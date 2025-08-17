ETV Bharat / state

हरियाणा में फिर उड़ी कानून की धज्जियां, हिसार में पूर्व BJP नेता के भतीजे पर ताबड़तोड़ हमला - HISAR EX BJP LEADER NEPHEW BEATEN

हरियाणा के हिसार में पूर्व बीजेपी नेता प्रकाशचंद्र के भतीजे पर हमला किया गया और लाठियों से उसकी पिटाई की गई है.

Former BJP leader Prakashchandra nephew beaten up on the road in Hisar
हिसार में पूर्व BJP नेता के भतीजे पर ताबड़तोड़ हमला (Etv Bharat)
ETV Bharat Haryana Team

August 17, 2025

हिसार : हरियाणा के हिसार में पूर्व बीजेपी नेता प्रकाशचंद्र के भतीजे पर सड़क के बीचों-बीच हमला किया गया और लाठियों से बुरी तरह से उसकी पिटाई की गई. पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

हिसार में युवक की पिटाई : हरियाणा में कानून-व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं. अब तो नेताओं के रिश्तेदार भी सुरक्षित नहीं रहे. हिसार के धोबी घाट के पास दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जिसमें पांच युवकों ने मिलकर कृष्ण नाम के युवक की लाठियों से बुरी तरह से पिटाई की. युवक के नीचे गिर जाने के बावजूद भी उसकी पिटाई का सिलसिला जारी रहा और फिर युवक को अधमरा कर बाकी आरोपी मौके से फरार हो गए. घायल युवक को इलाज के लिए रोहतक पीजीआई में दाखिल करवाया गया है.

जल्द आरोपियों को पकड़ा जाएगा : घायल युवक कृष्ण के सिर पर कई टांके आए हैं और उसके हाथ में फ्रैक्चर है. सिटी थाना प्रभारी मोहम्मद रफीक के अनुसार इस मामले में अज्ञात युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरु कर दी है और जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. घायल युवक बीजेपी के आदमपुर के मंडल के पूर्व अध्यक्ष प्रकाशचंद्र का भतीजा है.

मामले में कार्रवाई की मांग : प्रकाश चंद्र के अनुसार उनका भाई ड्राइवरी करता है. उसका बेटा कृष्ण हिसार में कंप्यूटर कोर्स कर रहा है. हमें नहीं पता है कि उसे किस वजह से पीटा गया. इस मामले में पुलिस से गुहार लगा चुके हैं. आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की बात कही गई है लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है. प्रकाश चंद्र ने बताया कि उसने बीजेपी पार्टी छोड़ दी है और अब किसी पार्टी से उनका कोई संपर्क नहीं है. प्रकाश चंद्र ने कहा कि वे हिसार के सांसद जयप्रकाश से भी मिल चुके हैं और इस मामले में कार्रवाई करने की मांग की है.

