3 Min Read
जयपुर : प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में करीब 50 साल तक सेवा देने वाले 71वर्षीय वृद्ध बोदूराम डाबी गंभीर बीमारी से जूझ रहे रहे हैं. हालत ऐसी है कि ठीक से बोल भी नहीं पा रहे हैं. बोदूराम के साथ-साथ उनकी पत्नी की भी तबीयत ठीक नहीं है. इन दिनों दोनों पति-पत्नी का उपचार मानसरोवर के एक निजी अस्पताल में चल रहा है. जब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बोदूराम डाबी के अस्पताल में भर्ती होने और एक गंभीर बीमारी से जूझने की बात पता चली तो वे उदयपुर से जयपुर पहुंचते ही सीधे एयरपोर्ट से अस्पताल पहुंचे और बोदूराम डाबी के स्वास्थ्य की जानकारी ली. गहलोत ने इस दौरान चिकित्सकों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेते हुए नि:शुल्क इलाज करने और आर्थिक मदद का भी आश्वासन दिया. गहलोत करीब 15 मिनट तक अस्पताल में रहे.

बोदूराम से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जब मैंने एनएसयूआई की राजनीति शुरू की थी तब यह प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कर्मचारी थे. 50 साल का अरसा हो चुका है. अभी 5 साल पहले ही पीसीसी से रिटायर हो गए थे. बीमारी से जूझ रहे थे, इसीलिए उनसे मिला हूं और काफी सुधार है. उनकी पत्नी की भी तबीयत ठीक नहीं है. यह लोग मेरे संपर्क में थे. हम लोग उनको संभालते रहे हैं. पहले भी उनकी आर्थिक मदद करते रहे हैं. मैंने उनको आश्वस्त किया है कि किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आने देंगे. चिकित्सकों को भी बेहतर उपचार के निर्देश दिए हैं.

पूर्व सीएम अशोक गहलोत (ETV Bharat Jaipur)

कोरोना के दूसरे फेज में कर दिया था पीसीसी से रिटायर : 71 वर्षीय बोदूराम डाबी ने 50 साल तक पीसीसी में सेवा दी है, लेकिन कोरोना काल के दूसरे फेज में बोदूराम सहित तीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पीसीसी से हटा दिया गया था. दो कर्मचारियों के तो परिवारों से पीसीसी में कर्मचारी रख लिया गया, लेकिन बोदूराम के परिवार से किसी को कर्मचारी नहीं रखा गया. इसके बाद से ही बोदूराम गुमनामी में चले गए थे. पिछले कई माह से वे गले में गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और उनकी पत्नी के पैरों में भी सूजन है, जिसके चलते दोनों पति-पत्नी का मानसरोवर के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है.

2013 में कांग्रेस संदेश यात्रा को दिखाई थी हरी झंडी : साल 2013 में विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में कांग्रेस संदेश यात्रा निकाली थी. इसका आगाज मई 2013 में पीसीसी मुख्यालय के बाहर से किया गया था. तब तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बोदूराम से ही कांग्रेस संदेश यात्रा को हरी झंडी दिलवाई थी और कहा था कि वे पीसीसी कर्मचारी के साथ-साथ कांग्रेस के भी कर्मठ कार्यकर्ता हैं. बोदूराम डाबी ने अपनी नौकरी के दौरान प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कई अध्यक्षों का कार्यकाल देखा. वे हमेशा पीसीसी अध्यक्ष के कक्षा के बाहर ही कुर्सी डालकर बैठते थे और आने जाने वालों को अंदर भेजते थे. बिना बोदूराम की मर्जी के कोई अंदर नहीं जा सकता था.

