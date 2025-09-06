ETV Bharat / state

बोराज तालाब पीड़ितों से मिले गहलोत, बोले- हर घर का हो सर्वे, सरकार दे राहत

अजमेर पहुंचे पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने बोराज तालाब हादसे से प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर राहत पैकेज की मांग की.

बोराज तालाब पीड़ितों से मिले गहलोत
बोराज तालाब पीड़ितों से मिले गहलोत (ETV Bharat Ajmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 6, 2025 at 11:31 PM IST

3 Min Read

अजमेर: पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने बोराज तालाब की पाल टूटने से प्रभावित परिवारों से मुलाकात की. अजमेर सर्किट हाउस पहुंचने के बाद वे सीधे स्वास्तिक नगर पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित महिलाओं और बच्चों से बातचीत की. महिलाओं ने रोते हुए अपने घरों के नुकसान की जानकारी दी जिस पर गहलोत ने गंभीर चिंता जताई.

स्वास्तिक नगर पहुंचते ही गहलोत का सामना पीड़ित महिलाओं और परिवारों से हुआ. तालाब की पाल टूटने से घरों में पानी घुस जाने और सामान तबाह होने की कहानी सुनाते हुए कई महिलाएं भावुक होकर रो पड़ीं. छोटे-छोटे बच्चों के रोने और घर उजड़ जाने की पीड़ा ने माहौल को बेहद गमगीन कर दिया. गहलोत ने एक-एक परिवार से बातचीत की और उनके दुखड़े सुने. उन्होंने कहा कि यहां हर घर की अपनी अलग कहानी है और सरकार को तत्काल प्रभाव से सर्वे करवा कर नुकसान का आकलन करना चाहिए.

इसे भी पढ़ें- अजमेर के बोराज गांव में टूटी तालाब की पाल, घरों में घुसा पानी, छतों पर पहुंचकर बचाई जान

गहलोत ने कहा कि सरकार को चाहिए कि वह सर्वे रिपोर्ट के आधार पर हर पीड़ित को उचित सहायता उपलब्ध कराए. उन्होंने यह भी कहा कि वे जयपुर जाकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से इस विषय पर चर्चा करेंगे और पीड़ितों के लिए विशेष राहत पैकेज जारी करने की मांग रखेंगे. इस मौके पर पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौड़ और पूर्व विधायक श्रीगोपाल बाहेती भी गहलोत के साथ मौजूद रहे.

महिलाओं का दर्द और गहलोत की संवेदना: स्वास्तिक नगर में गहलोत के पहुंचने पर महिलाएं अपने टूटे घर और तबाह हुए सामान की दास्तां सुनाते-सुनाते भावुक हो गईं. कुछ ने कहा कि उनके घर में अब कुछ भी नहीं बचा. कई महिलाओं की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे. गहलोत ने सभी को सांत्वना दी और भरोसा दिलाया कि वे चुप नहीं बैठेंगे और सरकार से इस मामले में ठोस कदम उठाने की मांग करेंगे. गहलोत ने कहा कि जब तक हर घर का सर्वे नहीं होगा तब तक लोगों को न्याय नहीं मिलेगा. उन्होंने साफ किया कि प्रभावित परिवारों को बिना देरी राहत राशि और सहायता दी जानी चाहिए ताकि वे फिर से अपने घर बसा सकें.

इसे भी पढ़ें- अजमेर में लगातार बारिश से कई जगह जल भराव, बांध और तालाब हुए ओवरफ्लो

जादूगर महोत्सव में गहलोत
जादूगर महोत्सव में गहलोत (ETV Bharat Ajmer)

जादूगर महोत्सव में गहलोत: अजमेर यात्रा का दूसरा पड़ाव रविवार सुबह था जब गहलोत सूचना केंद्र सभागार पहुंचे. यहां राजस्थान म्यूजिशियन एसोसिएशन की ओर से जादूगर महोत्सव का आयोजन किया गया. गहलोत ने करीब दो घंटे तक कार्यक्रम में रहकर अलग-अलग जादूगरों की प्रस्तुतियां देखीं और उनकी कला की सराहना की.

अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि जादू केवल कला है, यह किसी भी प्रकार का तंत्र-मंत्र या अंधविश्वास नहीं है. उन्होंने कहा कि असली जादू मेहनत और अभ्यास से आता है और यही समाज को सकारात्मक दिशा देता है. गहलोत ने सुझाव दिया कि जादू को स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए ताकि यह युवाओं के लिए रोजगार का माध्यम भी बने.

कार्यकर्ताओं संग बैठकर देखा जादू: गहलोत ने पहली बार अजमेर में हुए इस जादूगर महोत्सव में इतने लंबे समय तक रुककर विभिन्न प्रस्तुतियां देखीं. अलग-अलग नामी जादूगरों ने जब अपनी कला का प्रदर्शन किया तो गहलोत ने तालियां बजाकर उनका हौसला बढ़ाया. कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं ने भी उनके साथ कार्यक्रम का आनंद लिया.

इसे भी पढ़ें- गजेंद्र सिंह पर गहलोत का पलटवार, कहा-12 साल में जोधपुर के लिए कुछ नहीं किया

For All Latest Updates

TAGGED:

पूर्व सीएम अशोक गहलोतBORAJ TALAB AJMERSWASTIK NAGAR FLOODGEHLOT DEMAND RELIEF PACKAGEASHOK GEHLOT AJMER VISIT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

रेबीज एक जानलेवा वायरल बीमारी है, ऐसे पहचान सकते हैं शुरुआती लक्षण, देरी हुई तो बचना मुश्किल

नया राशन कार्ड बनवाने के लिए कैसे करें आवेदन? जानें ऑनलाइन-ऑफलाइन प्रक्रिया

पुष्कर में श्राद्ध के महत्व को जानें, त्रेतायुग में श्रीराम तो द्वापर में श्री कृष्णा-पांडव भी यहां आए

बेटियों के कहने पर 40 साल बाद पकड़ी 'कलम', 67 की उम्र में विधायक कर रहे PHD की तैयारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.