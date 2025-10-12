गहलोत बोले-कांग्रेस जिलाध्यक्षों की रायशुमारी में वरिष्ठ नेताओं का दखल उचित नहीं
गहलोत ने कहा, सीनियर लीडर को अपने प्रभाव का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. प्रस्ताव पास करना हाईकमान की भावना के अनुरूप नहीं है.
Published : October 12, 2025 at 12:55 PM IST|
Updated : October 12, 2025 at 1:25 PM IST
जयपुर: कांग्रेस संगठन में पहली बार रायशुमारी के जरिए जिलाध्यक्षों के चयन के लिए राहुल गांधी ने प्रयोग किया है. इसमें केंद्रीय पर्यवेक्षक सभी जिलों में रायशुमारी कर रहे हैं कि कौन बेहतर जिलाध्यक्ष होगा. पार्टी नेताओं का दावा है कि इसमें पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है. राज्य में संगठन सृजन अभियान के तहत जिलाध्यक्षों के चयन के लिए रायशुमारी के बीच जयपुर, जोधपुर, अजमेर सहित कई जिलों में शक्ति प्रदर्शन और नेताओं के दखल के मामले सामने आए हैं. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रायशुमारी के दौरान वरिष्ठ नेताओं के दखल पर सवाल खड़े किए हैं.
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा कि संगठन सृजन अभियान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का नया प्रयोग है. इसमें जिले के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं की राय लेकर जिलाध्यक्ष चुना जाएगा. कई जगह किसी को जिलाध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव या सीनियर लीडर को जिलाध्यक्ष बनने के लिए अधिकृत करने का प्रस्ताव पास करने की खबरें आई है, जो उचित नहीं है. पूर्व सीएम ने कहा कि किसी भी वरिष्ठ नेता के अपने प्रभाव का इस्तेमाल या कार्यकर्ताओं के प्रस्ताव पास करना हाईकमान की भावना के अनुरूप नहीं है. इस अभियान का उद्देश्य ही पर्यवेक्षकों की सभी से चर्चा कर जिलाध्यक्ष का चयन करना है ताकि कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित हो सके.
संगठन सृजन अभियान कांग्रेस अध्यक्ष श्री @kharge एवं नेता प्रतिपक्ष श्री @RahulGandhi का एक नायाब प्रयोग है जिसमें जिले के सभी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं की राय लेकर जिला अध्यक्ष चुना जाएगा।— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) October 12, 2025
कई जगह पर किसी नेता को जिला अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव या किसी सीनियर लीडर को जिला अध्यक्ष…
बयान के मायने : पूर्व मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ नेताओं के दखल पर सवाल खड़े करने के बाद अब सियासी गलियारों में चर्चा का दौर शुरू हो गया. चर्चा है कि आखिर पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत का निशाना किस ओर है. राजनीतिक विश्लेषक इसके सियासी मायने निकाल रहे हैं.
चहेतों के लिए लॉबिंग: भले ही जिलाध्यक्षों के चयन के लिए रायशुमारी की प्रक्रिया चल रही हो लेकिन अंदरखाने चहेतों को जिलाध्यक्ष बनाने के लिए पार्टी के सीनियर नेता मंडल, बूथ,ब्लॉक और जिला कार्यकारिणी कार्यकर्ताओं और नेताओं को भी अपने चहेतों के बारे में ही फीडबैक देने के निर्देश दे रहे हैं.
कई जगह शक्ति प्रदर्शन: जिलाध्यक्षों की रायशुमारी के दौरान जयपुर, अजमेर, जोधपुर सीकर, झुंझुनू सहित कई जिलों में नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच शक्ति प्रदर्शन हो चुका है. अलग-अलग धड़ों से जुड़े नेता और कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं.