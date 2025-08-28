ETV Bharat / state

पूर्व बसपा सांसद उमाकांत यादव की उम्रकैद की सजा और जुर्माने को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दिया.

Photo Credit: ETV Bharat
पूर्व बसपा सांसद उमाकांत यादव (Photo Credit: ETV Bharat)
Published : August 28, 2025 at 11:15 PM IST

प्रयागराज: जौनपुर में बहुजन समाज पार्टी के पूर्व सांसद बाहुबली उमाकांत यादव को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गयी. करीब 30 साल पहले शाहगंज जंक्शन पर हुए जीआरपी हत्याकांड के मामले में मिली उम्रकैद की सजा और जुर्माने को हाईकोर्ट ने सस्पेंड कर दिया.

सात साल से जेल में बंद हैं उमाकांत यादव: वह शाहगंज जंक्शन पर हुए जीआरपी हत्याकांड के मामले में वो दोषी पाए गए थे. करीब 7 साल से वह जेल में बंद हैं. 18 अगस्त 2025 को हाईकोर्ट ने इसी मामले में यादव को कुछ शर्तों पर एक लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी थी.

हाईकोर्ट ने सजा और जुर्माने पर लगायी रोक: गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला जौनपुर के शाहगंज में हत्या जानलेवा हमले और आगजनी के मामले में पूर्व सांसद उमाकांत यादव को मिली सजा और दंड पर रोक लगा दी . कोर्ट ने यह आदेश सजा के खिलाफ अपील में दाखिल अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया. यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ तथा न्यायमूर्ति संतोष राय की खंडपीठ ने उमाकांत की अर्जी पर दिया.

एक बार सांसद और तीन बार विधायक रहे: याची ने सुप्रीम कोर्ट के नवजोत सिंह सिद्धू केस के फैसले का लाभ उसे भी देने की मांग की. उसमें चुनाव के मद्देनजर सजा और दंड निलंबित कर दिया गया था. याची का कहना है कि वह भी राजनीतिक व्यक्ति हैं. वह एक बार सांसद और तीन बार विधायक रह चुके हैं.

सरकारी वकील ने विरोध किया और कहा कि याची पर आरोप गंभीर हैं. वह कोई राहत पाने का हकदार नहीं हैं. कोर्ट ने याची की सजा और दंड को निलंबित रखने का आदेश दिया है.

