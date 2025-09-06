ETV Bharat / state

लालू की तारीफ, तेजस्वी और राहुल की बुराई..BJP पूर्व सांसद रामकृपाल यादव के बदले सुर

जमुई में बीजेपी के पूर्व सांसद ने लालू यादव की जमकर तारीफ की, वहीं तेजस्वी यादव को पिछलग्गू यादव कहा.

Former BJP MP Ramkripal Yadav
जमुई में बीजेपी के पूर्व सांसद रामकृपाल यादव (बीच में) (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 6, 2025 at 11:56 AM IST

Updated : September 6, 2025 at 12:13 PM IST

जमुई: बीजेपी के पूर्व सांसद रामकृपाल यादव के सुर बदले-बदले नजर आए. जमुई में मीडिया से बात करते हुए पूर्व सांसद ने लालू यादव की जमकर तारीफ की तो वहीं तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा. रामकृपाल यादव ने अपने पुराने दिनों को भी याद किया जब लालू यादव के साथ राजद में काम कर रहे थे.

"मैं काफी समय तक राजद में लालू जी के साथ काम किया हूं. लालू जी ने कांग्रेस के साथ मिलकर राजनीति की लेकिन समानता के साथ. लालू यादव कभी भी डेमोरलाइज नहीं हुए. कांग्रेस के चरणों में कभी भी अपनी पगड़ी नहीं उतारी." -रामकृपाल यादव, पूर्व सांसद, बीजेपी

पूर्व सांसद रामकृपाल यादव (ETV Bharat)

तेजस्वी-राहुल पर निशाना: वहीं, तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी भाषण दे रहे हैं और तेजस्वी यादव पीछे बैठकर ताली बजा रहे हैं. तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी की चमचागीरी करने की हद पार कर दी.

'राहुल के पीछे तेजस्वी': वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी आगे खड़े थे और तेजस्वी यादव पीछे खड़े थे. एक दृश्य और देखने को मिला जिसमें राहुल गाड़ी में खड़े थे और तेजस्वी गाड़ी चला रहे थे.

तेजस्वी को पिछलग्गू यादव कहा: रामकृपाल यादव ने जनता से अपील की है कि तेजस्वी को तेजस्वी यादव नहीं बल्कि पिछलग्गू यादव कहना चाहिए. तेजस्वी यादव ने राष्ट्रीय जनता दल के समर्थकों को शर्मसार करने का काम किया.

वोटर चोरी के आरोप पर पलटवार: वोट चोरी के आरोप पर कहा कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है. कोई हारता है कोई जीतता है. राहुल गांधी अगर चुनाव में जीतते हैं तो बब्बर शेर कहलाएंगे और हार गए तो वोट चोरी का आरोप लगायेंगे.

"जिस व्यक्ति को अपने मतदाताओं और चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे. कांग्रेस पार्टी के पप्पू मंडली विदेशी ताकतों के गोद में बैठकर हमारे देश के लोकतंत्र को अपमान कर रही है." -रामकृपाल यादव, पूर्व सांसद, बीजेपी

कौन हैं रामकृपाल यादव?: रामकृपाल यादव एक समय में लालू यादव के काफी करीबी माने जाते थे. लोकसभा चुनाव 2024 में पाटलिपुत्र सीट से बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर खड़ा हुए थे. राजद की ओर से मीसा भारती ने रामकृपाल यादव को हरा दिया. 2024 से पहले कई दफा रामकृपाल यादव पाटलिपुत्र के सांसद रह चुके हैं.

Last Updated : September 6, 2025 at 12:13 PM IST

