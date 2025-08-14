ETV Bharat / state

मटियाला के पूर्व भाजपा विधायक राजेश गहलोत का हार्ट अटैक से निधन - EX BJP MLA RAJESH GEHLOT DEATH

राजेश गहलोत 61 साल के थे. मटियाला विधानसभा से वो 2013 में जीतकर विधायक बने थे.

ETV Bharat
बीजेपी नेता राजेश गहलोत का निधन (File Photo)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 14, 2025 at 5:11 PM IST

2 Min Read

नई दिल्ली: मटियाला विधानसभा से बीजेपी के पूर्व विधायक राजेश गहलोत का निधन हो गया है. बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ है. राजेश गहलोत के निधन से इलाके में शोक है.

राजेश गहलोत साल 2013 में मटियाला विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की टिकट पर विधायक चुने गए थे. उन्होंने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी गुलाब सिंह यादव को 4000 वोटो से हराया था. उसके बाद 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में राजेश गहलोत को आम आदमी पार्टी के पक्ष में चली लहर में हार का सामना करना पड़ा. उन्हें आम आदमी पार्टी के ही प्रत्याशी रहे गुलाब सिंह यादव ने ही दोनों बार शिकस्त दी थी.

2025 के फरवरी में संपन्न विधानसभा चुनाव में भाजपा ने इस बार राजेश गहलोत की जगह संदीप सेहरावत को अपना प्रत्याशी बनाया था, जिसमें सेहरावत ने जीत दर्ज की. पूर्व विधायक राजेश गहलोत के निधन पर दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट कर शोक व्यक्त किया है.

प्रवेश वर्मा ने अपने एक्स हैंडल के पोस्ट में लिखा है कि पूर्व विधायक राजेश गहलोत जी के आकस्मिक निधन का समाचार अत्यंत दुःखद और स्तब्ध कर देने वाला है. ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और शोक संतप्त परिवार को यह अपार दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें.

बता दें कि राजेश गहलोत दिल्ली नगर निगम के उपमहापौर और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में स्थायी समिति के अध्यक्ष भी लंबे समय तक रहे. दिल्ली नगर निगम के मटियाला वार्ड और मटियाला विधानसभा क्षेत्र दोनों का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया. जानकारी के अनुसार, वे डीडीए के सदस्य भी रहे. वह अपने क्षेत्र के लोकप्रिय नेता थे.

ये भी पढ़ें- मटियाला में पानी की समस्या को लेकर विधायक दफ्तर पर प्रदर्शन, विधायक दफ्तर पर ताला देख भड़कीं महिलाएं

ये भी पढ़ें- भारतीय ओलंपिक पदक विजेता का हुआ निधन, खेल जगत में शोक की लहर

ये भी पढ़ें- पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक पंचतत्व में विलीन, अंतिम संस्कार में शामिल हुए राहुल गांधी, संजय सिंह सहित कई दिग्गज नेता

नई दिल्ली: मटियाला विधानसभा से बीजेपी के पूर्व विधायक राजेश गहलोत का निधन हो गया है. बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ है. राजेश गहलोत के निधन से इलाके में शोक है.

राजेश गहलोत साल 2013 में मटियाला विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की टिकट पर विधायक चुने गए थे. उन्होंने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी गुलाब सिंह यादव को 4000 वोटो से हराया था. उसके बाद 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में राजेश गहलोत को आम आदमी पार्टी के पक्ष में चली लहर में हार का सामना करना पड़ा. उन्हें आम आदमी पार्टी के ही प्रत्याशी रहे गुलाब सिंह यादव ने ही दोनों बार शिकस्त दी थी.

2025 के फरवरी में संपन्न विधानसभा चुनाव में भाजपा ने इस बार राजेश गहलोत की जगह संदीप सेहरावत को अपना प्रत्याशी बनाया था, जिसमें सेहरावत ने जीत दर्ज की. पूर्व विधायक राजेश गहलोत के निधन पर दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट कर शोक व्यक्त किया है.

प्रवेश वर्मा ने अपने एक्स हैंडल के पोस्ट में लिखा है कि पूर्व विधायक राजेश गहलोत जी के आकस्मिक निधन का समाचार अत्यंत दुःखद और स्तब्ध कर देने वाला है. ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और शोक संतप्त परिवार को यह अपार दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें.

बता दें कि राजेश गहलोत दिल्ली नगर निगम के उपमहापौर और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में स्थायी समिति के अध्यक्ष भी लंबे समय तक रहे. दिल्ली नगर निगम के मटियाला वार्ड और मटियाला विधानसभा क्षेत्र दोनों का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया. जानकारी के अनुसार, वे डीडीए के सदस्य भी रहे. वह अपने क्षेत्र के लोकप्रिय नेता थे.

ये भी पढ़ें- मटियाला में पानी की समस्या को लेकर विधायक दफ्तर पर प्रदर्शन, विधायक दफ्तर पर ताला देख भड़कीं महिलाएं

ये भी पढ़ें- भारतीय ओलंपिक पदक विजेता का हुआ निधन, खेल जगत में शोक की लहर

ये भी पढ़ें- पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक पंचतत्व में विलीन, अंतिम संस्कार में शामिल हुए राहुल गांधी, संजय सिंह सहित कई दिग्गज नेता

For All Latest Updates

TAGGED:

RAJESH GEHLOT PASSED AWAYEX BJP MLA RAJESH GEHLOT DEATHराजेश गहलोत का निधनEX MLA MATIALA DELHI RAJESH GEHLOTEX BJP MLA RAJESH GEHLOT DEATH

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

'छठी मैया' की पूजा को मिलेगी अंतरराष्ट्रीय पहचान, केंद्र ने शुरू की यूनेस्को नामांकन की प्रक्रिया

भारतीय ओलंपिक पदक विजेता का हुआ निधन, खेल जगत में शोक की लहर

अब इस बैंक ने दिया ग्राहकों को जोर का झटका... खाते में मेंटेन रखने होंगे ₹25000, वरना लगेगा जुर्माना

ट्रंप की पुतिन को वॉर्निंग: यूक्रेन से युद्ध रोकने पर रूस सहमत नहीं हुआ, तो होंगे 'बहुत गंभीर परिणाम'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.