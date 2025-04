ETV Bharat / state

आज से पांच दिन हाड़ौती दौरे पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, यहां जानिए पूरा कार्यक्रम - VASUNDHARA RAJE HADOTI TOUR

वसुंधरा राजे, पूर्व मुख्यमंत्री ( ETV Bharat Baran )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : April 7, 2025 at 8:01 AM IST | Updated : April 7, 2025 at 10:06 AM IST 2 Min Read

बारां: भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सोमवार से पांच दिवसीय हाड़ौती दौरे पर रहेंगी. वे 11 अप्रैल तक बारां व झालावाड़ में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगी. उनका कई जगह स्वागत किया जाएगा. राजे मध्य प्रदेश से राजस्थान की सीमा में सड़क मार्ग से प्रवेश करेंगी. बारां के कस्बा थाना इलाके में सोमवार को स्वागत किया जाएगा. राजे के दौरे को देखते बारां भाजपा अध्यक्ष नरेश सिंह सिकरवार और झालावाड़ अध्यक्ष हर्षवर्धन शर्मा ने तैयारियों को अंतिम रूप दिया. राजे बारां की छबड़ा और झालावाड़ की मनोहर थाना विधानसभा सीट को छोड़कर की शेष सभी छह विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगी. इस दौरान बारां जिले की किशनगंज, अटरू व अंता, झालावाड़ जिले की झालरापाटन, डग और खानपुर विधानसभा सीट का दौरा करेंगीं, जिसमें शिलान्यास, उद्घाटन के साथ-साथ कार्यकर्ताओं की बैठक भी वे लेने जा रही हैं. पढ़ें: पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने तनोट में मनाया जन्मदिन, बीएसएफ जवानों की सराहना की - राजे का सात से 11 अप्रैल तक दौरा:- 7 अप्रैल

सुबह 11 बजे- बारां में मध्यप्रदेश सीमा से कस्बा थाना इलाके में प्रवेश व स्वागत

11:30 बजे-मंडल व बूथ अध्यक्ष और शक्ति केंद्र के साथ बैठक।- यहां से समरानिया, केलवाड़ा और भंवरगढ़ जाएंगी

दोपहर 3 बजे-किशनगंज में मंडल व बूथ अध्यक्ष व शक्ति केन्द्रों के साथ बैठक, रात को झालावाड़ पहुंचेंगी 8 अप्रैल सुबह 10:30 बजे- रायपुर मंडल बूथ के कार्यकर्ताओं की बैठक

दोपहर 12 बजे- कड़ोदिया (सुनेल मंडल) नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का लोकार्पण

1 बजे- मथानिया (रायपुर मंडल) नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का लोकार्पण

2 बजे-पिड़ावा नगर व ग्रामीण मंडल बूथ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक

शाम 5 बजे- सुनेल मंडल बूथ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक, रात को झालावाड़ वापसी 9 अप्रैल सुबह 10 बजे-झालावाड़ नगर मंडल बूथ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक

दोपहर 12 बजे-झालरापाटन नगर व ग्रामीण मंडल बूथ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक

शाम 4 बजे-झालावाड़ खेल संकुल व विजयाराजे सिंधिया की मूर्ति का अनावरण,झालावाड़ में नाइट स्टे 10 अप्रैल सुबह 10 बजे-खानपुर विधानसभा के बूथ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक

दोपहर 12 बजे- बारां रवाना, अटरू के गऊघाट और बड़ोरा में स्वागत

2:30 बजे- कवाई, अटरू व गऊघाट मंडल कार्यकर्ताओं के साथ बैठक (अग्रवाल धर्मशाला)

शाम 5 बजे-अटरू में स्वागत, बारां में नाइट स्टे 11 अप्रैल सुबह 9 बजे-कोटा रोड स्थित सांसद कार्यालय में सभी 20 मंडलों के कार्यकर्ताओं की बैठक

11 बजे-अंता में स्वागत व ब्रह्मपुरी बालाजी पर नगर व देहात मंडल की बैठक

दोपहर 1 बजे-सीसवाली में कुम्हारों की कुटिया में स्वागत व बैठक

3 बजे-मांगरोल चौरसिया मैरिज हॉल में नगर और देहात की बैठक

शाम 5 बजे-मांगरोल से जयपुर रवाना

Last Updated : April 7, 2025 at 10:06 AM IST