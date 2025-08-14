जालौन : पुलिस ने बसपा के पूर्व विधायक और उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया है. आरोप है कि कोंच थाना क्षेत्र में दोनों ने एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. मृतक के बेटे ने पूर्व विधायक अजय सिंह उर्फ पंकज अहिरवार, बेटा अमन सिंह उर्फ मिक्की समेत छह लोगों पर नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

घमूरी गांव में रहने वाले जितेंद्र अहिरवार को शनिवार रात कुछ लोग गंभीर हालत में कार से सीएचसी लेकर पहुंचे. डॉक्टर को बताया कि एक्सीडेंट हुआ है. लेकिन मृतक के बेटे नितिन कुमार ने थाने पर पहुंचकर हत्या का आरोप लगाया. उसने बताया कि कांग्रेस के पूर्व विधायक राम प्रसाद अहिरवार, उनके बेटे पूर्व बसपा विधायक अजय सिंह, अजय के बेटे अमन सिंह और राजा, अमित तथा एक अज्ञात व्यक्ति ने उसके पिता की हत्या की है.

एएसपी प्रदीप कुमार वर्मा ने बताया, मुख्य आरोपी अमन सिंह ने पूछताछ में बताया कि दादा राम प्रसाद से नजदीकी बढ़ने के बाद जितेंद्र का घर में प्रभाव बढ़ गया था. स्कूल की चाबी भी उसके पास थी. इसको लेकर परिवार में विवाद था. शनिवार को अमन ने फोन कर जितेंद्र को घर बुलाया, वहीं पिता अजय सिंह और दादा राम प्रसाद की मौजूदगी में मारपीट की गई. इसके बाद कार में डालकर पेट्रोल पंप पर ले जाया गया और फिर पीटा, इससे उसकी मौत हो गई.

गिरफ्तार पूर्व विधायक और उनके बेटे के पास से पुलिस ने कार, बाइक और मृतक के कपड़े बरामद किए हैं. पूर्व कांग्रेस विधायक राम प्रसाद अहिरवार, आरोपी राजा, अमित और एक अज्ञात की तलाश जारी है. बता दें, 1980 में राम प्रसाद अहिरवार कांग्रेस से विधायक रहे, जबकि 2007 में उनके बेटे अजय सिंह बसपा से विधायक बने. बाद में अजय ने उरई को राजनीतिक कार्यक्षेत्र बनाया और लोकसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन हार गए.

