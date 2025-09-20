ETV Bharat / state

मीडिया के सामने एक्टिंग छोड़ें...अशोक गहलोत ने चुनाव आयोग को लेकर ये क्या कह दिया ?

कथित वोट चोरी मामले में कांग्रेस और केंद्रीय चुनाव आयोग आमने-सामने हैं. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी चुनाव आयोग पर निशाना साधा है.

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (फाइल फोटो)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 20, 2025 at 11:02 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर : लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से दूसरी बार कथित वोट चोरी का खुलासा किए जाने के बाद एक बार फिर चुनाव आयोग और कांग्रेस आमने-सामने है. चुनाव आयोग और भाजपा ने जहां राहुल गांधी पर देश की जनता को बरगलाने के आरोप लगाए हैं तो वहीं कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर भाजपा के दबाव में काम करने के आरोप लगाए हैं. अब इस मामले को लेकर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करते हुए हमला बोला है. गहलोत ने कहा है कि चुनाव आयोग को मीडिया के सामने एक्टिंग छोड़कर राहुल गांधी के सवालों का जवाब देना चाहिए.

गहलोत ने शनिवार को एक न्यूज़ एजेंसी से बातचीत करते हुए कहा कि इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि चुनाव आयोग लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष से ही शपथ पत्र मांग रहा है. गहलोत ने कहा कि हम भी जब केंद्र में सत्ता में थे तब लाल कृष्ण आडवाणी समेत तमाम विपक्ष के नेता कई बार चुनाव आयोग से सवाल जवाब करते थे. लेकिन चुनाव आयोग ने कभी उनसे शपथ पत्र नहीं मांगा और उनसे ऐसा व्यवहार नहीं किया जो आज हो रहा है.

इसे भी पढ़ें: वोट चोरी विवाद पर कांग्रेस-EC आमने-सामने, गहलोत ने उठाए गंभीर सवाल

गहलोत ने कहा कि हम इस मामले में कोई आज राजनीति नहीं कर रहे हैं. हम चाहते हैं कि देश में लोकतंत्र मजबूत रहे और वह तभी मजबूत रहेगा जब आम नागरिक का वोट देने का अधिकार स्थाई रहेगा. कई बार नाम कट जाते हैं कई बार नाम जुड़ जाते हैं. राहुल गांधी और उनकी टीम ने बहुत मेहनत करके कर्नाटक में 1 लाख 250 वोटों की वोट चोरी का मामला पकड़ा. गुरुवार को भी उन्होंने एक जगह पर 6000 वोटो की चोरी का मामला उजागर किया है. चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष होता तो कभी भी बहस में नहीं पड़ता.

गहलोत ने कहा कि वोट चोरी की बातें बाहर आई है तो लोगों में भी शंका पैदा हो रही है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है और सरकार के दबाव में काम कर रहा है यह लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है. गहलोत ने कहा कि जब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष आंकड़ों के साथ अपनी बात कह रहे हैं तो चुनाव आयोग को सम्मान के साथ उनकी बात का जवाब देना चाहिए. पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि ईवीएम को लेकर भी देश में एक बड़ा वर्ग है जो इस पर शंका जाहिर करता है. यह मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि इसमें वीवीपैट लगाओ, सुप्रीम कोर्ट को भी शंका थी कि इसमें गड़बड़ी हो सकती है इसलिए चुनाव आयोग को ध्यान देना चाहिए.

वोट चोरी राहुल गांधी का नहीं हर देशवासी का मुद्दा : अशोक गहलोत ने कहा कि वोट चोरी केवल राहुल गांधी का या कांग्रेस पार्टी का मुद्दा नहीं है, यह हर देशवासी का मुद्दा है. राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अपनी बात कह रहे हैं लेकिन अब देश की जनता को भी आगे आना होगा. नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं चाहे कोई भी जाति धर्म के हो सबको आगे जाकर चुनाव आयोग के सवाल करने चाहिए तब जाकर सच्चाई सामने आएगी. गहलोत ने कहा कि भाजपा ने अपने नेताओं को मैदान में उतार दिया है और कह रहे हैं कि राहुल गांधी युवाओं को भड़का रहे हैं कि जो 5-7 देशों में हुआ वह यहां भी हो सकता है. राहुल गांधी किसी को नहीं भड़का रहे हैं उन्होंने इतना कहा है कि मैं आपके साथ खड़ा हूं.

इसे भी पढ़ें: हरीश चौधरी बोले: वोट चोरी कांग्रेस का नहीं, हर देशवासी का आंदोलन, सभी को होना चाहिए शामिल

चुनाव आयोग का पक्ष लेने की बजाय भाजपा को भी उठाने चाहिए सवाल : गहलोत ने कहा कि वोट चोरी के के खिलाफ सभी राजनीतिक पार्टियों को एकजुट होना पड़ेगा. भाजपा ईमानदार होती है और अपराध बोध से ग्रसित नहीं होती तो भाजपा को चुनाव आयोग का पक्ष लेने की बजाय इस मुद्दे पर चुनाव आयोग से सवाल करने चाहिए थे कि पूरे देश में वोट चोरी की बात सामने आ रही है. सरकार की बदनामी हो रही है, यह पूछने की बजाय भाजपा चुनाव आयोग के पक्ष में मैदान में उतर चुकी है इसके मायने यही है कि चुनाव आयोग भाजपा के दबाव में काम कर रहा है.

परमाणु बिजली घर का राजस्थान को मिलेगा फायदा : वही बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वह परमाणु बिजली घर का शिलान्यास करने आ रहे हैं, यह प्रोजेक्ट बहुत देरी से शुरू हुआ है क्योंकि 2002 में जब मैं राजस्थान का मुख्यमंत्री था और केंद्र में अटल बिहारी वाजपेई प्रधानमंत्री थे तब इस इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी. तब हमने इसे बांसवाड़ा में लगाने के लिए केंद्र से आग्रह किया था. क्योंकि वहां पर बहुत बड़ा डैम बना हुआ है. यह उसी वक्त से ये प्रोजेक्ट चल रहा है , हो सकता है यह परमाणु आधारित बिजली घर है तो इसमें देरी लग रही होगी, क्योंकि कई अंतरराष्ट्रीय मुल्कों से बातचीत होती है. कनाडा से भी मिलकर आए थे और उनके सहयोग से रावतभाटा में प्रोजेक्ट बने हुए हैं. अब 22 साल के बाद यह प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है इससे हमारे प्रदेश में बिजली समस्या का समाधान होगा. हालांकि जो एनटीपीसी बनाते हैं उसकी अधिकांश बिजली दूसरे राज्यों को जाती है लेकिन कुछ हिस्सा राजस्थान को मिलेगा.

For All Latest Updates

TAGGED:

कांग्रेस EC आमने सामनेELECTION COMMISSION OF INDIAपूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोतVOTE CHORI ALLEGATIONSGEHLOT ATTACKS ON EC

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ट्रंप ने खोला अमेरिका में बसने का रास्ता, लॉन्च किया गोल्ड कार्ड, ये है फीस

ईटीवी भारत की खबर ने बदली कालबेलिया परिवार की किस्मत, बच्चों ने पहली बार चश्मे से देखी सपनों की दुनिया

इंसानियत की मिसाल: अपना घर आश्रम ने 44 बेसहारा लोगों को दी श्रद्धांजलि, पितृपक्ष अमावस्या को करेंगे सामूहिक श्राद्ध

नेशनल ट्राईबल फूड फेस्टिवल: जनजातीय व्यंजनों की महक से सराबोर हुआ झीलों का शहर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.