गुआ शहीद दिवसः पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने दी गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि, कहा - एक बड़े जन आंदोलन की जरूरत

गुआ गोलीकांड के शहीदों को पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने श्रद्धांजलि दी. उन्होंने कहा कि आदिवासियों का संघर्ष आज भी जारी है.

Gua firing incident
श्रद्धांजलि देते चंपाई सोरेन (ईटीवी भारत)
चाईबासा: पश्चिम सिंहभूम जिले के गुआ में आयोजित गुआ गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे. इस अवसर पर उन्होंने गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की.

इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि पोटो हो, भगवान बिरसा मुंडा, फुलो जानो, तिलका मांझी के उद्देश्य को आज सभी भूल गए हैं. आज भी झारखंड के आदिवासी और मूलवासी अपने जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अस्तित्व व अस्मिता की रक्षा के लिए वर्षों से संघर्ष करते आ रहे हैं और छीनते जा रहे हैं. इसके साथ ही सामाजिक व्यवस्था पर भी हमला हो रहा है.

मीडिया से बात करते पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन (ईटीवी भारत)

बांग्लादेशी घुसपैठ को रोकना है, धर्म परिवर्तन रोकना है. ऐसे ही बहुत से मुद्दे झारखंड में ज्वलंत मुद्दे बन गए हैं. फिर एक बार एक बड़े जन आंदोलन की जरूरत है. सभी आदिवासी भाइयों, मानकी मुंडा से आह्वान करूंगा कि एक बार फिर हम लोग जन आंदोलन कर जल जंगल जमीन को बचाएंगे. उन्होंने संकल्प लिया कि इस संघर्ष को और अधिक तेज किया जाएगा ताकि शहीदों के सपनों को साकार किया जा सके.

उन्होंने कहा कि यह सरकार जबरन नगड़ी जैसी उपजाऊ खेतों में बिना अधिग्रहण किए ही डेरा डाल दी थी. उसी जगह पर हमने हल जोत दिया, जहां अधिग्रहण हुआ ही नही है, यह गठबंधन की झारखंड सरकार जबरन आदिवासियों की जमीन को छिनने का काम की है. यह करके यह संदेश दिया गया कि आज भी आदिवासियों की जमीन व अधिकार सुरक्षित नहीं है. आज भी आदिवासी सामाजिक व्यवस्था पर प्रहार हो रहा है और इसलिए एक बड़े आंदोलन की जरूरत है.

पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि टाटा स्टील की खदानें बंद पड़ी हैं, उसे खुलवाने को लेकर मजदूर आंदोलन कर रहे हैं. वे हमेशा उनके साथ खड़े हैं. उन्होंने कहा कि गुआ गोलीकांड सिर्फ इतिहास की घटना नहीं है, बल्कि यह झारखंडी अस्मिता और अधिकारों की लड़ाई की प्रतीक है. शहीदों की कुर्बानी ने झारखंड राज्य निर्माण की नींव रखी और आने वाली पीढ़ियों को संघर्ष की राह दिखाई. इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे.

