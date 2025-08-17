हिसार : हरियाणा के हिसार में पूर्व बीजेपी नेता प्रकाशचंद्र के भतीजे पर सड़क के बीचों-बीच हमला किया गया और लाठियों से बुरी तरह से उसकी पिटाई की गई. पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

हिसार में युवक की पिटाई : हरियाणा में कानून-व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं. अब तो नेताओं के रिश्तेदार भी सुरक्षित नहीं रहे. हिसार के धोबी घाट के पास दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जिसमें पांच युवकों ने मिलकर कृष्ण नाम के युवक की लाठियों से बुरी तरह से पिटाई की. युवक के नीचे गिर जाने के बावजूद भी उसकी पिटाई का सिलसिला जारी रहा और फिर युवक को अधमरा कर बाकी आरोपी मौके से फरार हो गए. घायल युवक को इलाज के लिए रोहतक पीजीआई में दाखिल करवाया गया है.

जल्द आरोपियों को पकड़ा जाएगा : घायल युवक कृष्ण के सिर पर कई टांके आए हैं और उसके हाथ में फ्रैक्चर है. सिटी थाना प्रभारी मोहम्मद रफीक के अनुसार इस मामले में अज्ञात युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरु कर दी है और जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. घायल युवक बीजेपी के आदमपुर के मंडल के पूर्व अध्यक्ष प्रकाशचंद्र का भतीजा है.

मामले में कार्रवाई की मांग : प्रकाश चंद्र के अनुसार उनका भाई ड्राइवरी करता है. उसका बेटा कृष्ण हिसार में कंप्यूटर कोर्स कर रहा है. हमें नहीं पता है कि उसे किस वजह से पीटा गया. इस मामले में पुलिस से गुहार लगा चुके हैं. आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की बात कही गई है लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है. प्रकाश चंद्र ने बताया कि उसने बीजेपी पार्टी छोड़ दी है और अब किसी पार्टी से उनका कोई संपर्क नहीं है. प्रकाश चंद्र ने कहा कि वे हिसार के सांसद जयप्रकाश से भी मिल चुके हैं और इस मामले में कार्रवाई करने की मांग की है.

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें : गुरुग्राम में एल्विश यादव के घर पर हमले का CCTV आया सामने, 24 राउंड फायरिंग, भाऊ गैंग ने ली जिम्मेदारी

ये भी पढ़ें : हरियाणा में हथिनीकुंड बैराज के सभी 18 गेट खोले गए, दिल्ली में बाढ़ का ख़तरा!, यमुना में उफान जारी

ये भी पढ़ें : हिसार से जयपुर, जम्मू और अहमदाबाद के लिए शुरू होगी डायरेक्ट फ्लाइट, आ गई ये बड़ी खुशख़बरी