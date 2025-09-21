ETV Bharat / state

कन्हैयालाल के घर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, बेटे ने बताई क्या हुई बात...

कन्हैयालाल के बड़े बेटे यश ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 15 से 20 मिनट हमारे घर रूके. इस दौरान मेरे पिता के मामले को लेकर जानकारी ली. हमने बताया कि अब तक 15 गवाहों के ही बयान हुए हैं, जबकि 166 से अधिक गवाह हैं. यह सुनकर पूर्व सीएम गहलोत चकित हुए कि 3 साल बाद भी मामले में गति इतनी धीमी है. उन्होंने कहा कि जल्द इस मामले में सरकार से बात करेंगे.

उदयपुर: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रविवार को दिवंगत कन्हैयालाल साहू के घर पहुंचे और परिजनों से मुलाकात की. उन्होंने कन्हैयालाल की पत्नी और बच्चों को ढांढस बंधाया और हरसंभव मदद का भरोसा दिया. गहलोत ने कहा कि इस दर्दनाक घटना ने पूरे समाज को झकझोर दिया. पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी सरकार और समाज दोनों की है. टेलर कन्हैयालाल साहू की 28 जून 2022 को गला काट कर हत्या कर दी गई थी.

पूर्व सीएम की पोस्ट: इधर, पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि आज उदयपुर में दिवंगत कन्हैयालाल के आवास पर उनके परिजनों से मुलाकात की. हमारी कांग्रेस सरकार ने कन्हैयालाल के परिवार को 50 लाख रुपए सहायता एवं दोनों बेटों को सरकारी नौकरी दी थी ताकि जीवनयापन में परेशानी न हो. हमारी सरकार ने महज चार घंटों में अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया था, परंतु बेहद दुखद है कि इस घटना को तीन साल बाद भी केंद्रीय गृह मंत्रालय की एजेंसी NIA ओपन एंड शट प्रकृति के केस में अपराधियों को सजा नहीं दिला सकी है. परिजन न्याय नहीं मिलने से दुखी हैं. मैं आशा करता हूं कि केन्द्र सरकार इस मामले को लेकर गंभीरता दिखाएगी और जल्द न्याय सुनिश्चित होगा.

सागवाड़ा में जताई संवेदना: इससे पहले शनिवार को गहलोत डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा पहुंचे और कांग्रेस नेता दिनेश खोड़निया की माता के निधन पर शोक संवेदना जताई. परिजनों से मिलकर दुख साझा किया. उधर, शनिवार शाम गहलोत उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां NSUI के तीन छात्र भूख हड़ताल पर बैठे थे. छात्रों की मांगों को लेकर गहलोत ने विश्वविद्यालय प्रशासन से चर्चा की. छात्रों से बात कर हड़ताल समाप्त करने को मनाया. गहलोत की अपील के बाद छात्र नेताओं ने अनशन तोड़ दिया.