अयोध्या में भाजपा के पूर्व पार्षद पर फायरिंग; लखनऊ मेडिकल काॅलेज में चल रहा इलाज, आरोपी गिरफ्तार

अयोध्या : रामघाट चौराहे पर आयोजित दुर्गा पूजा कार्यक्रम में गुरुवार रात पूर्व पार्षद आलोक सिंह पर उनके ही पार्टनर ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. फायरिंग के दौरान एक गोली गले के पास और दूसरी पीठ में लगी है. आलोक सिंह को गंभीर हालत में पहले श्री राम अस्पताल भर्ती कराया गया. जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने दशरथ मेडिकल कॉलेज अयोध्या रेफर किया. इसके बाद लखनऊ मेडिकल काॅलेज रेफर किया गया है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.



एसपी सिटी के मुताबिक प्राथमिक जांच में पता चला है कि पूर्व पार्षद आलोक सिंह अपने कुछ सहयोगियों के साथ गुरुवार रात अयोध्या कोतवाली के रामघाट चौराहे पर आयोजित दुर्गा पूजा कार्यक्रम में पहुंचे थे. इस दौरान पंडाल में मौजूद एक शख्स मोहित पांडेय ने कहासुनी के बाद पिस्टल से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. इस दौरान एक गोली आलोक के गले से छूकर निकल गई, और दूसरी गोली पीठ में धंस गई. हालांकि वहां मौजूद लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया और मौके पर पहुंची पुलिस के हवाले कर दिया. हमलावर आलोक सिंह का परिचित और रियल स्टेट पार्टनर बताया जा रहा है.





एसपी सिटी ने बताया कि पुलिस टीम को पूर्व पार्षद आलोक सिंह घायल अवस्था में मिले थे. जिन्हें पहले श्री राम अस्पताल भर्ती कराया गया. जहां प्राथमिक इलाज के बाद दशरथ मेडिकल कॉलेज अयोध्या और फिर वहां से मेडिकल कॉलेज लखनऊ रेफर कर दिया गया है. डॉक्टरों ने गोली लगने की पुष्टि की है. घटना को अंजाम देने वाले आरोपी मोहित पांडेय को घटनास्थल से ही गिरफ्तार कर लिया गया है. उसके पास से दो पिस्टल बरामद हुए हैं. घटना के पीछे के कारण को लेकर जांच की जा रही है.