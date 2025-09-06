ETV Bharat / state

लालू की तारीफ, तेजस्वी और राहुल की बुराई..BJP पूर्व सांसद रामकृपाल यादव के बदले सुर

जमुई में बीजेपी के पूर्व सांसद रामकृपाल यादव (बीच में) ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : September 6, 2025 at 11:56 AM IST | Updated : September 6, 2025 at 12:13 PM IST 2 Min Read

जमुई: बीजेपी के पूर्व सांसद रामकृपाल यादव के सुर बदले-बदले नजर आए. जमुई में मीडिया से बात करते हुए पूर्व सांसद ने लालू यादव की जमकर तारीफ की तो वहीं तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा. रामकृपाल यादव ने अपने पुराने दिनों को भी याद किया जब लालू यादव के साथ राजद में काम कर रहे थे. "मैं काफी समय तक राजद में लालू जी के साथ काम किया हूं. लालू जी ने कांग्रेस के साथ मिलकर राजनीति की लेकिन समानता के साथ. लालू यादव कभी भी डेमोरलाइज नहीं हुए. कांग्रेस के चरणों में कभी भी अपनी पगड़ी नहीं उतारी." -रामकृपाल यादव, पूर्व सांसद, बीजेपी पूर्व सांसद रामकृपाल यादव (ETV Bharat) तेजस्वी-राहुल पर निशाना: वहीं, तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी भाषण दे रहे हैं और तेजस्वी यादव पीछे बैठकर ताली बजा रहे हैं. तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी की चमचागीरी करने की हद पार कर दी. 'राहुल के पीछे तेजस्वी': वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी आगे खड़े थे और तेजस्वी यादव पीछे खड़े थे. एक दृश्य और देखने को मिला जिसमें राहुल गाड़ी में खड़े थे और तेजस्वी गाड़ी चला रहे थे.

Last Updated : September 6, 2025 at 12:13 PM IST