गोंडा: कैसरगंज संसदीय सीट से पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण ने बाबा रामदेव पर विवादित टिप्पणी की है. एक दिन पहले रविवार को बलरामपुर जिले में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्व. अटल बिहारी वाजपेई के श्रद्धांजलि समारोह में शामिल हुए. यहीं संबोधन के दौरान बृजभूषण ने बाबा रामदेव पर बिगड़े बोल बोले.

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बृजभूषण ने महर्षि पतंजलि की भूमि कोंडर का जिक्र किया. इसी क्रम में योग गुरु बाबा रामदेव पर निशाना साधा. कहा कि महर्षि पतंजलि के नाम पर लोग करोड़ अरबों रुपए कमा रहे हैं और यहां का नाम तक नहीं ले रहे हैं. फिर बृजभूषण ने रामदेव पर विवादित बयान दिया.

बताते चलें कि पिछले दो सालों से लगातार पूर्व सांसद बृजभूषण बाबा रामदेव के खिलाफ बयान दे रहे हैं. कभी नकली घी तो कभी नकली उत्पाद बता लगातार हमलावर रहे हैं. एक बार तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बाबा रामदेव के खिलाफ बयान दिया था. इसको लेकर बाबा रामदेव के सचिव ने पूर्व सांसद को नोटिस भी भेजा था. जिसके बाद बृजभूषण ने उसका जवाब भी दिया था. अब एक बार फिर बलरामपुर में श्रद्धांजलि समारोह में शामिल होने पहुंचे बृजभूषण ने बाबा रामदेव पर निशाना साधा.

भाजपा से पूर्व सांसद बृजभूषण का बाबा रामदेव पर विवादित बयान अब चर्चा में है. बता दें कि गोंडा के कोंडर को महर्षि पतंजलि की जन्मस्थली के रूप में जन मान्यता है. यहां एक झील भी है, जिसके किनारे गांव है. कहा जाता है कि महर्षि पतंजलि ने यहां रहकर योग का प्रचार किया.

यह भी पढ़ें: यूपी में 48 घंटे बाद मानसून रिटर्न; 21 जिलों में बारिश का अलर्ट, लखनऊ में गरज-चमक के साथ बरसेंगे बदरा