गहलोत बोले- मोदी के PM बनने के बाद देश में भय का माहौल, केंद्रीय एजेंसियां कर रही लोगों को तंग - ASHOK GEHLOT TARGETS PM MODI

अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री ( ETV Bharat Bikaner )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : July 30, 2025 at 9:52 AM IST | Updated : July 30, 2025 at 10:59 AM IST 3 Min Read

बीकानेर: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फिर जुबानी हमला बोला. गहलोत ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद देश में संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हुआ. देश में भय का माहौल है. सीबीआई, ED, इनकम टैक्स आदि का दुरुपयोग किया जा रहा है. लोगों को कितना बेवजह तंग किया गया. ईडी टीम कई दिन लोगों के घरों में रही. महिला, बच्चों और बुजुर्गों को परेशान किया. यह तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का, जिसने थोड़ी दखल दी तो मामूली राहत मिली. गहलोत दो दिन के दौरे पर बीकानेर आए. पूर्व सीएम बुधवार को रेलवे स्टेशन पर पत्रकारों से बात कर रहे थे. तब बुलाना चाहिए था सत्र: पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के समय लोकसभा का सत्र बुलाकर देश को पूरी घटना की जानकारी देनी चाहिए थी, लेकिन तब सत्र नहीं बुलाया. विपक्ष और दूसरे दल इसकी मांग करते रहे. अब ये पिछले इतिहास को तोड़ मरोड़ कर बातें कर रहे हैं, जो ठीक नहीं है. राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तरुण गोगाई और अखिलेश यादव की सदन में उठाई बातें ध्यान देने लायक हैं. पढ़ें: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का तंज- भजनलाल सरकार कांग्रेस को दोष देते-देते चली जाएगी पूर्व सीएम अशोक गहलोत (ETV Bharat Bikaner)

धनकड़ के इस्तीफे पर सवाल: गहलोत ने कहा कि एक सांसद भी इस्तीफा देता है तो कारण सामने आता है, लेकिन यहां तो संवैधानिक पद पर बैठे उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हो गया. इस्तीफा मंजूर भी हो गया, लेकिन सदन में इसके कारण को लेकर बात होनी चाहिए थी. इस मामले में कई सवाल खड़े होते हैं. पूरे देश में कई तरह की चर्चा है. गहलोत ने भजनलाल सरकार को लेकर कहा कि केवल बातों से काम नहीं चलता. डेढ़ साल में इस सरकार ने कुछ नहीं किया. पढे़ं. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का तंज- भजनलाल सरकार कांग्रेस को दोष देते-देते चली जाएगी छात्रसंघ चुनाव जरूरी: गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार के समय छात्रसंघ चुनाव स्थगित किए थे. हमें लगता था कि हमारी सरकार आएगी तो प्राथमिकता से छात्रसंघ चुनाव कराएंगे, लेकिन कांग्रेस की सरकार रिपीट नहीं हुई. अब भाजपा सरकार छात्रसंघ चुनाव नहीं कराना चाहती, क्योंकि नई शिक्षा नीति में इसे लेकर कोई बात नहीं है. देश में कई ऐसे नेता हुए हैं, जो छात्र राजनीति की उपज हैं. विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल: गहलोत बुधवार को संविधान बचाओ रैली में शामिल होंगे. गुरुवार को बीकानेर लोकसभा के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद सभा करेंगे. इससे पहले गहलोत का बीकानेर पहुंचने पर पूर्व मंत्री बीडी कल्ला, गोविंद मेघवाल एवं भंवर सिंह भाटी समेत विभिन्न कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया.

