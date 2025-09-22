ETV Bharat / state

पूर्व सीएम गहलोत बोले-जीएसटी स्लैब ने पैदा किया आतंक

गहलोत ने कहा कि जीएसटी की शुरुआत गलत ढंग से की गई. शुरू से ही कम स्लैब होने चाहिए थे.

Ashok Gehlot interacts with the media in Bhilwara
भीलवाड़ा में मीडिया से रूबरू अशोक गहलोत (ETV Bharat Bhilwara)
भीलवाड़ा: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जीएसटी को लेकर मोदी सरकार पर बरसे. उन्होंने कहा कि जीएसटी की शुरुआत ही केंद्र सरकार ने गलत ढंग से की. यह प्रस्ताव यूपीए सरकार में आया, तब प्रणब मुखर्जी केंद्रीय वित्त मंत्री थे और मैं भी सरकार में था. तब सिर्फ कम स्लैब पर चर्चा हुई.

पूर्व सीएम अशोक गहलोत सोमवार को सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मौजूदा मोदी सरकार ने जीएसटी के कई स्लैब बना दिए. इससे आतंक पैदा हुआ. देश में जीएसटी के नाम पर कोई जेल जा रहा है तो कोई धमकी दे रहा और कोई सौदेबाजी कर रहा है.

पूर्व सीएम अशोक गहलोत बोले... (ETV Bharat Bhilwara)

कन्हैयालाल हत्याकांड पर मांगा जबाव : गहलोत ने कहा कि राजस्थान आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए कि कन्हैयालाल हत्याकांड में एनआईए कार्रवाई कब पूरी होगी. हमारी सरकार ने आजादी के बाद सबसे बड़ा 50 लाख का आर्थिक पैकेज कन्हैयालाल के परिजनों को दिया. दोनों बेटों को सरकारी नौकरी दी. ब्रेन हेमरेज होने पर उनके गवाह का जयपुर से अनुभवी डॉक्टर भेजकर इलाज कराया. गहलोत ने कन्हैयालाल हत्याकांड में भाजपा के दो कार्यकर्ताओं के शामिल होने का आरोप लगाया. गहलोत ने कहा कि आखिर क्या कारण है कि एनआईए गवाहों के बयान नहीं करा रही. कन्हैयालाल हत्याकांड को विधानसभा चुनाव में भाजपा ने मुद्दा बनाया, जो कांग्रेस की हार की मुख्य वजह रही.

राजस्थान में हालात खराबः उन्होंने राज्य की भजनलाल सरकार को भी घेरा. गहलोत बोले, राजस्थान में हालात खराब है. 'मैं पंडित भजनलाल शर्मा के खिलाफ नहीं हूं. वे नए नए सीएम बने हैं. अब 2 वर्ष हो गए, लेकिन उनको एक साल में समझ आ जाना चाहिए था. मैं पहली बार सीएम बना तब लोगों ने समझा कि 4-6 माह का मेहमान हूं, लेकिन 15 साल मुख्यमंत्री रहा. माली समाज से प्रदेश में एकमात्र कांग्रेस विधायक होने के बावजूद सीएम रहा'. गहलोत ने कहा कि पंडित भजनलाल शर्मा आप पहली बार आए हो. आप कॉन्फिडेंस के साथ काम करो. जमकर राज करो. भगवान की कृपा से मौका मिला है. जनता में सरकार का इकबाल खत्म हो चुका. इकबाल कायम करें. भले भजनलाल को बुरा लगे, लेकिन 'मैं उनके हित में बात कह रहा हूं'. राज्य के इतिहास में यह पहली सरकार है, जहां सरकार बनने के साथ धारणा बन गई कि आमजन की सुनवाई नहीं हो रही. सरकार नाम की चीज नहीं है. अधिकारी जनता की नहीं सुन रहे हैं. गहलोत इससे पहले साध्वी कुमुदलता के चातुर्मास कार्यक्रम में शामिल हुए.

पढ़ें: जीएसटी छूट के नाम पर झूठी वाहवाही लूट रही भाजपा, नाजायज वसूली के लिए मांगें माफी: जूली

वसुंधरा के सीएम बनने पर ये बोले: गहलोत ने कहा कि वसुंधरा राजे दो बार सीएम रह चुकी हैं इसलिए 'मैंने कहा था कि वे तीसरी बार मुख्यमंत्री बनती तो पूर्व के दोनों कार्यकाल के अनुभव काम आते. फिर भी कमी होती तो सदन में जमकर अटैक करते'.

वोट चोरी बड़ा खतरा: गहलोत ने कहा कि वोट चोरी देश के लिए बड़ा खतरा है. मतदान का सभी को अधिकार है, लेकिन केंद्र सरकार वोट चुरा रही है, जो खतरनाक है. पहले देश में ईवीएम का माहौल बना और अब वोट चोरी मुद्दा है. कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों जब चुनाव आयोग पर आरोप लगाती है तो जवाब भाजपा देती है. आयोग और भाजपा में मिलीभगत है. उन्होंने कहा कि ईडी के नोटिस आए. इलेक्ट्रोल बांड आने पर नोटिस कैंसल हो गए. इलेक्ट्रॉल बांड ने देश भर में पैसा एकत्रित करने का आतंक मचाया, वह रिफंड होना चाहिए.

