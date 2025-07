ETV Bharat / state

इलाज से उम्र घटाने का दावा कर पूर्व सभापति से ठगे 19 लाख रुपए, मामला दर्ज - CHEATED IN NAME OF ANTI AGING

अलवर गेट थाना, अजमेर ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर: राजस्थान में ठगी का अनोखा मामला सामने आया है. जवान बनाने और सभी बीमारियों से निजात दिलाने का दावा करते लाखों रुपए ठगे गए हैं. पीड़ित से जानवरों के स्टेम सेल लगाकर उम्र घटाने का दावा किया गया. झांसा दिया गया कि बकायदा इस प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए विदेश से डॉक्टर आएंगे. अजमेर भाजपा के नेता ने हैदराबाद की कंपनी पर जानवरों के स्टेम सेल लगाने के नाम पर ठगी का आरोप लगाते हुए अलवर गेट थाने में मामला दर्ज कराया. पीड़ित ने दावा किया कि अन्य कई बड़े नेता और व्यवसायी भी ठगी के शिकार हुए हैं. सीओ नॉर्थ ओमप्रकाश ने बताया कि अजमेर नगर निकाय के पूर्व सभापति व भाजपा नेता सुरेंद्र सिंह शेखावत ने अलवर गेट थाने में मुकदमा दर्ज कराया. इसकी जांच की जा रही है. सिंह ने बताया कि यूरोपियन वैलनेस कंपनी के एजेंट अंकित शर्मा ने जानवरों से निकाल कर स्टेम सेल थेरेपी इंसानों में लगाने की बात कही. कहा कि इससे प्राइवेट पार्ट समेत सभी लाइलाज बीमारियां ठीक हो जाती है. अजमेर के पूर्व सभापति ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Ajmer) एजेंट ने रवि तेज से बात कराई, जिसने हैदराबाद बुलाकर महंगी जांच कराई. इससे पेट व घुटने समेत शरीर में कई जगह दर्द रहने लगा. तेज का दावा था कि स्टेम सेल थेरेपी से उम्र 10 साल कम हो जाएगी. कई बार में 18.95 लाख रुपए ले लिए. दो बार हैदराबाद बुलाया. पहली बार यूरोपीय वैलनेस कंपनी के मालिक डॉ. मैक चैन ने ब्रोशर दिखाए. महंगी जांच कराई, फिर विदेशी डॉक्टर साइमन ने 6-7 इंजेक्शन लगाकर स्टेम सेल थेरेपी, दवा दी व घर भेज दिया.

पढ़ें: फर्राटेदार इंग्लिश, तमिलनाडु से ठगों को बुलाकर साजिश...मास्टरमाइंड को पुलिस ने दबोचा - CYBER CRIME थेरेपी से फर्क नहीं पड़ा: सिंह ने बताया कि मुझे बीमारियों में कोई फर्क नहीं पड़ा तो तेज को बताया. उसने फिर हैदराबाद बुलाया, जहां अस्पताल में 10 से 12 जनों को स्टेम सेल थेरेपी दी. उस दिन अजमेर के 5-6 जने वहां थे. इनमें कई व्यवसायी व नेता थे, जिन्हें जानता था. उनको पहली बार व मुझे दूसरी बार थेरेपी दी. इसका भी मुझे फायदा नहीं हुआ. तेजा से कई बार बात करने की कोशिश की लेकिन फोन नहीं उठाया. थेरेपी के नाम पर ठगी: भाजपा नेता सुरेंद्र सिंह ने बताया कि यहां कई चिकित्सकों से पूछा तो पता चला कि भारत में स्टेम सेल प्रतिबंधित है. जानवरों के स्टेम सेल इंसान में लगाना अवैध है. कंपनी और प्रतिनिधियों ने झूठ बोलकर व स्टेम थेरेपी के नाम पर ठगी की, जिससे शरीर में दर्द रहता है. सिंह ने रवि तेजा, डॉ. मैक चैन, डॉ. साइमन, अस्पताल डायरेक्टर सौरभ, एजेंट अंकित शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज कराया. सिंह ने अन्य हाई प्रोफाइल नेता व व्यवसायियों से भी ठगी का अंदेशा जताया. इधर, स्टेम सेल थेरपी ले चुके व्यवसायी और नेता ने इस मामले में कुछ भी बोलने से मना कर दिया. एंटी एजिंग ट्रीटमेंट कॉस्मेटिक के लिए: अजमेर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. अनिल सामरिया ने कहा कि एंटी एजिंग ट्रीटमेंट कॉस्मेटिक के लिए होता है. इससे रिवरसेबल ट्रीटमेंट नहीं होता है यानी ऐसी दवा या थेरेपी नहीं बनी, जो इंसान की उम्र को कम कर दे. उसे बुढ़ापे से वापस जवानी की ओर ले जाए. जानवरों की स्टेम सेल थेरेपी का इंसानों में चिकित्सा उपयोग वर्तमान में ना सुरक्षित है और ना ही मान्य.