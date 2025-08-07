खूंटी: 19 जून को भारी बारिश के बीच खूंटी की बनई नदी में पुल ढहे दो महीने हो गए हैं. अभी तक वैकल्पिक डायवर्सन का निर्माण नहीं हो सका है. पथ निर्माण विभाग की कार्यशैली और जनप्रतिनिधियों के उदासीन रवैये को लेकर जिले में राजनीतिक बयानबाजी जारी है. पूर्व सीएम और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बाईपास और टूटे पुल से हो रही परेशानियों को लेकर सरकार की जमकर आलोचना की है.

बुधवार को अर्जुन मुंडा पद्मभूषण से सम्मानित कड़िया मुंडा से मिलने उनके आवास गए. उन्होंने बीमार कड़िया मुंडा से मुलाकात की और उनका हाल जाना. मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने झारखंड सरकार और क्षेत्र के विधायकों समेत सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए.

पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा का बयान (ईटीवी भारत)

अर्जुन मुंडा ने कहा कि खूंटी बाईपास के मुद्दे पर राज्य सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौन और निष्क्रिय हैं. जब तक किसानों को मुआवजा देकर जमीन का अधिग्रहण नहीं हो जाता, तब तक निर्माण शुरू नहीं हो सकता. सड़कें जमीन पर बनती हैं, आसमान में नहीं. उन्होंने कहा कि बिना जमीन अधिग्रहण के केंद्र सरकार टेंडर जारी नहीं कर सकती. टेंडर प्रक्रिया की अपनी लागत होती है. जब तक 80 प्रतिशत जमीन का अधिग्रहण नहीं हो जाता, टेंडर जारी नहीं किया जाएगा.

खूंटी में बनई नदी पर बने पुल के ढहने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कई जगहों पर पुल-पुलिया टूटे हुए हैं. सरकार और विभाग को इस ओर ध्यान देना चाहिए. जहां मजबूत डायवर्सन की जरूरत है, वहां तुरंत डायवर्सन बनाया जाना चाहिए.

अर्जुन मुंडा ने कहा कि वे कर्रा होते हुए खूंटी आए. रास्ते में उन्होंने देखा कि ग्रामीण सड़कों पर बड़े और भारी वाहन दौड़ रहे हैं. सवाल यह है कि क्या ये सड़कें भारी वाहनों के लिए उपयुक्त हैं. प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए. इससे गांव की सड़कें खराब होंगी और ग्रामीणों को परेशानी होगी. इन सड़कों को भारी वाहनों के लिए उपयुक्त बनाया जाए. उन्होंने कहा कि एक तरफ गांव की सड़कें जर्जर हैं, दूसरी तरफ़ पुल-पुलिया टूटे हुए हैं.

बता दें कि भाजपा के वरिष्ठ नेता और पद्म भूषण कड़िया मुंडा पिछले एक महीने से बीमार हैं और कुछ दिन पहले ही इलाज के बाद अस्पताल से लौटे हैं. आम्रेश्वर धाम में पूजा-अर्चना के बाद पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा सीधे अनिगड़ा स्थित पूर्व लोकसभा उपाध्यक्ष कड़िया मुंडा के आवास पहुंचे. अर्जुन मुंडा ने बीमार कड़िया मुंडा से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली.

