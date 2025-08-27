जयपुर : एक खिलाड़ी, जो भारत की वॉलीबॉल टीम की कप्तान रही. दस देशों में भारत का प्रतिनिधित्व किया. दक्षिण एशियाई फेडरेशन (सैफ) गेम्स में दो बार स्वर्ण और एक बार रजत पदक जीता. खेल कोटे से रेलवे में नौकरी हासिल की. फिर उसकी जिंदगी में ऐसा यूटर्न आया कि वह अभ्यर्थियों को गलत रास्ते से अपने सपने पूरे करने का रास्ता दिखाने लगी. लालच में आकर शॉर्टकट के चक्कर में एसओजी की गिरफ्त में आ गई. यह कहानी है संगीता कड़वासरा की, जो ओपीजेएस यूनिवर्सिटी की फर्जी डिग्रियों के मामले में एसओजी के हत्थे चढ़ी है. उसे रिमांड अवधि पूरी होने पर आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है.
संचालक से मिलकर बांटी फर्जी डिग्रियां : ओपीजेएस यूनिवर्सिटी से जुड़े फर्जी डिग्री के मामले में गिरफ्तार संगीता कड़वासरा की गिरफ्तारी के बाद इससे जुड़े कई अहम खुलासे हो सकते हैं. संगीता कड़वासरा ओपीजेएस यूनिवर्सिटी में ऑब्जर्वर के रूप में काम कर रही थी और आरोप है कि उसने यूनिवर्सिटी संचालक जोगेंद्र सिंह के साथ मिलकर कई अभ्यर्थियों को बैक डेट में फर्जी डिग्रियां मोटी रकम लेकर बांटी. उसे एटीएस ने दिल्ली से हिरासत में लेकर एसओजी को सौंपा था.
हरियाणा के प्रतिष्ठित भीम पुरस्कार से सम्मानित : एटीएस के आईजी विकास कुमार ने बताया कि संगीता कड़वासरा भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम की कप्तान रही. दस देशों में भारतीय वॉलीबॉल टीम का प्रतिनिधित्व किया. सैफ खेलों में दो बार स्वर्ण और एक बार रजत पदक जीता. हरियाणा सरकार का सबसे प्रतिष्ठित 'भीम' खेल पुरस्कार से भी उसे नवाजा गया. मोतीलाल नेहरू कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स में सम्मान के साथ उसका नाम लिखा हुआ है. असाधारण प्रतिभा के चलते भारतीय रेलवे ने उसे खेल कोटे में नौकरी दी.
लोगों को दिखाई गलत राह : उन्होंने कहा कि इतनी प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा और पैसा मिलने के बाद अपने अहम, लालच और विवेकशून्यता के कारण कैसे आसमान की ऊंचाई से जमीन पर गिरता है. यह इसका जीता-जागता उदाहरण है, जिसने अपनी मेहनत से इतनी बड़ी मंजिल हासिल की, वो लोगों को बेईमानी से सपने पूरे करने का रास्ता दिखाने लगी. उन्होंने बताया कि जिस मामले में वह पकड़ी गई है, वह एक बड़ा घोटाला है. उसका सूत्रधार जोगेंद्र सिंह पहले एसओजी के हत्थे चढ़ चुका है. वह रेलवे में संगीता का सहकर्मी रह चुका है.
पति से अलगाव के बाद छोड़ी नौकरी : उन्होंने बताया कि पति से अलगाव के बाद संगीता ने रेलवे की नौकरी छोड़ दी. कुछ समय उसने एक चैनल में रिपोर्टर के रूप में भी काम किया. इसके बाद वह बतौर ऑब्जर्वर ओपीजेएस यूनिवर्सिटी से जुड़ी. इस घोटाले का मुख्य सूत्रधार जोगेंद्र सिंह भी रेलवे में संगीता का सहकर्मी रहा था. दोनों ने मिलकर कई अभ्यर्थियों को फर्जी डिग्रियां बांटी हैं. अब उससे पूछताछ में इस मामले से जुड़े कई अहम सुराग एसओजी के हाथ लगने की संभावना है.
एटीएस ने चलाया 'ऑपरेशन कटुरागिनी' : आईजी विकास कुमार ने बताया, भर्तियों में धांधली से जुड़े मामलों की जांच एसओजी कर रही है. एटीएस एसओजी के हाथ मजबूत करने के लिए वांछित आरोपियों पर नजर रख रही है. संगीता कड़वासरा पर ओपीजेएस यूनिवर्सिटी से बड़े पैमाने पर फर्जी डिग्रियां बांटने का आरोप है. उसकी गिरफ्तारी पर एसओजी ने 25 हजार रुपए का इनाम रखा था. एटीएस ने ऑपेरशन 'कटुरागिनी' चलाकर करीब 20 दिन तक जानकारी जुटाई.
अलसुबह जाती मंदिर, दिनभर फ्लैट में रहती : उनका कहना है कि आरोपी संगीता गुड़गांव में एक फ्लैट में छुपी हुई थी. वह रोजाना अलसुबह एक शिव मंदिर में जाती थी, जहां दर्शन के बहाने वह अपने खास लोगों से मिलती थी. मंदिर से रास्ते बदलते हुए वह अपने फ्लैट तक आती और उसके बाद यहीं छुपकर रहती थी. फ्लैट पर हमेशा ताला लगा रहता था. एटीएस की टीम ने बाहर से बिजली सप्लाई काटी और केयर टेकर के पास कॉल आया तो एटीएस को उसके भीतर छुपे होने का सबूत मिल गया. इसके बाद टीम ने दबिश देकर उसे पकड़ लिया.