गंभीर बीमारी से जूझ रहे PCC के पूर्व कर्मचारी बोदूराम से मिलने पहुंचे गहलोत, नि:शुल्क इलाज और आर्थिक मदद का आश्वासन

पीसीसी मुख्यालय पूर्व कर्मचारी से मिलने पहुंचे गहलोत ( ETV Bharat Jaipur )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 28, 2025 at 3:55 PM IST 3 Min Read

जयपुर : प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में करीब 50 साल तक सेवा देने वाले 71वर्षीय वृद्ध बोदूराम डाबी गंभीर बीमारी से जूझ रहे रहे हैं. हालत ऐसी है कि ठीक से बोल भी नहीं पा रहे हैं. बोदूराम के साथ-साथ उनकी पत्नी की भी तबीयत ठीक नहीं है. इन दिनों दोनों पति-पत्नी का उपचार मानसरोवर के एक निजी अस्पताल में चल रहा है. जब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बोदूराम डाबी के अस्पताल में भर्ती होने और एक गंभीर बीमारी से जूझने की बात पता चली तो वे उदयपुर से जयपुर पहुंचते ही सीधे एयरपोर्ट से अस्पताल पहुंचे और बोदूराम डाबी के स्वास्थ्य की जानकारी ली. गहलोत ने इस दौरान चिकित्सकों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेते हुए नि:शुल्क इलाज करने और आर्थिक मदद का भी आश्वासन दिया. गहलोत करीब 15 मिनट तक अस्पताल में रहे. बोदूराम से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जब मैंने एनएसयूआई की राजनीति शुरू की थी तब यह प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कर्मचारी थे. 50 साल का अरसा हो चुका है. अभी 5 साल पहले ही पीसीसी से रिटायर हो गए थे. बीमारी से जूझ रहे थे, इसीलिए उनसे मिला हूं और काफी सुधार है. उनकी पत्नी की भी तबीयत ठीक नहीं है. यह लोग मेरे संपर्क में थे. हम लोग उनको संभालते रहे हैं. पहले भी उनकी आर्थिक मदद करते रहे हैं. मैंने उनको आश्वस्त किया है कि किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आने देंगे. चिकित्सकों को भी बेहतर उपचार के निर्देश दिए हैं. पूर्व सीएम अशोक गहलोत (ETV Bharat Jaipur)