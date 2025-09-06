ETV Bharat / state

बोराज तालाब पीड़ितों से मिले गहलोत, बोले- हर घर का हो सर्वे, सरकार दे राहत

अजमेर: पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने बोराज तालाब की पाल टूटने से प्रभावित परिवारों से मुलाकात की. अजमेर सर्किट हाउस पहुंचने के बाद वे सीधे स्वास्तिक नगर पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित महिलाओं और बच्चों से बातचीत की. महिलाओं ने रोते हुए अपने घरों के नुकसान की जानकारी दी जिस पर गहलोत ने गंभीर चिंता जताई.

स्वास्तिक नगर पहुंचते ही गहलोत का सामना पीड़ित महिलाओं और परिवारों से हुआ. तालाब की पाल टूटने से घरों में पानी घुस जाने और सामान तबाह होने की कहानी सुनाते हुए कई महिलाएं भावुक होकर रो पड़ीं. छोटे-छोटे बच्चों के रोने और घर उजड़ जाने की पीड़ा ने माहौल को बेहद गमगीन कर दिया. गहलोत ने एक-एक परिवार से बातचीत की और उनके दुखड़े सुने. उन्होंने कहा कि यहां हर घर की अपनी अलग कहानी है और सरकार को तत्काल प्रभाव से सर्वे करवा कर नुकसान का आकलन करना चाहिए.

गहलोत ने कहा कि सरकार को चाहिए कि वह सर्वे रिपोर्ट के आधार पर हर पीड़ित को उचित सहायता उपलब्ध कराए. उन्होंने यह भी कहा कि वे जयपुर जाकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से इस विषय पर चर्चा करेंगे और पीड़ितों के लिए विशेष राहत पैकेज जारी करने की मांग रखेंगे. इस मौके पर पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौड़ और पूर्व विधायक श्रीगोपाल बाहेती भी गहलोत के साथ मौजूद रहे.

महिलाओं का दर्द और गहलोत की संवेदना: स्वास्तिक नगर में गहलोत के पहुंचने पर महिलाएं अपने टूटे घर और तबाह हुए सामान की दास्तां सुनाते-सुनाते भावुक हो गईं. कुछ ने कहा कि उनके घर में अब कुछ भी नहीं बचा. कई महिलाओं की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे. गहलोत ने सभी को सांत्वना दी और भरोसा दिलाया कि वे चुप नहीं बैठेंगे और सरकार से इस मामले में ठोस कदम उठाने की मांग करेंगे. गहलोत ने कहा कि जब तक हर घर का सर्वे नहीं होगा तब तक लोगों को न्याय नहीं मिलेगा. उन्होंने साफ किया कि प्रभावित परिवारों को बिना देरी राहत राशि और सहायता दी जानी चाहिए ताकि वे फिर से अपने घर बसा सकें.