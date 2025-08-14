नई दिल्ली: मटियाला विधानसभा से बीजेपी के पूर्व विधायक राजेश गहलोत का निधन हो गया है. बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ है. राजेश गहलोत के निधन से इलाके में शोक है.

राजेश गहलोत साल 2013 में मटियाला विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की टिकट पर विधायक चुने गए थे. उन्होंने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी गुलाब सिंह यादव को 4000 वोटो से हराया था. उसके बाद 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में राजेश गहलोत को आम आदमी पार्टी के पक्ष में चली लहर में हार का सामना करना पड़ा. उन्हें आम आदमी पार्टी के ही प्रत्याशी रहे गुलाब सिंह यादव ने ही दोनों बार शिकस्त दी थी.

2025 के फरवरी में संपन्न विधानसभा चुनाव में भाजपा ने इस बार राजेश गहलोत की जगह संदीप सेहरावत को अपना प्रत्याशी बनाया था, जिसमें सेहरावत ने जीत दर्ज की. पूर्व विधायक राजेश गहलोत के निधन पर दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट कर शोक व्यक्त किया है.

प्रवेश वर्मा ने अपने एक्स हैंडल के पोस्ट में लिखा है कि पूर्व विधायक राजेश गहलोत जी के आकस्मिक निधन का समाचार अत्यंत दुःखद और स्तब्ध कर देने वाला है. ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और शोक संतप्त परिवार को यह अपार दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें.

बता दें कि राजेश गहलोत दिल्ली नगर निगम के उपमहापौर और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में स्थायी समिति के अध्यक्ष भी लंबे समय तक रहे. दिल्ली नगर निगम के मटियाला वार्ड और मटियाला विधानसभा क्षेत्र दोनों का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया. जानकारी के अनुसार, वे डीडीए के सदस्य भी रहे. वह अपने क्षेत्र के लोकप्रिय नेता थे.

