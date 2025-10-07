ETV Bharat / state

गहलोत बोले- SMS हादसा इस सरकार की नाकामी का जीता जागता उदाहरण

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार पर भ्रष्टाचार पनपाने, नौकरशाही के बेलगाम होने और पुरानी योजनाओं को बंद करने के आरोप लगाए.

EX CM Ashok Gehlot
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (ETV Bharat Bundi)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 7, 2025 at 2:52 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बूंदी: जयपुर के एसएमएस अस्पताल में लगी आग की घटना पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मौजूदा सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि इस सरकार में त्रासदी के सिवाय और हो क्या रहा है? गहलोत मंगलवार सुबह बूंदी पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत में सरकार को पूरी तरह नाकाम बताते हुए कहा कि जनता परेशान है, सरकारी सिस्टम चरमराया हुआ है और भ्रष्टाचार ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं.

पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत जयपुर से कोटा के कुंदनपुर जाते समय बूंदी के एक निजी होटल में रुके. यहां पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य की मौजूदा सरकार न तो प्रशासन चला पा रही है और न ही जनहित की योजनाओं को. उन्होंने कहा, 'हर तरफ अव्यवस्था है. एसएमएस जैसी प्रदेश की सबसे बड़ी अस्पताल में भी सुरक्षा के इंतजाम नहीं हैं. यह त्रासदी इस सरकार की नाकामी का जीता जागता उदाहरण है.' गहलोत ने आरोप लगाया कि इस सरकार में करप्शन बहुत बढ़ गया है. कोई भी विभाग करप्शन से अछूता नहीं है. सरकार का उस पर कोई कंट्रोल नहीं है.

पढ़ें: कफ सिरप से कथित मौत मामले में गहलोत का सवाल, कंपनी ब्लैकलिस्ट, तो ठेका क्यों दिया, सरकार जांच कराए

नरेगा से लेकर चिरंजीवी तक सब ठप: पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि जनता को अब विकास नहीं, केवल प्रचार दिखाई दे रहा है. उन्होंने कहा, सरकार अखबारों और टीवी में विज्ञापनों से तो चमक रही है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि योजनाएं ठप हैं. नरेगा मजदूर 6-6 महीने से अपनी मजदूरी के लिए दर-दर भटक रहे हैं. गरीब आदमी का पेट कैसे भरेगा? गहलोत ने आगे कहा कि चिरंजीवी योजना उनके कार्यकाल की ऐतिहासिक पहल थी, जिससे लाखों गरीबों का मुफ्त इलाज हुआ. आज हालत यह है कि अस्पतालों में दवाइयां नहीं हैं, कर्मचारियों और पेंशनर्स को आरजीएचएस में दवा नहीं मिल रही. इलाज के लिए इधर-उधर भागना पड़ रहा है. सरकार का पूरा ध्यान सिर्फ प्रचार पर है, काम पर नहीं.

अफसरशाही बेलगाम: उन्होंने कहा कि पेंशनर्स महीनों से परेशान हैं, कई वृद्ध लोगों को पेंशन समय पर नहीं मिल रही. यह कैसी संवेदनहीन सरकार है, जो बुजुर्गों की आवाज भी नहीं सुन रही? जब सरकार जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रह जाती, तब त्रासदियां ही होती हैं, जो आज पूरे प्रदेश में देखने को मिल रही हैं. गहलोत ने कहा कि अफसरशाही बेलगाम हो चुकी है और जनप्रतिनिधि असहाय हैं. सरकार का नियंत्रण व्यवस्था पर खत्म हो चुका है. उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट में व्यस्त है, जबकि जनता मूलभूत सुविधाओं से वंचित है. जबकि सरकार विज्ञापन में सिस्टम दुरुस्त का ढिंढोरा पीट रही है. गहलोत ने पूर्व मंत्री भरत सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया. इस मौके पर गहलोत के साथ पूर्व नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल, विधायक हरिमोहन शर्मा, पूर्व कांग्रेस नेता सत्येश शर्मा, यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष निशांत नुवाल, वरिष्ठ पार्षद टीकम जैन सहित कई स्थानीय नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे.

For All Latest Updates

TAGGED:

BHAJANLAL SHARMA GOVERNMENTCM BHAJANLAL SHARMASMS FIRE INCIDENTEX MINISTER BHARAT SINGHEX CM ASHOK GEHLOT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भरतपुर की मिट्टी में खिला इजरायली 'कनक', दोगुनी पैदावार, बीज की नेपाल तक से मांग

ओडिशा समेत 7 प्रदेशों में उपचुनाव की तारीख भी आई, जानें- कब आएंगे नतीजे

बड़ी राहत: 1 सितंबर 2014 के बाद रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों को मिलेगा उच्च पेंशन का लाभ

करवा चौथ स्पेशल: आपकी पूजा थाली में ये 7 चीजें जरूर होनी चाहिए

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.